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    21 октября 2026, 13:44 • Новости дня

    Эксперт объяснил бурение в Северном море отчаянием Британии

    Экономист Юшков: Бурение в Северном море не приведет к «газовой революции» в Британии

    Эксперт объяснил бурение в Северном море отчаянием Британии
    @ Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Ограничение поставок углеводородов с внешних рынков толкает Лондон на отчаянные меры. Одна из них – реализация проекта добычи газа на месторождении Jackdaw в Северном море. Экономист Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что такой шаг не приведет к «газовой революции»: на пике месторождение обеспечит лишь около 6,5% объема газодобычи Британии в регионе.

    «Еще недавно суды Британии нередко принимали сторону экологов, выступавших против разработки углеводородных месторождений. Однако в последнее время приоритеты государственной политики сместились: для Лондона важно избежать увеличения зависимости от импортных энергоресурсов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его мнению, именно поэтому британские власти одобрили разработку газового месторождения Jackdaw. «Однако запасы месторождения сравнительно невелики – порядка 15 млрд кубометров. Как признают сами инвесторы, на пике добычи оно сможет обеспечить лишь около 6,5% объема газодобычи Британии в Северном море», – рассказал собеседник.

    При этом разработка Jackdaw сопряжена с серьезными технологическими сложностями: на участке наблюдаются очень высокие температуры и давление. Объем необходимых инвестиций превышает 2 млрд фунтов стерлингов – это значительная сумма для проекта сравнительно небольших масштабов. «Решение о вводе месторождения в эксплуатацию принято фактически от безысходности», – подчеркнул Юшков.

    Он объясняет: в Северном море практически не осталось крупных месторождений – регион хорошо изучен, и все значимые залежи уже выявлены. Поэтому сейчас британские компании переходят к освоению средних и малых месторождений. Ключевым фактором целесообразности таких проектов выступает готовая инфраструктура и накопленный опыт работы в регионе. Дополнительным стимулом служит ограничение поставок углеводородов с внешних рынков.

    «Таким образом, не стоит переоценивать значение проекта Jackdaw: речи о какой-либо «газовой революции» или о возвращении Британии статуса экспортера не идет. На деле месторождение вряд ли даст существенный эффект для энергобаланса страны. Его роль скорее в том, чтобы сгладить темпы падения добычи. Это особенно важно на фоне общего снижения объемов: старые месторождения постепенно истощаются, и их необходимо чем-то замещать», – заключил Юшков.

    В среду правительство Британии выдало разрешение на добычу газа на месторождении Jackdaw в Северном море у восточного побережья Шотландии – в 240 км к востоку от Абердина, сообщает BBC. Первые поставки ожидаются «уже в конце этого месяца». В качестве одного из оснований его ввода в эксплуатацию называются «недавние события на Ближнем Востоке, которые спровоцировали глобальные потрясения в сфере энергетики и привели к росту счетов в стране».

    «Решение укрепит энергетическую безопасность страны за счет использования отечественного газа зимой. Проект поможет минимизировать использование Британией импортного топлива с более высоким уровнем выбросов по мере нашего перехода к возобновляемым источникам и атомной энергетике», – заявила Миатта Фанбулле, министр энергетики и углеродной нейтральности. Однако это не снизит счета британцев за газ, уточнила она.

    В свою очередь британский премьер Энди Бернем отметил, что правительство по-прежнему привержено планам по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Поэтому параллельно Лондон объявил о создании «Фонда энергетического капитала», объемом 2,7 млрд долларов. Проект будет «использовать налоговые поступления от добычи нефти и газа в Северном море для инвестиций в проекты возобновляемой и низкоуглеродной энергетики».

    Напомним, проект Jackdaw имеет массу критиков как среди политиков, так и в кругах защитников природы. Так, Зак Полански, лидер Партии зеленых в Англии и Уэльсе, назвал решение по освоению месторождения «климатическим вандализмом». «Это победа Shell над британским обществом», – считает он.

