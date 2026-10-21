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    21 октября 2026, 13:17 • Новости дня

    Геомагнитные возмущения на Земле достигли пика

    Геомагнитная активность на Земле достигла пика и пойдет на спад

    Tекст: Мария Иванова

    Геомагнитная активность на Земле 21 октября достигла уровня возмущений после прохождения потока солнечного ветра, в ближайшие дни ожидается ее спад.

    За первые 12 часов дня на Солнце не было зарегистрировано ни одной вспышки, в то время как накануне их было девять, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Отмечается, что Земля прошла через поток возмущенного солнечного ветра после двух суток ожидания. Индексы начали расти утром во вторник и в среду вышли на уровень геомагнитных возмущений, что стало пиком.

    Снимки показывают, что почти все активные области находятся в правой части Солнца, которая скоро уйдет за горизонт, а новых центров не наблюдается. Если ситуация не изменится, к концу недели солнечная активность опустится на дно, как это было последние два месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца на Земле завершилась сильная магнитная буря.

    В начале месяца синоптики предупредили о надвигающихся на планету геомагнитных возмущениях.

    В прошлом месяце ученые спрогнозировали вторую осеннюю магнитную бурю.

    20 октября 2026, 11:46 • Новости дня
    TWZ: Российский «Космос-2612» опасно приблизился к спутнику ICEYE-X36

    The War Zone: Российский спутник «Космос-2612» приблизился к ICEYE-X36 до 500 м

    TWZ: Российский «Космос-2612» опасно приблизился к спутнику ICEYE-X36
    @ Волков В./TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Во вторник коммерческий радарный спутник ICEYE-X36 оказался на экстремально малой дистанции от российского аппарата «Космос-2612», что эксперты назвали беспрецедентной некооперативной операцией сближения на низкой орбите.

    Российский военный спутник «Космос-2612» прошел на орбите в опасной близости от спутника радарной съемки ICEYE-X36, зарегистрированного в США: по оценкам наблюдателей, дистанция могла составить около 26 м, а компания LeoLabs заявила, что с высокой долей уверенности аппараты приблизились примерно до 500 м. Особенно близкий проход, по данным открытых сервисов отслеживания, произошел во вторник около 16:07 по всемирному времени, передает издание The War Zone.

    В отчете LeoLabs говорится, что российский спутник на протяжении нескольких недель последовательно сокращал дистанцию до ICEYE-X36, синхронизируя орбиту и высоту полета с целью длительного сопровождения. «COSMOS 2612 сблизился с ICEYE-X36 от сотен километров до экстремальной близости. Затем он маневрировал вокруг ICEYE-X36, оставался поблизости в течение продолжительного периода, а затем начал удаляться», – отметил оператор LeoLabs, добавив, что последние наблюдения фиксируют расхождение орбит и окончание фазы тесного сближения.

    ICEYE специализируется на спутниковой съемке с использованием радара с синтезированной апертурой, позволяющего получать изображения в любое время суток и при любой погоде, и ее данные на протяжении нескольких лет используют власти Украины, в том числе для наведения ударов по российским целям. Аналитик Центра стратегических и международных исследований Клейтон Своуп и эксперт по ситуационной осведомленности в космосе Марко Лангбрук указали, что «Космос-2612» целенаправленно выводился на орбиту в пределах километра от ICEYE-X36 и фактически выполнил сближение без согласия владельца коммерческого аппарата, а глава ICEYE Рафаэль Можджевски ранее сообщал, что компания была вынуждена маневрировать своим спутником, после чего последовали новые маневры российского аппарата, о чем писал Reuters.

    По словам вице-президента LeoLabs Адама Марша, наблюдавшаяся комбинация контролируемого подхода, маневров возле цели, «зависания» в непосредственной близости и последующего управляемого ухода стала «наиболее продвинутой и потенциально опасной некооперативной операцией сближения», зафиксированной на низкой околоземной орбите. В отчете LeoLabs подчеркивается, что действия «Космоса-2612» требуют значительных запасов топлива, точной навигации и сложных бортовых сенсоров и, хотя не доказывают враждебный умысел, демонстрируют возможности для разведки, инспекции, силового давления и подготовки будущих контркосмических операций против западных спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник финские спутники дистанционного зондирования ICEYE собрали базу целей для ударов украинских войск по объектам на территории России. В понедельник российские военные нанесли массированный удар по дата-центру в Киеве. В прошлом году компании Rheinmetall и Iceye создали совместное предприятие для производства спутников радарной съемки в Германии.

