Шойгу заявил о безопасности выборов в Госдуму на фоне атак ВСУ

«Несмотря на серьезное информационно-пропагандистское давление из-за рубежа, попытки организации провокационных акций, совершения масштабных террористических атак и диверсий... Мы решили все задачи, даже в этих непростых условиях», – заявил Шойгу в Пятигорске РИА «Новости».
Секретарь Совбеза отметил, что в дни голосования украинские военные пытались наносить удары беспилотниками по руководителям комиссий и избирательным участкам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Шойгу раскрыл способы борьбы Запада с Россией.
Ранее президент Владимир Путин объявил о награждении погибших при атаках во время выборов.
Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о длительности хакерских атак на ресурсы комиссии.