    По оценке Greenpeace, за 11 лет работы на месторождении приведут к выбросам 35,8 млн тонн углекислого газа. Организация Friends of the Earth Scotland обвинила британское правительство в «умышленном» создании угрозы для «сотен тысяч людей». Всемирный фонд дикой природы назвал решение по Jackdaw «разочаровывающим».

    Jackdaw разрабатывается компанией Adura – совместным предприятием Shell и норвежской Equinor. Месторождение было открыто в 2005 году, но считалось дорогостоящим и технически сложным в разработке. Освоение участка началось в 2022 году.

    Энергетический потенциал Jackdaw эквивалентен примерно 40 млн баррелей нефти, говорится в коммюнике британского правительства. Освоение месторождения обеспечит около 6% добычи газа в Британии, чего достаточно для снабжения 1,4 млн домов. В настоящее время королевство импортирует около 60% голубого топлива.

    В начале октября стало известно, что запасы газа в хранилищах Британии могут полностью закончиться при ограниченных поставках СПГ и суровой зиме. Об этом говорится в прогнозе Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), сообщает РИА «Новости». По состоянию на 1 октября 2026 года, подземные хранилища газа в Британии заполнены всего на 48% при том, что их максимальная емкость в энергетическом выражении составляет примерно 17,8 ТВт·ч.

    21 октября 2026, 10:34 • Новости дня
    Власти Британии одобрили бурение газовых скважин в Северном море

    Власти Британии разрешили бурение газовых скважин на месторождении Jackdaw

    Власти Британии одобрили бурение газовых скважин в Северном море
    @ IMAGO/teamwork/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Министр энергетики Великобритании Миатта Фанбулле одобрила проект добычи газа на месторождении Jackdaw в Северном море, что позволит увеличить газодобычу в стране на 6%.

    Британские власти дали согласие на разработку новых газовых скважин на месторождении Jackdaw. «После тщательного рассмотрения всех значимых факторов я согласилась с тем, что регулятор может выдать разрешение на добычу газа на месторождении Jackdaw», – заявила Фанбулле, передает РИА «Новости».

    Министр отметила, что реализация проекта не помешает Лондону соблюдать ограничения на выбросы парниковых газов и достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

    Глава Минфина Британии Джон Хили сообщил о создании фонда энергетического благосостояния. Эта структура будет использовать налоговые поступления от добычи нефти и газа в Северном море для проектов в области зеленой энергетики, а ее начальные инвестиции составят более 2,6 млрд долларов.

    Правительство лейбористов, пришедшее к власти в 2024 году, ранее ввело запрет на выдачу новых лицензий на освоение нефтегазовых месторождений в Северном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник британские нефтяники в Северном море объявили забастовку из-за снижения зарплат.

    Летом музыканты потребовали остановить бурение скважин в регионе.

    В прошлом году британские власти отменили разрешение на освоение новых нефтегазовых месторождений.

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    21 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    ЕС решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководство Евросоюза подготовило план убеждения Канады и Великобритании увеличить финансовую поддержку Киева для покрытия дефицита бюджета на 70 млрд евро.

    Евросоюз попытается уговорить Лондон и Оттаву нарастить помощь Киеву на предстоящих саммитах в октябре и ноябре. Брюссель вынужден искать поддержку у союзников вне объединения из-за растущих потребностей Украины и неопределенности с помощью от США, пишет Politico.

    «Нам срочно нужно, чтобы другие партнеры активизировались», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Евросоюз и страны блока предоставляют 80% внешней помощи Украине.

    Брюссель обязался выделить 90 млрд евро в виде кредитов на 2026 и 2027 годы, что должно покрыть около двух третей потребностей Киева. ЕС ожидал, что Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Норвегия предоставят еще 45 млрд евро, однако эти средства поступают слишком медленно.

