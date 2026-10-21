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    21 октября 2026, 12:00 • Новости дня

    Путин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге

    Путин начал встречу с Уиткоффом в Константиновском дворце

    Путин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин начал встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Петербурге.

    Переговоры российского лидера с американским дипломатом начались в Константиновском дворце, передает РИА «Новости».

    С российской стороны во встрече принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков отметил, что ситуация на Украине станет частью повестки встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа.

    Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду на скорую беседу политиков.

    Спецпосланник президента США запланировал проведение переговоров в России.

    21 октября 2026, 03:35 • Новости дня
    Песков: СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина
    Песков: СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Представители средств массовой информации из недружественных государств смогут принять участие в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Пескову был задан вопрос о том, позовут ли на пресс-конференцию журналистов из недружественных стран, передает ТАСС.

    «Примут участие. Да, пригласим – так же, как и всегда это делаем», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков сообщил о проведении прямой линии с главой государства в декабре.

    В начале месяца он сообщил, что прямая линия и пресс-конференция Путина уже готовятся.

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    20 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Трамп попросил Путина освободить американского наемника ВСУ
    Трамп попросил Путина освободить американского наемника ВСУ
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время обсуждения двусторонних вопросов попросил президента России Владимира Путина освободить американца Стивена Хаббарда, осужденного в России по делу о наемничестве.

    «Я обсуждал с президентом Путиным господина Хаббарда. Мы подробно говорили об этом. Я попросил его освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп, добавив, что хотел бы видеть американца на родине.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя во вторник сообщения СМИ о возможном освобождении Хаббарда, заявил, что профильные ведомства России и США продолжают диалог по вопросу освобождения заключенных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаббард осужден в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии.

    Хаббард, уроженец Мичигана, жил на Украине с 2014 года и с февраля 2022 года вступил в ряды украинских вооруженных сил, получая тысячу долларов в месяц.

    В доход российского государства было обращено 142 тыс. гривен, что эквивалентно более 3 тыс. долларов, находившихся в распоряжении Хаббарда. Мужчина полностью признал свою вину.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 21:14 • Новости дня
    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист Хелали объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский журналист Кристофер Хелали, ранее попросивший российское гражданство, пояснил, что принял решение подписать контракт со спецназом «Ахмат» из-за высокого профессионализма и духа братства в подразделении.

    «Я восхищался их профессионализмом, братством, дисциплиной и уважением к обеим религиям моей семьи – православному христианству и исламу», – сказал Хелали РИА «Новости».

    Журналист добавил, что еще в феврале планировал вступить в штурмовой отряд «Родня» Захара Прилепина, однако получил тяжелый перелом ноги и восстанавливался на протяжении шести месяцев. В сентябре он подал заявление о приеме в «Ахмат». Командир спецназа Апти Алаудинов подтвердил, что американец прошел необходимую подготовку.

    Хелали неоднократно посещал Россию, включая Донбасс и Курскую область. В июне на Петербургском международном экономическом форуме он сообщил, что направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить ему российское гражданство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о зачислении американского журналиста в свое подразделение.

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    21 октября 2026, 11:24 • Новости дня
    Политолог оценил просьбу Трампа к Путину освободить американского наемника ВСУ

    Политолог Данилин: Американский наемник ВСУ Хаббард стал ценным обменным активом

    Политолог оценил просьбу Трампа к Путину освободить американского наемника ВСУ
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россияне, отбывающие сроки в США, осуждены преимущественно по экономическим и технологическим статьям. Политолог Павел Данилин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что Вашингтону придется предложить что-то ценное, чтобы Россия согласилась отпустить американского наемника Стивена Хаббарда. Он допускает, что Москва может пойти на такой шаг с учетом текущей внешнеполитической динамики.

    «Наемничество относится к категории тяжких преступлений. Американец Стивен Хаббард, осужденный по этой статье, должен понести наказание по всей строгости российского закона», – отметил политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Вместе с тем США традиционно стремятся вернуть на родину любых граждан собственной страны, оказавшихся в заключении за рубежом. «Штаты не просто добиваются освобождения: зачастую речь идет о том, чтобы осужденный отбывал наказание уже на американской территории», – напомнил собеседник.

