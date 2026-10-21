Фон дер Ляйен отказалась снимать энергосанкции с России вопреки шагам США

Tекст: Елизавета Шишкова

«В связи с нынешними дискуссиями я хочу выразиться предельно ясно: эти санкции останутся в силе, пока Россия не прекратит войну», – заявила фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, передает РИА «Новости».

Ее заявления прозвучали на фоне предпринятых администрацией президента США Дональда Трампа шагов по смягчению ограничений в отношении российских энергоносителей. Вашингтон смягчил санкционный режим в отношении поставок российского дизельного топлива и приостановил введение ряда новых ограничений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Сергей Лавров призвал «не ждать чудес» от США в вопросе санкций.

В понедельник Британия отказалась поддержать решение Дональда Трампа об отмене антироссийских санкций.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Владимиру Зеленскому не отменять санкции против России.