    Европейские чиновники подчеркнули, что Брюссель не будет напрямую связывать выделение средств Киеву с предоставлением торговых преференций канадским и британским компаниям, однако вопрос помощи Украине серьезно повлияет на политический климат предстоящих переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший премьер Чехии Андрей Бабиш оценил объем финансовой помощи ЕС Украине. В пятницу саммит Евросоюза отложил поиск финансирования Украины до конца года. В прошлом месяце Брюссель потребовал от украинских властей проведения реформ для выделения дальнейшей поддержки.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Британский истребитель пропал с радаров после подачи сигнала бедствия

    Истребитель ВВС Британии подал сигнал бедствия и исчез с радаров

    Британский истребитель пропал с радаров после подачи сигнала бедствия
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Многоцелевой истребитель королевских ВВС Британии Eurofighter Typhoon FGR.4 пропал с экранов радаров у восточного побережья страны после подачи аварийного сигнала, свидетельствуют полетные данные.

    Военный самолет подал аварийный сигнал Squawk 7700 у восточных берегов страны, после чего перестал отслеживаться на обратном пути к авиабазе Конингсби, передает РИА «Новости» со ссылкой на сервис Flightradar24.

    Истребитель вылетел с авиабазы в 11:14 по московскому времени. В 17:46 мск он появился на карте, подал аварийный сигнал и исчез с радаров неподалеку от базы во время снижения.

    Согласно сохраненному маршруту, самолет летал вдоль восточного побережья Британии в направлении Шотландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник подавший аварийный сигнал над Францией самолет ВВС США сел в Германии.

    В этот же день самолет ВВС США подал сигнал бедствия над Алабамой.

    В прошлый четверг три самолета в Европе подали сигналы бедствия.

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    20 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост

    Биржевые цены на газ в Европе выросли почти до 1043 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF увеличилась почти до 1043 долларов за тысячу кубометров.

    Торги открылись у отметки в 1030 долларов за тысячу кубометров, что на 0,9% выше расчетной цены предыдущего дня. К 14:20 мск рост котировок ускорился до 2,1%, достигнув 1042,9 долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    По итогам сентября средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 20%, составив 897 долларов. При этом эксперты не исключали, что зимой стоимость топлива может превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ.

    Средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе в первый месяц осени составила 71,5%, что стало минимальным показателем за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе сохранили стабильность на уровне тысячи долларов.

    В понедельник котировки закрепились выше этой отметки.

    В пятницу глава Газпрома Алексей Миллер предупредил о долгосрочном сохранении высоких цен на газ в Евросоюзе.

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    20 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лондон расширил объем военной помощи Эр-Рияду и задействовал истребители Typhoon для защиты страны от атак йеменских мятежников-хуситов.

    Минобороны Британии выделило истребители Typhoon для защиты воздушного пространства Саудовской Аравии от ударов со стороны йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах», передает ТАСС.

    «Британия будет выполнять оборонительные задачи по защите воздушного пространства Саудовской Аравии, задействовав истребители Typhoon королевских ВВС, для обороны саудовских городов и критически важной национальной инфраструктуры от воздушных атак», – говорится в заявлении британского военного ведомства.

    Отмечается, что боевые самолеты будут использоваться исключительно в оборонительных целях и не будут наносить ответных ударов по позициям хуситов.

    Кроме того, Британия предоставит военно-транспортный самолет RAF A400M для перевозки военных грузов внутри Саудовской Аравии, а также направит военных советников для оказания поддержки саудовским штабным офицерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Саудовская Аравия отменила форум «Давос в пустыне» из-за атак хуситов. Накануне мятежники нанесли удары по объектам Saudi Aramco и саудовским аэропортам.

    А в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

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    20 октября 2026, 16:32 • Новости дня
    Президент Гайаны призвал короля Британии Карла III извиниться за работорговлю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Гайаны Мохамед Ирфаан Али призвал короля Британии Карла III принести официальные извинения за работорговлю в эпоху британского колониализма.