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    21 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    РКК «Энергия» начала изготовление первого модуля Российской орбитальной станции

    РКК «Энергия» приступила к сборке универсального узлового модуля для РОС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что специалисты РКК «Энергия» приступили к изготовлению универсального узлового модуля, который станет первым для Российской орбитальной станции.

    Специалисты РКК «Энергия» ведут сборку первого модуля для перспективной Российской орбитальной станции (РОС), передает ТАСС.

    «Идет изготовление первого модуля [РОС], универсального узлового, РКК «Энергия». Спасибо Игорю Мальцеву, он держит работу по этому направлению на особом контроле», – заявил Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роскосмос объявил о внедрении искусственного интеллекта в управление Российской орбитальной станцией.

    Весной госкорпорация показала цифровые модели трех модулей новой РОС.

    В апреле Россия получила предложения сотрудничества по проекту станции от более чем десяти стран.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    19 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Из-за подтоплений в Ялте эвакуированы пять человек

    МЧС: Из-за подтоплений в Ялте эвакуированы пять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ялте открыли пункт временного размещения для пострадавших от подтоплений из-за непогоды, эвакуированы пять человек, сообщили в МЧС России.

    Пункт временного размещения (ПВР) в Ялте открыли в превентивных целях из-за непогоды, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. ПВР развернули в гостинице «Авангард».

    «Всего эвакуировано пять граждан, из них два человека – в ПВР», – сказали в министерстве. В ведомстве добавили, что среди эвакуированных была 11-летняя девочка, которую переправили с помощью веревок.

    Как сообщило ГУ МЧС по Республике Крым, в ликвидации последствий непогоды участвуют более 160 человек и 20 единиц техники. Спасатели ликвидируют подтопления на трех участках, перенаправляя русло реки и возводя дамбу.

    Работу спасателей осложняют дождь и ветер до 21 м/с. Координирует ликвидацию последствий непогоды начальник регионального МЧС Аркадий Ожигин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ялте произошло аварийное отключение электричества.

    В июле грязевой поток заблокировал трассу между Ялтой и Севастополем.

    В феврале 2025 года в Крыму более 18 тыс. человек остались без света из-за непогоды.

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    19 октября 2026, 13:27 • Новости дня
    Ученые предупредили о краткосрочном росте геомагнитной активности

    ИКИ РАН: В ночь на 20 октября Землю накроет слабая магнитная буря

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь с понедельника на вторник на Земле ожидается краткосрочный рост геомагнитной активности, предупредила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    «Краткосрочное, продолжительностью 10–15 часов, усиление геомагнитной активности ожидается сегодня в ночь с 19 на 20 октября», – сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По расчетам ученых, Землю зацепит плотный поток солнечного ветра, сформированный крупной корональной дырой на диске Солнца. Длина этого темного участка солнечной короны составляет около миллиона километров.

    Ожидается, что событие будет слабым. С вероятностью 50% возмущения могут перерасти в слабую магнитную бурю. В европейской части России возможно наблюдение полярных сияний, однако прогноз пока носит предварительный характер.

    Вспышечная активность на Солнце сохраняется на умеренно повышенном уровне, возможны вспышки класса M, но прямых угроз для Земли не предвидится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сильная магнитная буря на Земле завершилась.

    В начале месяца на планете была зафиксирована слабая магнитная буря.

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    19 октября 2026, 23:01 • Новости дня
    Япония запустила зонд для сбора грунта на спутнике Марса

    Япония запустила зонд MMX для первого в мире сбора грунта на Фобосе

    Tекст: Денис Тельманов

    Японское агентство аэрокосмических исследований запустило космический аппарат MMX, который должен совершить первую в истории посадку на марсианский спутник Фобос.

