Захарова задалась вопросом об ответе Польши и Литвы на украинский беспилотник

Tекст: Дарья Григоренко

Свое заявление о возможных вариантах действий Варшавы и Вильнюса в ответ на инцидент с украинским аппаратом дипломат сделала в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Мы уже с нетерпением, не первый день, ждем реакцию Варшавы и Вильнюса. Что будет предложено киевскому режиму? Вариант А – закрытие посольств и генеральных консульств. Вариант Б – высылка украинских дипломатов. Вариант В – вызов украинских послов с жестким демаршем. Но, мне кажется, есть и еще вариант Г – разработка пакета санкций в отношении киевского режима», – отметила Захарова.

Она добавила, что российская сторона исходит из того, что в данной ситуации простым закрытием украинского дома обойтись не удастся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник выяснилось, что упавший в Литве дрон оказался украинским аппаратом со взрывчаткой.

Премьер Польши Дональд Туск потребовал от Киева объяснений из-за пролетавшего над страной беспилотника.

Варшава и Вильнюс создали группу для расследования инцидента.