    Глава государства считает недостаточным простое осуждение тех времен со стороны монарха, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ITV. «Переход к извинениям – это следующий шаг», – заявил Мохамед Ирфаан Али.

    Он подчеркнул, что Британия получила колоссальные материальные выгоды от работорговли, а реальная сумма нанесенного ущерба не может быть определена.

    Через неделю Карл III начнет турне по странам Карибского бассейна, в рамках которого посетит Багамы, Гайану и Антигуа и Барбуду.

    Ранее газета The Telegraph сообщала со ссылкой на Букингемский дворец, что король во время поездки не будет извиняться за историческую роль Британии в работорговле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце страны Карибского бассейна захотели взыскать с Британии репарации за работорговлю.

    В марте Карла III осудили за фото с делегатами карибских стран у портрета работорговца.

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    20 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Сбой Google Cloud нарушил работу сайтов банков и правительства в Британии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сбой в облачной платформе Google Cloud американской корпорации Google привел к недоступности мобильных приложений и сайтов банков, компаний и правительственных организаций в Британии.

    Проблемы с облачной платформой Google Cloud нарушили работу десятков банков, компаний и правительственных структур в Британии, передает ТАСС. «Мы столкнулись с проблемами в работе нескольких сервисов в регионе europe-west2. Наша инженерная команда продолжает расследовать причины возникшей проблемы», – приводит заявление Google Би-би-си.

    Как сообщает Sky News со ссылкой на портал Downdetector, проблемы испытывают банки Revolut, Lloyds, HSBC, Bank of Scotland и Halifax, технологические компании Google и SiteGround, портал недвижимости Rightmove, почтовая служба Royal Mail и служба доставки DPD. Сбой также затронул сайты Национальной службы здравоохранения, правительства, сети супермаркетов Asda и сервисы компании Microsoft, включая Teams, Outlook и 365.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник онлайн-банк Revolut сообщил о масштабном сбое в работе сервисов.

    На прошлой неделе пользователи Mail.Ru жаловались на массовые сбои в работе сервиса.

    В начале месяца «Яндекс» предупредил о мошенниках, пользующихся сбоями.

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    20 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    Полиция Британии повторно задержала подозреваемых в инциденте у базы ВВС Фэрворд

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое из семи подозреваемых в попытке совершения теракта возле авиабазы Фэрфорд повторно задержаны британской полицией, теперь их подозревают в работе на иностранную разведку.

    Британская полиция сообщила о повторном задержании двух из семи подозреваемых по делу о попытке теракта возле базы ВВС Фэрфорд. На этот раз задержание связано с подозрением в работе на иностранную разведку, передает РИА «Новости».

    В конце сентября полиция Британии сообщила об инциденте возле базы Фэрфорд. Было задержано семь человек по подозрению в подготовке теракта, которых вскоре отпустили под залог.

    «Сегодня двое ранее задержанных мужчин были повторно задержаны за преступления, относящиеся к разделу три закона о национальной безопасности – содействие службе внешней разведки», – заявили в контртеррористической полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Тегеран потребовал от Лондона доказательств по инциденту на базе Фэрфорд. Днем ранее британский премьер заявил о причастности Ирана к инциденту.

    В начале месяца в Британии освободили шестого подозреваемого в теракте у авиабазы Фэрфорд.

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    20 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Цена газа в Европе превысила 1050 долларов впервые за четыре года

    Биржевые цены на газ в Европе побили рекорд декабря 2022 года в 1050 долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спотовая стоимость газа на европейских биржах в ходе торгов превысила отметку в 1050 долларов за тысячу кубических метров впервые с декабря 2022 года.

    Спотовая цена газа на европейских биржах во время торгов во вторник впервые с декабря 2022 года превысила 1050 долларов за тысячу кубических метров, пишет ТАСС.

