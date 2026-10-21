В Швеции запланировали отказать россиянам в визах на ЧМ по лыжным видам спорта

SVT: В Швеции добиваются отказа в визах россиянам на ЧМ по лыжным видам спорта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шведская лыжная ассоциация и Шведская спортивная конфедерация (RF) намерены добиться запрета на выдачу виз российским спортсменам для участия в чемпионате мира 2027 года в Фалуне, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал SVT.

По словам генерального секретаря ассоциации Перниллы Бунде, организация обратилась в RF с просьбой обсудить вопрос об ограничении въезда для россиян с министерством иностранных дел. Эту стратегию также прорабатывали с федерациями других североевропейских стран, которые принимают этапы Кубка мира.

«Мы передали этот вопрос в RF. Возможно, нам также удастся обсудить ситуацию с министерством иностранных дел и уточнить, гражданам каких стран разрешен въезд в страну. Поскольку решение принято, мы должны ему следовать, но мы не считаем его хорошим», – заявила Бунде.

Информацию о переговорах с властями подтвердил заместитель председателя RF Торальф Нильссон. Министр по вопросам миграции Швеции Юхан Форсселль уточнил, что правительство уже ищет правовые основания для отказа в визах россиянам и белорусам, так как государство и шведское спортивное движение выступают категорически против их участия в международных турнирах.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Швеции с 24 февраля по 7 марта 2027 года. В настоящее время Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допускает россиян до стартов в нейтральном статусе, и в прошлом сезоне отечественные лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева уже принимали участие в этапе Кубка мира в Фалуне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Международная федерация гимнастики выразила сожаление из-за невыдачи виз российским гимнасткам для участия в чемпионате мира.

Федерация гимнастики России решила обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) по этому поводу.

Европейская лига плавания отказалась проводить турниры в странах, не выдающих визы россиянам.