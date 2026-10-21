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    21 октября 2026, 12:12 • Новости дня

    Фон дер Ляйен отказалась снимать энергосанкции с России вопреки шагам США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз не намерен отменять энергетические санкции против России до прекращения конфликта на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «В связи с нынешними дискуссиями я хочу выразиться предельно ясно: эти санкции останутся в силе, пока Россия не прекратит войну», – заявила фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, передает РИА «Новости».

    Ее заявления прозвучали на фоне предпринятых администрацией президента США Дональда Трампа шагов по смягчению ограничений в отношении российских энергоносителей. Вашингтон смягчил санкционный режим в отношении поставок российского дизельного топлива и приостановил введение ряда новых ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Сергей Лавров призвал «не ждать чудес» от США в вопросе санкций.

    В понедельник Британия отказалась поддержать решение Дональда Трампа об отмене антироссийских санкций.

    На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Владимиру Зеленскому не отменять санкции против России.

    20 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты на протяжении полутора лет подталкивают Украину к капитуляции, тогда как конфликт продолжается только благодаря военным поставкам из Евросоюза, заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

    «Американские переговорщики толкают Украину к капитуляции уже почти два года, вернее в течение полутора лет», – приводит слова Каллас ТАСС со ссылкой на трансляцию пресс-службы Европарламента. Она отметила, что Украина до сих пор не сдалась только благодаря снабжению со стороны Европы.

    Каллас также добавила, что дипломатическая служба ЕС пытается сформулировать «максималистские требования к России», чтобы расходы Брюсселя на поддержку Украины не были напрасны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки.

    В тот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал причиной затягивания кризиса на Украине вмешательство западных стран.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об открытости Вашингтона к действиям по завершению украинского конфликта.

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    20 октября 2026, 17:09 • Новости дня
    Венгрия заблокировала очередной этап процесса вступления Украины и Молдавии в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия заблокировала следующий этап процесса вступления Украины и Молдавии в Евросоюз на встрече технических экспертов из 27 стран ЕС, пишут украинские СМИ.

    Встреча технических экспертов из 27 стран ЕС по вопросу согласования процедурного шага для разблокировки двух последних кластеров прошла во вторник, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Kyiv Independent. «Венгрия заблокировала этот шаг», – говорится в материале.

    Источники сообщили, что представители Венгрии не назвали точные причины блокировки, но подчеркнули, что позиция Будапешта по вопросу членства Украины и Молдавии в ЕС осталась неизменной.

    Евросоюз пока открыл переговоры с Украиной по четырем из шести тематических кластеров. Неоткрытыми остаются переговорные блоки по направлениям «Зеленая повестка и устойчивая взаимосвязанность» и «Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал невозможным определение даты вступления Украины в ЕС.

    В среду Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.

    В начале месяца Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Чекунков: Обновленная арктическая стратегия ЕС повышает риски конфронтации
    Чекунков: Обновленная арктическая стратегия ЕС повышает риски конфронтации
    @ IMAGO/BildFunkMV/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новая стратегия Евросоюза в Арктике ведет к милитаризации региона и повышает риски конфронтации, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

    «Новая стратегия в Арктике характеризуется стремлением разделять и дробить. Это характеризуется и отходом от их традиционного партнера – США. Это и продолжение конфронтационной политики по отношению к России. <…> По факту этот документ повышает риски конфронтации в Арктике. Он обозначает путь на милитаризацию Арктики», – заявил Чекунков в интервью «Вестям».

    Министр подчеркнул, что этот документ крайне неблагоприятен для будущего Арктики.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас назвала сумму инвестиций ЕС в арктические технологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике. Также стало известно, что Европа решила создать центр слежения за подлодками в Арктике.

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    21 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Туск счел самоубийственным решение Львова объявить 2027 год годом УПА

    Туск заявил о вреде решения Львова о годе УПА для вступления Украины в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал решение властей Львова объявить 2027 год годом УПА (ОУН – УПА, запрещенные в РФ экстремистские организации) неумным шагом, который нанесет вред процессу евроинтеграции страны.

    Решение львовских властей объявить 2027 год годом УПА является самоубийственным и противоречит интересам самой страны, заявил польский премьер перед визитом в Индию и Вьетнам, передает РИА «Новости».

