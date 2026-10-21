Грузия назначила нового спецпредставителя по России

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Об этом сообщил на пресс-конференции сам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

«Мирное урегулирование конфликта с Россией, сохранение и развитие нынешних торгово-экономических отношений и постоянный диалог по гуманитарным вопросам являются приоритетными для Грузии», - сказал Ираклий Кобахидзе.

По его словам, «в условиях отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией наряду с Женевскими консультациями по безопасности в Закавказье специальный представитель премьер-министра будет играть ключевую роль в выполнении этих задач».

Глава правительства назвал Георгия Зурабашвили «очень опытным дипломатом» и выразил надежду на то, что тот «наилучшим образом выполнит поставленные задачи».

Этот пост вакантен почти год после отставки Георгия Каджая по собственному желанию.

Первый спецпредставитель по России премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе, занимавший эту должность в 2012-2024 годах, на днях был назначен послом в Боснию и Герцеговину, Северную Македонию и Албанию. После победы на выборах в 2012 году «Грузинская мечта», не восстанавливая с Россией дипломатические отношения, разорванные в 2008 году, перешла к прагматике в экономике и гуманитарных отношениях, и Зураб Абашидзе играл в этом ключевую роль.