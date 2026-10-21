В ДТП с автобусом в Астрахани пострадали семь человек

ДТП произошло в среду днем рядом с торговым центром «Три кота». Женщина за рулем легкового автомобиля не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом, передает РИА «Новости».
«По предварительным данным, семь пострадавших», – сообщил представитель ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в ДТП с автобусом и грузовиком в Свердловской области пострадали три человека. На прошлой неделе в аналогичной аварии в том же регионе травмы получили восемь человек. В Анталье в результате ДТП с пассажирским автобусом пострадали семь россиян.