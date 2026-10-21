Никитин анонсировал создание в России свыше 4,5 тыс. километров ВСМ

«Первая линия ВСМ – это только начало. Президентом [Владимиром Путиным] поставлена задача проработать пять проектов ВСМ. В перспективе сеть превысит 4,5 тыс. километров, а для ее обслуживания потребуется поставка свыше 300 отечественных высокоскоростных поездов», – цитирует Никитина РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник РЖД предложили концепцию использования поездов «Сапсан» после запуска ВСМ. Летом Минтранс допустил строительство новых магистралей на восток. Ведомство сообщило о завершении строительства в России полигона для испытаний технологий ВСМ.