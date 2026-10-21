Москва осудила Варшаву за насаждение русофобии из-за осквернения мемориалов

«Мы решительно осуждаем планомерное насаждение официальной Варшавой оголтелой русофобии, непосредственным следствием чего является кощунство вандалов в отношении советских воинских мемориалов», – заявила Захарова, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель СК Александр Бастрыкин поручил дать оценку осквернению могил советских воинов в Польше.
В понедельник вандалы осквернили кладбище советских воинов в Варшаве.
Ранее посол России в Варшаве заявил об угрозе уничтожения 87 советских памятников в Польше.