    На нидерландском хабе TTF цены с поставкой на день вперед достигли 1052 долларов за тысячу кубометров. При этом стоимость ноябрьского фьючерса поднялась примерно до 1042 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Рост котировок связан с рекордно низкими запасами топлива в европейских хранилищах перед предстоящей зимой, а также с продолжением конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе сохранили стабильность на уровне тысячи долларов. Хотя еще в понедельник стоимость топлива закрепилась выше этой отметки.

    На прошлой неделе глава Газпрома Алексей Миллер предупредил о долгосрочном сохранении высоких цен на энергоносители в европейском регионе.

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    20 октября 2026, 20:34 • Новости дня
    Принц Гарри заявил о желании примириться с королевской семьей

    GQ: Принц Гарри после возвращения в Британию захотел помириться с семьей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Принц Гарри после возвращения в Британию заявил о желании примириться с членами королевской семьи, отметив важность этого шага на фоне происходящего в мире.

    «Некоторые люди не хотят, чтобы мы помирились. Я хочу, чтобы мы помирились. Особенно учитывая все то, что происходит в мире, самое важное – это примирение», – заявил герцог Сассекский в интервью американскому журналу GQ, передает РИА «Новости».

    По его словам, «шрамы остаются навсегда», однако необходимо работать над своим восприятием прошлого. «Если есть определенные вещи из прошлого, которые влияют на вас каждый день, отпустить их сложнее. Но, на мой взгляд, в мире и в жизни людей и так слишком много драмы, чтобы продолжать ругаться с семьей», – добавил принц Гарри.

    После публикации интервью пресс-служба принца Гарри и Меган Маркл в комментарии британским СМИ уточнила, что слова герцога Сассекского не были попыткой задеть его брата или любого другого члена королевской семьи.

    В конце августа принц Гарри и его супруга Меган Маркл вместе с детьми переехали в Британию на длительный срок. В 2020 году они покинули страну после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце принц Гарри и Меган Маркл обвинили папарацци в слежке.

    Король Британии Карл III подчеркнул частный статус принца Гарри и Меган Маркл.

    В августе они вернулись в Британию.

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    21 октября 2026, 06:58 • Новости дня
    Трибунал ООН назначил слушания по жалобе Аргентины на Британию на 10–11 ноября

    Tекст: Антон Антонов

    Международный трибунал ООН по морскому праву проведет 10–11 ноября слушания по жалобе, которую Аргентина подала против Британии, стремясь не допустить добычи нефти в районе спорных Мальвинских (Фолклендских) островов, сообщает инстанция.

    В сообщении отмечается, что председатель Международного трибунала по морскому праву Морис Камга назначил 10 и 11 ноября 2026 года датами слушаний по делу о добыче углеводородов в юго-западной части Атлантического океана «Аргентина против Соединенного Королевства», передает ТАСС.

    13 октября канцелярия президента Аргентины Хавьера Милея сообщила, что страна попросила Международный трибунал по морскому праву принять временные меры, которые должны предотвратить добычу углеводородов Британией на континентальном шельфе Северного Мальвинского бассейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце МИД Аргентины вызвал послов Британии и Израиля из-за ситуации вокруг Мальвинских островов.

    Канцелярия президента Хавьера Милея тогда заявила об эскалации вокруг архипелага, из-за чего был сорван визит аргентинского лидера в Британию.

    В апреле власти Аргентины заявили о прогрессе в вопросе возвращения островов.

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    21 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Европа практически остановила закачку газа в подземные хранилища

    Закачка газа в подземные хранилища Европы остановилась на уровне 74,6%

    Tекст: Мария Иванова

    Закачка газа в подземные хранилища Европы практически полностью прекратилась на фоне снижения температур и роста биржевых котировок.

