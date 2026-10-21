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    21 октября 2026, 12:49 • Новости дня

    Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии

    Глава Роскосмоса Баканов сообщил о планах России и Китая по полетам на Луну

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что повестка российско-китайских переговоров включает совместную работу стран по лунной и марсианской миссиям, а также увеличение точности навигационных систем.

    В повестку российско-китайских переговоров вошли увеличение точности навигационных систем, а также совместная работа по освоению космоса, передают «Вести».

    «Повестка наша обсуждается вокруг нескольких тем. Первое – это совместное применение навигационного сигнала. У нас ГЛОНАСС, у китайцев «Бэйдоу», чтобы увеличивать точность. Второе – это совместная работа по лунной миссии. И третье – это совместная работа по марсианской миссии», – рассказал Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер Госсовета КНР назвал отношения с Москвой образцом сотрудничества.

    В понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией.

    Ранее Москва и Пекин запланировали обсудить технологическое лидерство в космосе на форуме в Хабаровске.

    21 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    РКК «Энергия» начала изготовление первого модуля Российской орбитальной станции

    РКК «Энергия» приступила к сборке универсального узлового модуля для РОС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что специалисты РКК «Энергия» приступили к изготовлению универсального узлового модуля, который станет первым для Российской орбитальной станции.

    Специалисты РКК «Энергия» ведут сборку первого модуля для перспективной Российской орбитальной станции (РОС), передает ТАСС.

    «Идет изготовление первого модуля [РОС], универсального узлового, РКК «Энергия». Спасибо Игорю Мальцеву, он держит работу по этому направлению на особом контроле», – заявил Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роскосмос объявил о внедрении искусственного интеллекта в управление Российской орбитальной станцией.

    Весной госкорпорация показала цифровые модели трех модулей новой РОС.

    В апреле Россия получила предложения сотрудничества по проекту станции от более чем десяти стран.

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    20 октября 2026, 18:48 • Новости дня
    Лавров рассказал о подготовке встреч Путина на саммите АТЭС в Китае

    Лавров: Контакты Путина на ноябрьском саммите АТЭС в Китае прорабатываются

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что контакты президента Владимира Путина на предстоящем саммите АТЭС в Китае сейчас находятся в стадии активной проработки.

    По его словам, контакты главы российского государства на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне находятся в проработке, об их конфигурации будет объявлено своевременно, пишет ТАСС.

    «В ноябре – саммит АТЭС в Шэньчжэне. Президент России Владимир Путин едет туда. Сейчас идут разговоры о конфигурации контактов на высшем уровне. Все это в проработке. В свое время будет об этом объявлено», – заявил Лавров.

    Соответствующее заявление министр иностранных дел сделал в ходе встречи с выпускниками вузов, которые были впервые приняты на дипломатическую службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров анонсировал визит Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС. Китай поприветствовал встречу Путина и Си Цзиньпина в рамках форума.

    Кремль пока не подтвердил возможную встречу Путина и президента США на этом мероприятии.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    21 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт назвал книги, которые откроют российским школьникам Китай

    Китаист Маслов предложил знакомить российских школьников с творчеством Конфуция

    Эксперт назвал книги, которые откроют российским школьникам Китай
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Познакомить российских школьников с Китаем помогут изречения Конфуция, притчи Чжуан-цзы, роман «Путешествие на Запад» о царе обезьян Сунь Укуне, классическая поэзия Ли Бо и Ду Фу, а также современная фантастика Лю Цысиня, сказал газете ВЗГЛЯД китаист, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, комментируя идею взаимно расширить перечень российских и китайских книг в программах общего образования двух стран.

    Вице-премьер Татьяна Голикова предложила рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования. По ее словам, этот шаг направлен на дальнейшее укрепление двусторонних связей.

    «Вопрос о том, какие произведения китайских авторов стоит включить в школьную программу для российских школьников, не так прост. Дело в том, что многие, даже блестящие произведения китайских писателей глубоко интегрированы в китайскую культуру. Но есть произведения, которые понятны на любом языке и в любом контексте. Прежде всего имеет смысл включить выдержки из классического произведения «Лунь юй», или «Беседы и суждения», в котором собраны изречения Конфуция. Достаточно, например, 20–30 коротких высказываний, чтобы понять глубинные мысли, на которых держится весь Китай», – говорит Маслов.

