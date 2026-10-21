Узбекистан перешел на обновленный латинский алфавит

Мирзиеев подписал закон о переходе Узбекистана на обновленную латиницу

Tекст: Мария Иванова

Об этом сообщила глава администрации президента Саида Мирзиеева, передает РИА «Новости».

По ее словам, подписание документа в День узбекского языка, который отмечается 21 октября, символично.

«Наконец исправлена многолетняя историческая ошибка. Сегодня наш президент подписал закон о совершенствовании узбекского алфавита, основанного на латинской графике», – заявила Мирзиеева.

Обновленный алфавит будет состоять из 28 букв и апострофа, что соответствует принципам общетюркского алфавита. Общее количество знаков осталось прежним – 29. Замена ряда буквосочетаний призвана улучшить орфографию и облегчить использование языка в цифровой среде.

Переход на новый алфавит будет осуществляться поэтапно: при плановом переиздании учебников, замене документов, обновлении национальной валюты и вывесок. Ранее, с января 2023 года, все организации в Узбекистане должны были перейти на латиницу в делопроизводстве и СМИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в алфавит Узбекистана добавили две буквы.

В марте Минпросвещения Киргизии сообщило, что русский язык станет базой образовательной дипломатии.