    К настоящему времени европейские страны смогли заполнить мощности лишь на 75% от необходимых к предстоящей зиме объемов, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

    По состоянию на 19 октября подземные хранилища заполнены на 74,62%, что является наименьшим значением на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года. В них находится около 81,7 млрд кубометров газа, что на 9,7 млрд кубов меньше накоплений прошлого года.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение хранилищ на 90% к 1 декабря, однако в надежде на теплую зиму этот показатель готовы снизить до 80%. Ранее в Газпроме прогнозировали, что запасы могут не достичь даже 75%, а регион ждет тяжелый осенне-зимний сезон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Газпрома Алексей Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы.

    Он предупредил о долгосрочном сохранении высоких цен на топливо.

    Международный валютный фонд отметил нехватку газа перед зимой.

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    21 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 1018 долларам

    Стоимость газа на биржах в Европе увеличилась на 3%

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе продемонстрировали рост на 3%, достигнув отметки почти в 1018 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%, почти до 1018 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 1005,9 доллара. К утру среды показатель составил 1017,7 доллара, что на 3,1% выше расчетной цены предыдущего торгового дня.

    По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность подземных хранилищ в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года. Европейская сеть операторов газотранспортных систем прогнозирует, что запасы газа в хранилищах могут сократиться до 11% их вместимости к концу зимы в случае полного прекращения импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе ускорили рост.

    Стоимость газа впервые за четыре года превысила 1050 долларов.

    В понедельник котировки закрепились выше отметки в тысячу долларов.

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    21 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Новак объяснил переименование газопровода «Сила Сибири 2» в «Силу Байкала»

    Новак: Газопровод «Сила Сибири 2» переименовали в «Силу Байкала» из-за маршрута

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод «Сила Сибири 2» переименовали в «Силу Байкала», чтобы подчеркнуть прохождение маршрута через южный берег озера.

    Смена названия призвана подчеркнуть географию поставок энергоносителей. «Мне кажется, может быть, чтобы отличались названия. Потому что есть «Сила Сибири» и «Сила Байкала». Важно подчеркнуть в том числе и тот регион, через который будет проходить маршрут. А маршрут будет проходить через южный берег озера Байкал», – сказал Новак, чьи слова передает РИА «Новости».

    Впервые о возможном переименовании проекта в сентябре на Восточном экономическом форуме сообщил министр энергетики Сергей Цивилев. Экспортный газопровод должен пройти с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Ожидается, что контракт будет рассчитан на 30 лет.

    Юридически обязывающий меморандум о строительстве трубы мощностью 50 млрд кубометров в год был подписан в сентябре прошлого года. Как отметил вице-премьер, власти рассчитывают на завершение коммерческих переговоров между Газпромом и китайской CNPC до конца 2026 года. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял о наличии прогресса по проекту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности России усилить энергосотрудничество с Китаем.

    В прошлом месяце поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» превысили прошлогодние показатели.

    Летом американские СМИ сообщили о желании Пекина получить скидку на газ в проекте «Сила Сибири 2».

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    21 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Государственный долг Британии впервые превысил 4 трлн долларов

    Reuters: Государственный долг Британии впервые превысил 4 трлн долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень государственного долга Великобритании впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов (4 трлн долларов).

    Объем заимствований британского правительства в сентябре составил 24,52 млрд фунтов стерлингов, что выше прогнозируемого уровня, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Дефицит бюджета увеличился до 97,8 млрд фунтов стерлингов, что на шесть миллиардов больше запланированного, но на 4,4 млрд меньше, чем в прошлом году.

    Национальная статистическая служба Соединенного Королевства сообщила, что инфляция в сентябре выросла до 3,5% в годовом исчислении. Скачок стал третьим подряд и самым большим с октября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце топливный кризис отправил Францию и Британию на войну с хуситами.

    В июне официальный представитель МИД Мария Захарова связала экономический кризис в Британии с антироссийскими санкциями.

    В мае сообщалось, что кризис в Британии повысил шансы на распад королевства.

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