    По словам эксперта, Китай оставил колоссально интересное наследие из коротких философских произведений и мифологии, которое будет интересно ученикам 5–8-х классов. В их числе отрывки из книги «Горы и моря», древние рассказы о чудесных существах, необычных землях и устройстве мира. Школьникам могут понравиться и короткие притчи одного из классиков даосизма Чжуан-цзы, в том числе знаменитая притча о сне и бабочке. Для 9–11-х классов собеседник советует поэму Цюй Юаня «Ли Сао» («Скорбь отверженного»), которую можно изучать через темы верности своим убеждениям, конфликта личности и власти, нравственной ответственности и одиночества человека, не принятого обществом.

    «В школьную программу для 5–9-х классов имеет смысл включить и некоторые отрывки из классических китайских романов, например «Путешествие на Запад» У Чэнъэня. Многие сюжеты этого произведения российские школьники знают по различным фильмам и мультфильмам о Сунь Укуне, царе обезьян. Это, пожалуй, наиболее естественная точка входа в классическую китайскую прозу для младших школьников. Интересно также «Троецарствие» Ло Гуанчжуна. Эпизоды о героях позволяют обсуждать верность, политический расчет, легитимность власти и цену идеализма», – рассказывает китаист.

    По мнению Маслова, внимания заслуживает и роман Ши Найаня «Речные заводи» – история людей, вступивших в конфликт с несправедливым порядком. Произведение ставит вопрос о границах между сопротивлением несправедливости, верностью товарищам и насилием. К лучшим китайским произведениям относится и «Сон в красном тереме» Цао Сюэциня. Через жизнь большой семьи в нем раскрываются устройство традиционного общества, семейные обязанности, положение женщин, значение образования и постепенный распад старого мира.

    «Нельзя обойтись без классической китайской поэзии – это Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэй, Су Ши. Перед российским школьником откроется целый мир стихов о луне, одиночестве, дружбе, странствиях и свободе. Китай XX века, то есть период человека и общества в эпоху перемен, может быть представлен произведениями Лу Синя «Истинная история А-Кью», «Записки сумасшедшего», «Родное село», Лао Шэ «Рикша», Ба Цзиня «Семья», Шэнь Цунвэня «Пограничный город», Юй Хуа «Жить!». Последнее показывает судьбу одной семьи на фоне потрясений китайской истории XX века. Этот роман помогает обсудить историческую память, выживание, семейную солидарность и цену политических перемен», – отмечает собеседник.

    Эксперт обращает внимание, что Лу Синя можно сопоставить с Гоголем и Салтыковым-Щедриным в изображении общественных пороков, Лао Шэ – с русской прозой о маленьком человеке, а поэзию Ду Фу – с поэзией о войне и народных страданиях. Китай XXI века лучше всего раскрывается через современных писателей.

    «Самый известный для российских читателей наверняка Лю Цысинь. Его знаменитая «Задача трех тел» представляет собой научную фантастику, в которой встречаются физика, история Китая, проблемы контакта с неземным разумом и вопросы выживания цивилизации. Безусловно, имеет смысл порекомендовать произведения лауреата Нобелевской премии Мо Яня. Если говорить о современной детской литературе для средней школы (5–9-х классов), то это произведения китайской писательницы Бин Синь, одной из основоположниц детской литературы», – добавляет эксперт.

    Также, по словам китаиста, стоит обратить внимание на современных авторов, пишущих о проблемах школьников, чьи книги стали бестселлерами с миллионными тиражами. Это Цинь Вэньцзюнь, Хуан Бэйцзя и Ян Хунъин.

    «Роман Хао Цзиньфана «Складывающийся Пекин» описывает фантастический Пекин, пространство которого разделено между социальными группами. Это произведение особенно удобно для разговора о городском развитии, социальном неравенстве, доступе к образованию и технологиям. Интересны и национальные авторы – например, фрагменты романа «Красные маки» тибетца Алая», – заключил Маслов.