    Впрочем, оговорился эксперт, в случае Хаббарда такой сценарий, по всей видимости, не рассматривается. Как бы то ни было, наемник становится ценным обменным активом в диалоге Москвы и Вашингтона. В американских тюрьмах нет россиян, чьи дела сопоставимы по характеру с обвинением Хаббарда. Там отбывают наказание граждане РФ в основном по экономическим и технологическим статьям – например, по делам в сфере IT и «серого импорта».

    При этом Москва может согласиться освободить Хаббарда. «Нас в целом устраивает внешняя политика США в последние дни. Почему бы не помочь в связи с этим Дональду Трампу?» – риторически заключил Данилин.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина освободить воевавшего на стороне ВСУ американца Стивена Хаббарда, осужденного за наемничество, сообщает РИА «Новости». «Я обсуждал с президентом Путиным господина Хаббарда. Мы подробно говорили об этом. Я попросил освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп.

    В то же время замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что профильные российские и американские ведомства ведут диалог по вопросу освобождения заключенных. «Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши спецслужбы продолжают регулярные контакты на этот счет», – подтвердил в свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По информации Reuters, вопрос Хаббарда может быть обсужден в ходе визита в Россию специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Вашингтон работает над возвращением осужденного американца на родину, заявил глава Госдепа Марко Рубио.

    Хаббард – 73-летний бывший школьный учитель из Мичигана. С 2014 года он проживал на Украине с местной гражданской женой. При этом американец так и не выучил русский или украинский языки и почти не контактировал с местным населением, сообщает The Guardian.

    В феврале 2022 года Хаббард заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма. Боец получал денежное довольствие – тысячу долларов в месяц. Гражданин США прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами.

    Однако боевой путь американца продлился два месяца. В апреле он был задержан российскими военными. В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил фигуранта к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о наемничестве. Свою вину мужчина признал. Наказание он отбывает в колонии общего режима в Мордовии.

    Между тем в среду сотрудники ФСБ задержали гражданина Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии и дезертировал из-за невыплаты обещанного денежного вознаграждения.

    С 2004 по 2010 год задержанный принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. Позднее он участвовал в вооруженных конфликтах на территории Сомали и Сирии. С 2016 по 2018 год иностранец служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны на Украине.

    В ноябре 2025 года наемник вернулся на Украину и подписал трехлетний контракт. Он не получил обещанных денег и дезертировал. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.

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    20 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Премьер Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию

    Премьер Норвегии Стере: Спецпосланник США Уиткофф посетит Россию в среду

    Премьер Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер Норвегии Йонас Гар Стере после переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Зеленского в Осло сообщил, что американский дипломат направляется в Россию.

    По словам Стере, Уиткофф отправится в Россию после встречи с украинской стороной в Норвегии, передает RT со ссылкой на Bloomberg. «Уиткофф полетит в среду в Петербург», – заявил премьер Норвегии.

    Он добавил, что прошедшие переговоры спецпосланника США с украинской делегацией состоялись в конструктивном ключе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Норвегии начались переговоры представителей США и Украины.

    В пятницу американские политики призывали Владимира Зеленского прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии информации о подготовке нового визита Стива Уиткоффа в Россию.

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    21 октября 2026, 05:46 • Новости дня
    Трамп предупредил Киев о тяжелых последствиях отказа от мира
    Трамп предупредил Киев о тяжелых последствиях отказа от мира
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское руководство ожидают крайне неблагоприятные последствия в случае отказа от переговоров, заявил президент США Дональд Трамп.

    «[Владимир] Зеленский должен захотеть урегулировать эту войну, и если он этого не захочет, я думаю, это обернется очень плохими последствиями», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что два года назад Украина могла пойти на сделку на гораздо более выгодных условиях. Американский лидер добавил, что для разрешения ситуации личная встреча президентов России и Украины не является обязательной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский пожаловался сенаторам США на Трампа. В понедельник американский лидер сообщил о потере миллиона украинских граждан из-за отказа от сделки. Глава Белого дома указал на нежелание Зеленского способствовать мирному урегулированию.

