Гуцан поблагодарил КНДР за помощь в Курской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

В ходе встречи в Москве Гуцан подчеркнул важность помощи северокорейских военнослужащих в освобождении населенных пунктов Курской области от украинских войск, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

«Особое значение для нас имеет вклад Корейской народной армии в освобождение приграничных районов Курской области от вторжения ВСУ. Действуя плечом к плечу с российскими военнослужащими, ваши бойцы проявили мужество, стойкость и боевое мастерство. Мы глубоко признательны братскому народу за это», – заявил Гуцан.

Российский генеральный прокурор также поблагодарил коллегу из КНДР за возможность лично обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества между надзорными ведомствами двух стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте глава МИД Сергей Лавров анонсировал установку памятника военным КНДР в России. В прошлом году разведка Южной Кореи заявила о переброске военных КНДР в Россию. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу отмечал самоотверженность северокорейских войск в Курской области.