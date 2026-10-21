Новак объяснил переименование газопровода «Сила Сибири 2» в «Силу Байкала»

Новак: Газопровод «Сила Сибири 2» переименовали в «Силу Байкала» из-за маршрута

Tекст: Елизавета Шишкова

Смена названия призвана подчеркнуть географию поставок энергоносителей. «Мне кажется, может быть, чтобы отличались названия. Потому что есть «Сила Сибири» и «Сила Байкала». Важно подчеркнуть в том числе и тот регион, через который будет проходить маршрут. А маршрут будет проходить через южный берег озера Байкал», – сказал Новак, чьи слова передает РИА «Новости».

Впервые о возможном переименовании проекта в сентябре на Восточном экономическом форуме сообщил министр энергетики Сергей Цивилев. Экспортный газопровод должен пройти с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Ожидается, что контракт будет рассчитан на 30 лет.

Юридически обязывающий меморандум о строительстве трубы мощностью 50 млрд кубометров в год был подписан в сентябре прошлого года. Как отметил вице-премьер, власти рассчитывают на завершение коммерческих переговоров между Газпромом и китайской CNPC до конца 2026 года. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял о наличии прогресса по проекту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности России усилить энергосотрудничество с Китаем.

В прошлом месяце поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» превысили прошлогодние показатели.

Летом американские СМИ сообщили о желании Пекина получить скидку на газ в проекте «Сила Сибири 2».