    «Это неумно. Это вредит Украине. Для нас это, конечно, всегда очень раздражительно, и в Польше мы не понимаем такого рода действий, тем более что они в первую очередь противоречат интересам Украины», – сказал Туск.

    Политик добавил, что подобные демонстрации усложняют процесс вступления государства в Европейский союз. По его словам, противники членства Киева в объединении смогут использовать такие жесты, как подходящий предлог для отказа.

    Отношения между Варшавой и Киевом долгое время осложняются вопросом Волынской резни 1943–1945 годов. Польская сторона признала эти события геноцидом, ответственность за который несут украинские националисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Варшава потребовала от Киева дистанцироваться от чествования УПА (ОУН-УПА, запрещенные в РФ экстремистские организации).

    Ранее Минобороны Польши предупредило о невозможности вступления Украины в ЕС под бандеровским флагом.

    Польская сторона настояла на исторической ответственности соседнего государства.

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    20 октября 2026, 17:51 • Новости дня
    Каллас назвала сумму инвестиций ЕС в арктические технологии

    Каллас: ЕС инвестирует 260 млн евро в развитие арктических технологий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас заявила, что Евросоюз инвестирует 260 млн евро в развитие арктических технологий двойного назначения.

    Евросоюз инвестирует 260 млн евро из Оборонного фонда ЕС в развитие арктических технологий двойного назначения, сообщила Каллас на сессии Европарламента в Страсбурге во время представления новой милитаризованной арктической стратегии Евросоюза, передает ТАСС.

    «ЕС выделит из своего Оборонного фонда ЕС 260 млн евро для инвестиций в новые технологии, включая самолеты, способные выдержать арктические условия, ткани для арктической одежды и другие», – заявила она.

    Дипломат также подтвердила намерения ЕС расширить строительство ледоколов, подчеркнув, что реальную арктическую мощь блока стран или отдельно взятой страны определяет именно количество ледоколов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике.

    В понедельник Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Северный морской путь. В тот же день сообщалось, что Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике.

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    20 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Посольство России обвинило ЕС в неоколониальном подходе к Арктике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз демонстрирует замашки колонизаторов, пытаясь помешать совместной работе государств в Арктике, заявили в посольстве России в Британии в ответ на призыв главы дипломатии ЕС Каи Каллас ограничить влияние Москвы и Пекина в регионе.

    Представители дипмиссии раскритиковали попытки европейских стран препятствовать совместной работе государств в северных широтах. Жесткая реакция последовала после публикации интервью Каллас газете The Times. В беседе с изданием глава дипломатии ЕС призвала западные страны не допустить установления контроля над Арктикой со стороны России и Китая.

    «Интервью Каи Каллас обнажает неоколониальный менталитет – вместо того чтобы содействовать сотрудничеству в Арктике, Брюссель стремится сдерживать другие страны и лишать их возможностей для развития», – подчеркивается в сообщении посольства в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Арктику зоной сотрудничества вместо конфронтации.

    В понедельник глава европейской дипломатии заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Северный морской путь.

    Пресса сообщила о решении Брюсселя создать центр слежения за подводными лодками в регионе.

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    20 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике
    ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике
    @ Petty Officer 3rd Class Aidan Co/Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках новой стратегии по Арктике Европейский союз намерен увеличить численность ледоколов, а также расширить военное взаимодействие с НАТО в регионе.

    В тексте новой Арктической стратегии объединения указано, что ЕС проведет оценку промышленных возможностей и потребностей в ресурсах для работы в регионе. Европа намерена укрепить технологическое лидерство, поддержать совместные закупки и распределение ресурсов для повышения доступности современных ледоколов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, документ, опубликованный на сайте Еврокомиссии, предполагает углубление сотрудничества с НАТО в соответствии с согласованными принципами.

    Отмечается, что стороны продолжат обсуждать общие региональные интересы в рамках структурированных диалогов и рабочих контактов. Речь идет о повышении военной мобильности, укреплении устойчивости и обеспечении безопасности в космической и морской сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал сделать Арктику зоной сотрудничества вместо конфронтации.

    В понедельник Евросоюз задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в регионе.

    Ранее издание The Times сообщило о планах объединения создать арктический центр слежения за подлодками.

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    20 октября 2026, 20:27 • Новости дня
    Президент Финляндии в Осло не дал Зеленскому поговорить с прессой

    Президент Финляндии Стубб увел Зеленского от СМИ под предлогом защиты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб не дал Владимиру Зеленскому ответить на вопросы журналистов перед встречей с представителями США в Осло, уведя его в соседнюю комнату.