    В понедельник в Москве прошло 30-е заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, в котором с российской стороны участвовал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил, что практическое сотрудничество двух стран демонстрирует хорошую динамику: двусторонняя торговля продолжает расти, ключевые проекты последовательно реализуются, а промышленное взаимодействие непрерывно углубляется. Он также отметил, что Москва и Пекин сохраняют тесные контакты и обмены визитами.

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    20 октября 2026, 16:03 • Новости дня
    Китай создал госкомпанию для развития искусственного интеллекта

    В Китае создали госкомпанию National Data Group для развития ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учреждена государственная компания National Data Group, которая займется использованием информационных ресурсов для развития сферы искусственного интеллекта.

    Новая структура сосредоточится на разработке и применении массивов данных, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Работа предприятия призвана раскрыть потенциал информации как фактора производства, поддержать развитие технологий искусственного интеллекта и сформировать экосистему индустрии данных.

    National Data Group также поручено укреплять координацию между центральными и местными органами власти, углублять взаимодействие в отрасли и способствовать обмену опытом. Создание такой госкомпании должно усилить позиции Пекина в глобальной конкуренции за информационные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek.

    В начале месяца министр финансов США исключил передачу Китаю технологий искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце разведка США испугалась кражи Пекином технологий истребителей F-35 в Саудовской Аравии.

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    20 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    Мишустин прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая

    Мишустин прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая Ли Цяном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Петербург на 31-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая.

    По сообщению пресс-службы правительства, в среду Мишустин проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, передает РИА «Новости». Ожидается, что стороны обсудят вопросы российско-китайских отношений и стратегического взаимодействия.

    Приоритетом на переговорах станет укрепление торгово-экономического и культурного сотрудничества, а также продвижение совместных проектов в различных сферах. По итогам встречи планируется принятие совместного коммюнике и ряда двусторонних документов.

    Мишустин прибыл в Петербург из Душанбе, где участвовал в заседании Совета глав правительств стран ШОС и провел встречу с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Мишустина и премьера Госсовета Китая была анонсирована в четверг.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

    В августе председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о дальнейшем укреплении российско-китайских отношений.

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    20 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    Рубио указал на необходимость диалога России, США и Китая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что лидерам трех наиболее могущественных ядерных держав – России, Соединенных Штатов и Китая – необходимо вести диалог друг с другом.

    Американский госсекретарь прокомментировал возможность проведения трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

    «Нет причин удивляться, что лидерам трех наиболее могущественных ядерных держав мира необходимо разговаривать друг с другом. <…> Это – возможность, и президент [Трамп] показал свою готовность к тому, чтобы США, Россия и Китай на уровне лидеров провели предметный разговор, например, по вопросу контроля над вооружениями. Для мира это было бы очень позитивным делом», – заявил Рубио.

    Отмечается, что госсекретарь США общался с журналистами во время своего визита в Индию. Трансляцию беседы вел американский телеканал Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о готовности к встрече с российским и китайским лидерами.

    Он назвал денуклеаризацию главной темой возможных переговоров.

    На прошлой неделе Кремль не подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС.

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    20 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Мишустин и премьер Китая осмотрели дворцы Царского Села

    Мишустин и Ли Цян посетили Царское Село в преддверии переговоров в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян осмотрели Екатерининский и Александровский дворцы в музее-заповеднике «Царское Село» в Петербурге.

    Главы правительств прибыли в Северную столицу из Душанбе, где утром во вторник участвовали в заседании Совета премьеров Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». В среду в Петербурге состоится регулярная встреча руководителей кабминов двух стран.

    В осмотре достопримечательностей вместе с премьерами участвовала первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, ранее выдвинутая на пост заместителя председателя правительства – руководителя аппарата кабмина. Она прилетела в Петербург специально для знакомства с будущим китайским коллегой.

