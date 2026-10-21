Макрон: Стоимость грузоперевозок из Персидского залива выросла в десять раз

Tекст: Мария Иванова

Конфликт Соединенных Штатов и Израиля с Ираном и последовавшая блокировка Ормузского пролива практически разрушили логистические цепочки на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

«Главная проблема на данный момент – это транспортные расходы, они выросли в десять раз», – заявил Макрон во время визита в Катар.

По словам президента, нехватка судов для доставки грузов вызвана тем, что слишком мало из них имеют страховку для прохода через пролив. Сейчас обсуждается создание нового механизма региональных гарантий, который поможет снизить цены на логистику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые цены на нефть продолжили рост на фоне рисков в Ормузском проливе.

Во вторник танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе.

В Британии спрогнозировали снижение роли пролива в мировой логистике.