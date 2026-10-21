Минцифры создало штаб по защите сетей связи от внешнего воздействия

Замглавы Минцифры Угнивенко объявил о создании штаба по защите сетей связи

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Кроме обеспечения киберзащиты, сегодня важно обеспечить и физическую защиту. В министерстве организован отраслевой штаб по защите сетей связи от внешнего деструктивного воздействия. В его работе определен перечень наиболее важных объектов связи, подлежащих защите», – заявил Угнивенко РИА «Новости».

По его словам, ведомство уже утвердило требования по обеспечению безопасности таких объектов. Штаб наладил взаимодействие с Минобороны России и единым национальным центром по реагированию на угрозы атак.

Особое внимание уделяется резервированию узлов связи и магистральных линий. Замминистра подчеркнул, что такой подход позволит операторам продолжать оказание услуг абонентам даже в случае частичного разрушения инфраструктуры. При этом новые требования призваны обеспечить достаточный уровень безопасности и не должны стать избыточной нагрузкой для отрасли, заключил Угнивенко.

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