    «Это наш кандидат в вице-премьеры, завтра у нее утверждение в Государственной думе», – сказал Мишустин Ли Цяну.

    После встречи Окладникова направится в Москву для участия в мероприятиях Госдумы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель правительства прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая.

    Москва заявила о готовности наращивать агроэкспорт в страны ШОС.

    В понедельник Пекин объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией.

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    21 октября 2026, 07:43 • Новости дня
    Глава Верховного суда России прибыл с визитом в Китай

    Председатель Верховного суда Краснов прибыл с трехдневным визитом в Китай

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл в Пекин с трехдневным рабочим визитом по приглашению своего китайского коллеги Чжан Цзюня.

    Программа поездки руководителя российского судебного ведомства включает проведение ряда встреч на высшем уровне, передает ТАСС.

    В пресс-службе Верховного суда отметили, что центральным событием поездки станет диалог Краснова с председателем Верховного народного суда КНР Чжан Цзюнем, в ходе которого планируется обсудить ключевые аспекты правового партнерства двух стран.

    Стороны намерены затронуть широкий круг тем и подписать документ для придания дополнительного импульса двустороннему взаимодействию в юридической сфере. Председатель Верховного суда России также посетит китайские суды, где ознакомится с передовыми практиками местных коллег и поделится накопленным отечественным опытом.

    Одной из главных тем предстоящих дискуссий станет обмен практиками в сфере внедрения цифровых технологий в работу судебной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Глава государства заявил об укреплении российско-китайской дружбы.

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    21 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    Создателями Терракотовой армии в Китае оказались женщины и дети

    Китайскую Терракотовую армию создавали женщины и дети

    Создателями Терракотовой армии в Китае оказались женщины и дети
    @ IMAGO/Bettina Strenske/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Новое исследование отпечатков пальцев показало, что значительная часть статуй знаменитой китайской Терракотовой армии была изготовлена взрослыми женщинами и несовершеннолетними.

    Значительная часть воинов Терракотовой армии, обнаруженной около древнего китайского города Сиань, была создана женщинами и детьми, пишет SCMP.

    «Эти результаты бросают вызов устоявшемуся предположению, что производство Терракотовой армии опиралось исключительно на труд взрослых мужчин, и предоставляют первые количественные биологические доказательства участия разнообразной рабочей силы, включая женщин и детей», – заявил автор исследования Шэнь Цзинъи.

    Масштабное захоронение полноразмерных глиняных статуй располагается под землей на глубине около пяти метров. Армия предназначалась для защиты первого императора Китая Цинь Шихуанди в загробной жизни. Воины были захоронены вместе с правителем после его смерти в 210 году до нашей эры.

    Результаты нового исследования были опубликованы в рецензируемом журнале Journal of Cultural Heritage.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Терракотовую армию из Китая решили привезти в Москву. Археологи обнаружили самую раннюю гробницу на острове Хайнань. Мужчина испортил две фигуры Терракотовой армии.

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    21 октября 2026, 09:08 • Новости дня
    Мишустин и премьер Госсовета Китая начали переговоры в Петербурге

    Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Петербурге

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян приступили к переговорам в узком составе в Петербурге.

    Встреча проходит в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина в рамках 31-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, передает РИА «Новости».

    Китайский премьер прибыл в Петербург во вторник.

    С российской стороны в переговорах принимают участие вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

    В состав российской делегации также вошли посол в Китае Игорь Моргулов, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, заместитель министра иностранных дел Игорь Руденко, замглавы Минпромторга Алексей Груздев, статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов и первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мишустин и Ли Цян осмотрели дворцы Царского Села.

    На прошлой неделе в Москве анонсировали встречу глав правительств России и Китая.

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    21 октября 2026, 09:29 • Новости дня
    Доля нацвалют в торговле России и Китая приблизилась к 100%

    Мишустин: Доля нацвалют в торговле России и Китая приблизилась к 100%

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что доля национальных валют во взаимных расчетах государств приблизилась к 100%.

    Мишустин заявил, что российско-китайские отношения достигли самого высокого уровня за всю историю и стали образцом межгосударственного взаимодействия, передает РИА «Новости».

