Мосгорсуд признал законным продление ареста главы издательства «Джем» Черкасова

Апелляционная инстанция оставила без изменений постановление нижестоящего суда в отношении фигуранта дела о незаконном использовании интеллектуальной собственности известных российских артистов, передает ТАСС.
Андрей Черкасов обвиняется в мошенничестве и незаконном образовании юридического лица.
Ранее Тверской суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей еще на три месяца, до 20 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом следствие предупредило о риске побега главы издательства «Джем» в ОАЭ. Весной вдова композитора Вячеслава Добрынина стала потерпевшей по этому уголовному делу. Зимой суд отпустил руководителя компании под домашний арест.