    Зонд запущен с помощью тяжелой ракеты-носителя Н-3 с космодрома Танэгасима, передает ТАСС.

    Главная задача зонда MMX – собрать образцы почвы Фобоса. Аппарат должен вернуться к Земле в 2031 году и сбросить капсулу с добытым грунтом.

    Путем анализа этих образцов японские специалисты намереваются получить информацию о происхождении Фобоса и самого Марса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Япония начала собственный путь к ведению войны в космосе. Весной Китай решил доставить на Землю образцы грунта с Марса в 2031 году.

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    20 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    Космонавт Лазуткин заявил о неготовности человечества к полетам на Марс

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Человечество пока не готово к пилотируемым миссиям на Марс из-за нерешенных проблем с обеспечением экипажа питанием и защитой от радиации, заявил Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин.

    «Илон Маск говорил о намерении построить ракету и отправить на Марс 100 человек. Технически мы это сделаем, но, чтобы полет совершить, нужно решить элементарные вещи, например, чем кормить людей», – заявил Лазуткин РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что такое путешествие продлится два года.

    Космонавт отметил крайне ограниченный опыт длительных космических миссий, напомнив, что годовые полеты на околоземной орбите совершили лишь около десятка человек. Кроме того, серьезной угрозой остается радиация. По словам эксперта, магнитное поле Земли не защитит экипаж на пути к Марсу, и любая мощная вспышка на Солнце может погубить людей на борту.

    Специалист также обратил внимание на психологические трудности из-за длительного отрыва от родной планеты. При этом он добавил, что стремление к освоению дальнего космоса вполне понятно, однако подобные задачи должны решаться совместными усилиями инженеров, врачей и психологов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Михаил Ковальчук назвал полет на Марс путешествием в один конец. В прошлом году командир экипажа «Союза МС-26» заявил о готовности человека к подобным миссиям. Президент России Владимир Путин оценил марсианские экспедиции как грандиозную задачу.

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    20 октября 2026, 04:33 • Новости дня
    Японский зонд для изучения спутника Марса вышел на заданную орбиту

    Японский зонд MMX для сбора грунта на спутнике Марса вышел на орбиту

    Tекст: Денис Тельманов

    Зонд MMX Японского агентства аэрокосмических исследований для изучения спутника Марса Фобоса успешно отделился от ракеты-носителя.

    Запуск аппарата состоялся в ночь на вторник с космодрома Танэгасима, после чего зонд успешно вышел на заданную орбиту, пишет ТАСС.

    Ожидается, что примерно к августу аппарат приблизится к Марсу, а не ранее декабря 2028 года выполнит свою главную задачу – соберет около 10 граммов грунта Фобоса.

    Зонд должен вернуться к Земле в 2031 году и сбросить капсулу с образцами, анализ которых поможет японским специалистам получить информацию о происхождении Фобоса и самого Марса.

    Как заявил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Ёсихиро Сэки, проект поможет установить происхождение спутника и проработать технологии, связанные с будущей отправкой на Марс пилотируемых экспедиций.

    Аппарат весом 4,5 т оснащен солнечными батареями с размахом девять метров. Предполагается, что используемые в миссии технологии можно будет применить для дальнейших полетов на Марс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Япония запустила зонд для сбора грунта на спутнике Марса. Летом Токио начал собственный путь к ведению войны в космосе.

    В прошлом году эксперты предрекли марсианскому проекту России и США повторение успеха миссии «Союз-Аполлон».

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    21 октября 2026, 07:08 • Новости дня
    Спасателей Камчатки перевели в режим повышенной готовности из-за циклона

    МЧС: Спасатели Камчатки переведены в режим повышенной готовности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спасатели на Камчатке переведены в режим повышенной готовности в связи с приближением тихоокеанского циклона, который обрушится на регион 22 и 23 октября.

    «В связи с подходом циклона Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения переводятся в режим повышенной готовности», – сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

    По данным Камчатского УГМС, 22 октября в Петропавловске-Камчатском и нескольких округах ожидаются сильные дожди и снег, передает РИА «Новости». В горных районах прогнозируется гололедица и налипание мокрого снега на провода. Ночью 23 октября осадки сохранятся в Усть-Камчатском округе и распространятся на Карагинский район.

