Мосгорсуд утвердил семилетний приговор бывшему мужу блогера Лерчек

Судебная коллегия отклонила жалобы защиты и самого осужденного на решение первой инстанции. Таким образом, обвинительный приговор официально вступил в законную силу, передает ТАСС.
Чекалин был признан виновным в совершении незаконных денежных операций на общую сумму более 250 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду прокурор попросил Мосгорсуд оставить в силе приговор экс-супругу блогера Лерчек. В начале месяца правоохранительные органы отменили возбуждение уголовного дела против следователя по делу Лерчек. Летом защита потребовала оправдать самого блогера по производству о выводе денег за границу.