    Стубб и Зеленский в Осло ожидали начала встречи с представителями США. Президент Финляндии сначала сделал жест рукой, подзывая Зеленского, а когда тот остановился, чтобы ответить на вопрос присутствующих журналистов, Стубб с нетерпением поманил его рукой в соседнюю комнату и сам скрылся из вида, передает РИА «Новости».

    «Мы не оставим тебя одного, мы защитим тебя, так что иди сюда», – сказал Стубб Зеленскому.

    В ответ вошедший в комнату украинский лидер поблагодарил президента Финляндии. Трансляцию вели американские телеканалы.

    После этого Стубб, Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере снова вышли в комнату к журналистам. К ним также присоединился спецпосланник США Стив Уиткофф. Они удалились после совместного фотографирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Норвегии начались переговоры США и Украины. Премьер Норвегии не стал встречать Зеленского в аэропорту Осло.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на доклад американских переговорщиков после встреч в Осло.

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    20 октября 2026, 17:03 • Новости дня
    Мерц назвал помощь Украине большой нагрузкой на европейский бюджет

    Bloomberg: Мерц назвал поддержку Украины большой нагрузкой на бюджеты в Европе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что оказание помощи киевским властям провоцирует серьезные финансовые трудности для государств Европы.

    По словам главы немецкого правительства, продолжающаяся поддержка Киева оборачивается экономическими сложностями для стран региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

    «Это действительно большая нагрузка на наши бюджеты…» – сказал Мерц.

    При этом канцлер попытался оправдать несение подобного финансового бремени тем, что поддержка является важным делом для Европейского союза. Он также заявил, что Германия совместно с другими союзниками в настоящее время оказывает киевской стороне военную и экономическую помощь совершенно самостоятельно, обходясь без участия Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер ФРГ рассказал о попытках убедить США помогать Киеву.

    В понедельник депутат Сара Вагенкнехт раскритиковала Мерца за поддержку выплат украинской стороне.

    В пятницу глава правительства усомнился в достижении соглашения по бюджету Европейского союза до конца текущего года.

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    21 октября 2026, 02:12 • Новости дня
    Захарова высмеяла планы Евросоюза по новым санкциям против России

    Захарова прокомментировала планы ЕС по санкциям к РФ словами о мышах и кактусе

    Захарова высмеяла планы Евросоюза по новым санкциям против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на намерения Еврокомиссии по 22-му пакету санкций против России.

    Захарова прокомментировала заявление Каи Каллас, что Еврокомиссия планирует ввести дополнительные рестрикции против российской нефти в рамках 22-го пакета санкций.

    «Главный приз в номинации «Мыши кололись и плакали, но продолжали грызть кактус», – сообщила Захарова в своем Telegram-канале.

    Свой комментарий представитель российского дипломатического ведомства сопроводила несколькими эмодзи, среди которых были изображения мыши, плачущего смайлика и кактуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    Захарова указала на слабость европейских стран из-за трудностей при согласовании ограничений.

    Дипломат сравнила отказ Брюсселя отменять рестрикции с готовностью отморозить уши назло бабушке.

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    21 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    ЕС решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководство Евросоюза подготовило план убеждения Канады и Великобритании увеличить финансовую поддержку Киева для покрытия дефицита бюджета на 70 млрд евро.

    Евросоюз попытается уговорить Лондон и Оттаву нарастить помощь Киеву на предстоящих саммитах в октябре и ноябре. Брюссель вынужден искать поддержку у союзников вне объединения из-за растущих потребностей Украины и неопределенности с помощью от США, пишет Politico.

    «Нам срочно нужно, чтобы другие партнеры активизировались», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Евросоюз и страны блока предоставляют 80% внешней помощи Украине.

    Брюссель обязался выделить 90 млрд евро в виде кредитов на 2026 и 2027 годы, что должно покрыть около двух третей потребностей Киева. ЕС ожидал, что Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Норвегия предоставят еще 45 млрд евро, однако эти средства поступают слишком медленно.