    Ветер днем 22 октября может достигать 30 метров в секунду, а в некоторых округах – до 38 метров в секунду. Спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности, воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, а туристы и охотники призываются не выходить на маршруты в отдаленные районы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее метеорологи предупреждали, что Камчатке грозит тропический шторм «Лала».

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    19 октября 2026, 05:40 • Новости дня
    В России разработали программу подготовки космонавта из Мьянмы

    Tекст: Катерина Туманова

    Специалисты Центра подготовки космонавтов разработали программу для обучения кандидата из Мьянмы полету на орбиту, сообщил глава центра Олег Кононенко.

    Центр подготовки космонавтов, входящий в структуру Роскосмоса, завершил разработку плана обучения для будущего космонавта из Мьянмы, рассказал глава ЦПК ТАСС.

    «Мы сейчас подготовили программу. Это будет обычная программа подготовки человека, любого человека к полету в космос. Понятно, что, скорее всего, это будет профессионал в какой-то области, но тренировки будут как общая подготовка к выполнению космического полета, а не какая-то конкретная подготовка», – рассказал Кононенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос в августе сообщил о подготовке первого космонавта Мьянмы.

    До этого в Москве состоялись переговоры президентов России и Мьянмы. В ходе встречи Владимир Путин назвал отношения двух стран особо доверительными.

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    20 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 20 октября в Москве была зафиксирована самая низкая температура с начала календарной осени.

    Минувшей ночью на главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, температура опустилась до 0,3 градуса, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

    До этого самой холодной ночью нынешней осени считалась ночь на 4 октября, когда столбик термометра опустился до плюс 2 градусов.

    Ранее самыми холодными ночами считались ночь на 2 октября (плюс 3,2 градуса), ночь на 8 октября (плюс 4,5 градуса), ночь на 30 сентября (плюс 4,7 градуса), ночь на 29 сентября (плюс 4,8 градуса) и ночь на 9 сентября (плюс 5,1 градуса).

    Днем во вторник синоптики ожидают в столичном регионе ясную без осадков погоду, температура воздуха составит плюс 9-11 градусов в Москве и от плюс 7 до плюс 12 градусов по области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москву пришло аномально высокое атмосферное давление из-за скандинавского антициклона. В субботу синоптики назвали сроки смены автомобильной резины на зимнюю в столичном регионе. В Москве и Московской области из-за дождей объявили желтый уровень погодной опасности.

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    20 октября 2026, 08:27 • Новости дня
    В Москве зафиксировали первые за осень заморозки

    Температура воздуха в Москве впервые за осень опустилась ниже нуля

    Tекст: Мария Иванова

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что во вторник утром в столице были отмечены первые с начала осеннего сезона заморозки.

    В столичном регионе зафиксировано самое холодное утро с начала осени, температура воздуха на базовой метеостанции опустилась ниже нуля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В 7 часов 10 минут на опорной метеостанции ВДНХ впервые за осень зафиксированы заморозки – столбик термометра показал минус 0,1», – написал синоптик.

    Он добавил, что в Подмосковье, на полюсе холода в Черустях, температура опускалась до минус 3,6 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление.

    В субботу синоптики назвали сроки замены летней резины на зимнюю в столице.

    В четверг жителям города пообещали возвращение сентябрьского тепла.

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    19 октября 2026, 08:20 • Новости дня
    Скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление

    Синоптик Леус спрогнозировал рост давления в Москве до 765 миллиметров

    Tекст: Мария Иванова

    К вечеру понедельника атмосферное давление в Москве поднимется до 765 мм ртутного столба, что значительно превышает нормальные показатели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Атмосферное давление в Москве к вечеру понедельника поднимется до 765 миллиметров ртутного столба, превысив нормальные значения на 17–19 единиц. Погоду в столице будет определять южная периферия холодного скандинавского антициклона, центр которого располагается над востоком Ленинградской области, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В столичном регионе прогнозируется переменная облачность и отсутствие дождей. Температура воздуха упадет на шесть-семь градусов по сравнению с воскресеньем и составит от девяти до 11 градусов тепла, в Подмосковье ожидается от семи до 12 градусов. Скорость северо-восточного ветра составит от четырех до девяти метров в секунду.