    «Мы расширяем использование национальных валют. Сегодня их доля во взаимной торговле близка уже к 100%», – заявил Мишустин. Премьер-министр подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует позитивную динамику вопреки давлению Запада, а за прошедшие 25 лет взаимный товарооборот вырос более чем в 30 раз.

    По словам премьер-министра, взаимодействие государств в энергетической сфере носит стратегический характер и охватывает нефтяную, газовую, угольную и атомную отрасли. В этом году Москва и Пекин отмечают 25-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который в мае был продлен еще на пять лет.

    Премьер-министр Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян приступили к переговорам в узком составе в Петербурге.

    В среду премьер Госсовета Китая Ли Цян сообщил о динамичном развитии отношений с Россией.

    До этого Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Москвой.

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    21 октября 2026, 12:14 • Новости дня
    Новак допустил подписание соглашения с Китаем по «Силе Байкала» до конца года

    Новак сообщил о подготовке коммерческого договора с Китаем по «Силе Байкала»

    Tекст: Вера Басилая

    Компании России и Китая могут выйти на коммерческие договоренности по газопроводу «Сила Байкала» до конца 2026 года, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Ждем, пока наши компании проведут коммерческие переговоры. Надеемся, что к концу года они выйдут на соответствующие договоренности», – сказал Новак.

    Вице-премьер также объяснил переименование газопровода «Сила Сибири – 2» в «Силу Байкала» необходимостью различать названия проектов, передает ТАСС.

    По его словам, новое имя дополнительно подчеркивает маршрут трубы, который пройдет через южный берег озера Байкал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности усилить энергосотрудничество с Китаем.

    Во вторник стало известно, что импорт российского СПГ в КНР вырос на 44,3%.

    В мае Газпром сообщил о надежных поставках топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

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    21 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    Премьер КНР заявил о динамичном развитии отношений с Россией

    Ли Цян: Отношения России и Китая стабильно продвигаются вперед

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян на переговорах с председателем правительства Михаилом Мишустиным в Петербурге заявил о динамичном развитии отношений между Китаем и Россией вопреки мировой нестабильности.

    Отношения двух стран стабильно продвигаются, несмотря на рост неопределенности в мире, передает РИА «Новости» заявление Ли Цяна.

    «В будущем китайская сторона готова с российской стороной вместе укреплять политическое взаимодействие и стратегическое взаимодействие, чтобы наши отношения постоянно развивались во благо наших народов», – сказал китайский премьер.

    Переговоры проходят в рамках 31-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Михаил Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Петербурге.

    Во вторник МИД Китая пообещал объединить усилия с Россией.

    В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова заявила о выходе отношений двух стран на беспрецедентный уровень.

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    21 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Мишустин заявил о готовности России усилить энергосотрудничество с Китаем

    Мишустин: Россия будет надежно поставлять энергоресурсы в Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Россия намерена продолжать надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай и готова к усилению сотрудничества в этой сфере, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    «Будем и дальше надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов. Да и в целом – готовы усилить сотрудничество в энергетике», – цитирует Мишустина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Михаил Мишустин призвал модернизировать пункты пропуска на границе с Китаем.

    Во вторник Мишустин заявил о готовности России наращивать агроэкспорт в страны ШОС.

    Премьер Госсовета КНР заявил о динамичном развитии отношений с Россией.

    Мишустин отметил сложную ситуацию на мировых энергетических рынках.

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    21 октября 2026, 09:58 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с премьером Госсовета Китая в Петербурге

    Песков: Путин в среду встретится с премьером Госсовета Китая Ли Цяном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет в Петербурге встречу с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

    «В течение дня президент встретится с премьером Госсовета Китая Ли Цяном», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Китайский премьер прибыл в Петербург во вторник. В среду там проходят его переговоры с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель правительства Михаил Мишустин передал привет председателю КНР Си Цзиньпину через премьера Госсовета Китая Ли Цяна.

    Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Петербурге.

    Во вторник политики осмотрели дворцы Царского Села.

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