    Европейские чиновники подчеркнули, что Брюссель не будет напрямую связывать выделение средств Киеву с предоставлением торговых преференций канадским и британским компаниям, однако вопрос помощи Украине серьезно повлияет на политический климат предстоящих переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший премьер Чехии Андрей Бабиш оценил объем финансовой помощи ЕС Украине. В пятницу саммит Евросоюза отложил поиск финансирования Украины до конца года. В прошлом месяце Брюссель потребовал от украинских властей проведения реформ для выделения дальнейшей поддержки.

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    20 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Посольство объяснило изъятие земли россиянина в Швеции антироссийской истерией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское посольство в Стокгольме расценило намерение властей Швеции конфисковать земельный участок у гражданина России как проявление антироссийской истерии.

    Намерение шведских властей конфисковать собственность российских граждан не имеет под собой законных оснований, а является исключительно следствием раздуваемой в стране антироссийской истерии, сообщило дипломатическое представительство России в Стокгольме.

    «Доказательств какой-либо противоправной деятельности российских владельцев недвижимости, естественно, никто предъявить не может, зато рассуждений о «российской угрозе» более чем достаточно. Все это – часть антироссийской истерии, охватившей ныне шведское общество, которая сознательно культивируется политической элитой страны», – заявили РИА «Новости» в дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правительство Швеции решило изъять землю у россиянина около военно-морской базы.

    Ранее в Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в принадлежащей россиянам недвижимости.

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    20 октября 2026, 17:56 • Новости дня
    В ЕС выразили недовольство превышением полномочий фон дер Ляйен

    FT: В ЕС выразили недовольство превышением полномочий фон дер Ляйен

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вызывает недовольство европейских столиц тем, что выходит за пределы своих внешнеполитических полномочий, пишет газета Financial Times (FT).

    В ЕС недовольны превышением полномочий главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Издание напомнило об инициативах фон дер Ляйен предложить Канаде «ассоциированное членство» и создать европейский «совет безопасности». По мнению критиков, новый орган дублировал бы функции НАТО в сфере обороны.

    В связи с этим Италия предложила реформировать Евросоюз, чтобы усилить контроль национальных правительств над внешней политикой и обороной и предотвратить узурпацию полномочий Еврокомиссией.

    Ранее лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Урсула фон дер Ляйен потеряла доверие многих европейских правительств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Финляндии назвали политику Евросоюза чистым злом.

    Немецкий политолог Александр Рар объяснил план реформы Евросоюза.

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    20 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Трамп заявил об усталости Европы от украинского конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Европа устала от украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Европа потратила на это целое состояние, а теперь они уже устали», – сказал Трамп.

    Он подчеркнул, что США передали Киеву «невероятный объем оборудования, в основном военного», однако, по его словам, Соединенные Штаты «абсолютно ничего не получили взамен, кроме горя, смерти и огромных финансовых потерь», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Белый дом заявил, что Украина потеряла миллион граждан страны из-за отказа от мирной сделки с Россией.

    Он обвинил Киев в том, что киевские власти не способствуют мирному урегулированию конфликта на Украине.

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    20 октября 2026, 16:36 • Новости дня
    Эстонские депутаты потребовали лишить Шредера государственного ордена

    ERR: Депутаты Эстонии потребовали лишить Шредера ордена Креста земли Марии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Европарламента Рихо Террас и члены Рийгикогу обратились к президенту Эстонии Юлле Мадизе с требованием лишить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера ордена Креста земли Марии I класса из-за его участия в дне рождения президента России Владимира Путина.

    Эстонские парламентарии намерены отозвать награду, врученную бывшему руководителю немецкого правительства в 2000 году за вклад в развитие двусторонних отношений, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    Поводом для инициативы стал недавний визит Герхарда Шредера на празднование дня рождения российского президента, состоявшееся 7 октября. Авторы обращения посчитали, что этот поступок стал выражением моральной и политической поддержки российского лидера. Кроме того, экс-канцлеру припомнили его руководящие должности в проектах газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2.

    Отмечается, что это уже вторая попытка эстонских политиков лишить немецкого деятеля награды. В апреле 2022 года лидер партии Isamaa Урмас Рейнсалу обращался с аналогичным требованием к тогдашнему президенту Алару Карису. Согласно местному законодательству, глава государства вправе отозвать орден в случае, если последующее поведение награжденного оказалось недостойным.

    Напомним, Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера.

    Немецкие политики из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) потребовали исключить Шредера из партийных рядов после его поездки в Россию на день рождения Путина.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Шредер спокойно отнесся к критике европейских политиков после его встречи с президентом России.

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