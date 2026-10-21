Шойгу заявил о безопасности выборов в Госдуму на фоне атак ВСУ

Шойгу сообщил о защите избирательных участков от ударов беспилотников ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Несмотря на серьезное информационно-пропагандистское давление из-за рубежа, попытки организации провокационных акций, совершения масштабных террористических атак и диверсий... Мы решили все задачи, даже в этих непростых условиях», – заявил Шойгу в Пятигорске РИА «Новости».

Секретарь Совбеза отметил, что в дни голосования украинские военные пытались наносить удары беспилотниками по руководителям комиссий и избирательным участкам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Шойгу раскрыл способы борьбы Запада с Россией.

Ранее президент Владимир Путин объявил о награждении погибших при атаках во время выборов.

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