    Во вторник осадки также не предвидятся. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус одного градуса, а в дневные часы воздух вновь прогреется до 11 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу синоптики назвали сроки замены летней резины на зимнюю в Москве.

    В четверг жителям столицы пообещали возвращение сентябрьского тепла.

    В начале месяца в Москве вторые сутки подряд зафиксировали рекордно высокое давление.

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    20 октября 2026, 08:17 • Новости дня
    В Ялте объявили режим ЧС из-за подтоплений

    На территории Ялты ввели режим ЧС муниципального характера из-за ливней

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Ялте из-за сильных подтоплений, вызванных продолжительными ливнями, сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.

    На территории Ялты объявили режим ЧС муниципального характера после того, как с 17 по 19 октября в городе выпало более 400 мм осадков, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась на Южном берегу Крыма, в поселке городского типа Кореиз.

    «В соответствии с постановлением администрации г. Ялта сложившаяся ситуация признана как природная чрезвычайная ситуация муниципального характера местного уровня реагирования», – сообщили в МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ялте из-за подтоплений эвакуировали пять человек. В тот же день в городе произошло аварийное отключение электричества.

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    19 октября 2026, 06:43 • Новости дня
    В ООН предупредили об угрозе глобальных засух и наводнений из-за Эль-Ниньо

    В ФАО предупредили об угрозе засух и наводнений до 2027 года из-за Эль-Ниньо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро заявил, что климатическое явление Эль-Ниньо продлится как минимум до начала 2027 года и повысит вероятность экстремальных погодных явлений.

    Эль-Ниньо характеризуется потеплением вод в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана до аномальных значений. Ожидается, что этот фактор значительно повлияет на глобальный климат, передает РИА «Новости».

    «Сильное Эль-Ниньо, которое, как ожидается, сохранится как минимум до начала 2027 года, может изменить режимы осадков и температур и повысить вероятность засух, чрезмерных осадков, наводнений и других экстремальных явлений», – отметил Тореро.

    По его словам, погодные аномалии необязательно приведут к прямому сокращению мирового производства продовольствия. Однако они могут совпасть с нехваткой удобрений и высокими энергозатратами, что усугубит потери урожая. Дополнительное давление на рынок способно оказать увеличение производства биотоплива, которое требует сельскохозяйственного сырья.

    Экономист подчеркнул, что даже при достаточных запасах продовольствия высокие расходы на морские перевозки, топливо и страхование могут затруднить доставку продуктов питания нуждающимся странам и сделать их значительно дороже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперты предрекли миру продовольственный кризис из-за ситуации в Ормузском проливе. Изменения климата лишили Дальний Восток больше половины улова рыбы. Также специалисты спрогнозировали резкое увеличение числа погодных аномалий.

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    20 октября 2026, 05:15 • Новости дня
    Климатолог спрогнозировал зиму в Центральной России теплее нормы

    Климатолог Терешонок спрогнозировал зиму теплее нормы в Центральной России

    Tекст: Денис Тельманов

    Предстоящая зима в Москве и Центральной России может оказаться теплее климатической нормы или близкой к ней, однако возможны и морозные периоды, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    «Ученые-климатологи предполагают, что средние значения температуры воздуха для предстоящей зимы в Москве и Центральном регионе России могут быть близкими к климатической норме или выше ее», – приводит слова Николая Терешонка ТАСС.

    Он отметил, что средняя температура сезона складывается из морозных и теплых периодов. Морозные периоды, по словам эксперта, возникают при ослаблении или смещении полярного вихря, а теплые связаны с влиянием южных циклонов.

    Норма средней зимней температуры воздуха в Москве составляет от минус четырех до минус шести градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление. В субботу синоптик назвал сроки замены летней резины на зимнюю в столице. На прошлой неделе москвичам пообещали возвращение сентябрьского тепла.

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