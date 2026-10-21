Новак допустил восстановление поврежденных ниток «Северных потоков»

Новак заявил о технической возможности восстановления «Северных потоков»

Tекст: Вера Басилая

«У нас одна нитка из четырех в рабочем состоянии. Если европейские потребители захотят или европейские страны, политики – ну, конечно, по этой ветке можно поставлять», – приводит слова Новака ТАСС.

Новак подчеркнул, что возможность поставок зависит в первую очередь от Германии, куда идет газопровод.

«Остальные три нитки – технически, как уже ранее говорили, – они могут быть восстановлены, если будет такая потребность, целесообразность, необходимость», – добавил вице-премьер.

По его словам, запуск поставок по единственной уцелевшей трубе технически вряд ли займет много времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Сергей Лавров заявил об отказе канцлера ФРГ Фридриха Мерца восстановить «Северные потоки» при росте цен.

В субботу Новак подтвердил возможность возобновления поставок газа по трубопроводам.

На прошлой неделе суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу о подрыве «Северных потоков».