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    21 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американского наемника ВСУ
    Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американского наемника ВСУ
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в Петербурге выразил благодарность Владимиру Путину за освобождение американца Стивена Хаббарда, осужденного за участие в боях на стороне ВСУ.

    Встреча проходит в Константиновском дворце в Петербурге. С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    «Господин президент, во-первых, я хотел бы Вас поблагодарить, я хотел бы поблагодарить Вас от лица нашего президента, я благодарю Вас от лица Соединенных Штатов, делаю я это потому, что Российская Федерация освободила Стивена Хаббарда», – сказал Уиткофф.

    Стивен Хаббард – 73-летний уроженец Мичигана, проживавший на Украине с 2014 года. В феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма с окладом не менее тысячи долларов в месяц. В апреле того же года его задержали российские военные.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил американца к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о наемничестве. Свою вину мужчина признал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин начал встречу со Стивом Уиткоффом в Петербурге.

    В переговорах приняли участие Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

    Во вторник президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина освободить американского наемника ВСУ.

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    21 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    Путин заявил о готовности поставлять российские удобрения в США
    Путин заявил о готовности поставлять российские удобрения в США
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможности осуществлять масштабные поставки удобрений американским фермерам.

    «Что касается фермеров, я знаю, президент Трамп даже упоминал об этом в наших телефонных разговорах. Мы могли бы поставлять и удобрения в большом количестве на американский рынок», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию на Украине.

    Во вторник президент США попросил освободить американского наемника ВСУ.

    В воскресенье Министерство энергетики США назвало выгодными поставки дизеля из России.

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    20 октября 2026, 18:48 • Новости дня
    Лавров рассказал о подготовке встреч Путина на саммите АТЭС в Китае

    Лавров: Контакты Путина на ноябрьском саммите АТЭС в Китае прорабатываются

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что контакты президента Владимира Путина на предстоящем саммите АТЭС в Китае сейчас находятся в стадии активной проработки.

    По его словам, контакты главы российского государства на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне находятся в проработке, об их конфигурации будет объявлено своевременно, пишет ТАСС.

    «В ноябре – саммит АТЭС в Шэньчжэне. Президент России Владимир Путин едет туда. Сейчас идут разговоры о конфигурации контактов на высшем уровне. Все это в проработке. В свое время будет об этом объявлено», – заявил Лавров.

    Соответствующее заявление министр иностранных дел сделал в ходе встречи с выпускниками вузов, которые были впервые приняты на дипломатическую службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров анонсировал визит Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС. Китай поприветствовал встречу Путина и Си Цзиньпина в рамках форума.

    Кремль пока не подтвердил возможную встречу Путина и президента США на этом мероприятии.

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    21 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Путин объявил о скорой отправке первого танкера с российским дизтопливом

    Путин: Россия отправит первый танкер с 40 тыс. тонн дизтоплива через два-три дня

    Путин объявил о скорой отправке первого танкера с российским дизтопливом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом заявил, что первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизельного топлива будет отправлен через два-три дня.

    Переговоры главы государства и американского представителя проходят в Константиновском дворце в Петербурге. В ходе встречи российский лидер отметил, что Москва прямо сейчас готовит отгрузки нескольких судов с дизельным топливом, передает РИА «Новости».

    «Первый танкер уйдет через 2-3 дня, 40 тыс. тонн, и пойдут один за другим», – сообщил Путин.

    Также Путин добавил, что после объявления о поставках дизеля в США цены на мировых рынках на этот вид топлива упали сразу на 5-6%. Прямо сейчас Россия готовит отгрузку сразу нескольких танкеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за решение об экспорте дизеля.

    Президент России выразил признательность американскому коллеге за внимание к урегулированию на Украине.

    Представители США потребовали от Киева прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России.

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    21 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    США открыто заявили Украине о деловом сотрудничестве с Россией

    Уиткофф: Вашингтон не скрывает от Киева бизнес-сотрудничество с Москвой

    США открыто заявили Украине о деловом сотрудничестве с Россией
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон открыто сообщает Киеву о деловом сотрудничестве с Москвой, чтобы украинская сторона понимала свои возможности после завершения конфликта.

