Захарова заявила об ограничениях для делегации России на саммите G20

Как указала Захарова, Москва фиксирует тревожные тенденции в преддверии саммита глав внешнеполитических ведомств стран G20 в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости».
«Мы готовимся, наши эксперты делают это активно. Мероприятие важное… Мы наблюдаем, мягко говоря, тревожные тенденции, которые могут помешать», – заявила Захарова.
По ее словам, российская сторона вынуждена констатировать заявление в последний момент некоторых искусственных ограничений для отечественной делегации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава Минфина США ушел от ответа на вопрос о визите президента Владимира Путина на саммит G20.
В воскресенье Кремль сообщил об отсутствии решения о поездке главы государства на саммит в Майами.
Летом российский генконсул в Хьюстоне пожаловался на ограничения передвижения дипломатов.