    «Мы открыто заявляем об этом украинской стороне с тем, чтобы они понимали, какие возможности есть и для них после окончания конфликта», – цитирует Уиткоффа РИА «Новости».

    Встреча российского лидера и американского представителя проходит в среду в Константиновском дворце в Петербурге.

    Ранее Уиткофф выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров по Украине.

    Также Уиткофф попросил российского лидера изучить документы по украинскому урегулированию позднее.

    Владимир Путин заявил об интересе к восстановлению экономических отношений с США.

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    20 октября 2026, 20:03 • Новости дня
    Лавров заявил об отказе России от политических уступок США

    Лавров: Россия изучит предложения Уиткоффа и Кушнера, но не пойдет на уступки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова рассмотреть экономические инициативы спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, но не пойдет ради них на политические уступки.

    По словам Лаврова, российская сторона изучит предложения американских представителей, однако не намерена уступать Вашингтону в политических вопросах, передает РИА «Новости».

    «Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приезжали и пытались нам что-то «организовать». Посмотрим, что предложат. Если предложат то, что нам выгодно экономически и финансово, то почему нет? Но делать это надо без каких-либо политических уступок с нашей стороны и не ожидая политического расположения, которое нас «вывезет» во всех мировых делах», – заявил глава МИД.

    По словам министра, в американской политической традиции новые лидеры не связаны решениями предшественников. Лавров предположил, что в дальнейшем Вашингтон будет использовать эту возможность для попыток торговаться с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Уиткофф и Кушнер запланировали переговоры по Украине с Владимиром Зеленским в Норвегии.

    В пятницу американские политики уговаривали его прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В четверг Лавров назвал позицию Киева по дизельной сделке вызовом Трампу.

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    21 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Уиткофф сообщил Путину о прогрессе на переговорах в Осло

    Уиткофф рассказал Путину о прогрессе на переговорах в Осло

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге заявил, что завершившиеся в Норвегии переговоры оказались продуктивными.

    «Я проинформирую вас о результатах переговоров, которые прошли в Осло. Я считаю, что переговоры были продуктивными, и хотел бы сказать, что есть подвижки вперед – я проинформирую вас о них», – цитирует Уиткоффа РИА «Новости».

    Во вторник в норвежской столице завершились многосторонние переговоры по украинскому урегулированию. В них приняли участие Владимир Зеленский, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и Стив Уиткофф, а также по видеосвязи подключился зять американского лидера Джаред Кушнер.

    Президент Владимир Путин начал встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Петербурге.

    Владимир Путин спросил спецпосланника США Стива Уиткоффа об итогах переговоров в Норвегии.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков отмечал, что ситуация на Украине станет частью повестки встречи Путина и Уиткоффа.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что России нужен мир, а не перемирие.

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    20 октября 2026, 15:06 • Новости дня
    Рябков сообщил об отправке США сигналов по вопросу стратегической стабильности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва адресует Вашингтону все необходимые сигналы по вопросу стратегической стабильности.

    Россия адресует Соединенным Штатам все необходимые сигналы по теме стратегической стабильности, передает РИА «Новости». Заместитель министра иностранных дел отметил, что позиция Москвы по данному вопросу хорошо известна Вашингтону.

    «Мы, естественно, адресуем американцам все необходимые сигналы в русле этой позиции, она им, американцам, очень хорошо известна», – заявил Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Рябков заявил об отсутствии диалога России и США по контролю над вооружениями.

    Рубио указал на необходимость переговоров России, США и Китая.

    В воскресенье спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев призвал Москву и Вашингтон к совместной работе ради мировой стабильности.

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    20 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Трамп заявил об усталости Европы от украинского конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Европа устала от украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Европа потратила на это целое состояние, а теперь они уже устали», – сказал Трамп.

    Он подчеркнул, что США передали Киеву «невероятный объем оборудования, в основном военного», однако, по его словам, Соединенные Штаты «абсолютно ничего не получили взамен, кроме горя, смерти и огромных финансовых потерь», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Белый дом заявил, что Украина потеряла миллион граждан страны из-за отказа от мирной сделки с Россией.

    Он обвинил Киев в том, что киевские власти не способствуют мирному урегулированию конфликта на Украине.

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