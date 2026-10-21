The Times опровергла публикацию о второй зарплате главы ФИФА Инфантино

The Times извинилась перед главой ФИФА Инфантино за статью о второй зарплате

Tекст: Мария Иванова

Британское издание 13 октября выпустило материал, в котором утверждалось, что в 2024 году руководитель спортивной организации получал дополнительные доходы, передает ТАСС со ссылкой на The Times.

«Никакой «второй зарплаты» не было. Согласно действующим правилам, ФИФА не обязана включать в свой годовой отчет информацию о расходах и возмещениях, полученных господином Инфантино, поскольку, в соответствии со швейцарскими требованиями к финансовой отчетности, они не классифицируются как «вознаграждение», – говорится в заявлении газеты.

В редакции добавили, что Инфантино не покупал недвижимость в Майами по заниженной стоимости, а также не владеет компанией Shadi LLC. Журналисты признали допущенные ошибки и принесли извинения как самому руководителю, так и федерации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник УЕФА потребовал от ФИФА объяснить действия Инфантино.

В прошлом месяце ФИФА обвинила УЕФА в попытке сорвать переизбрание руководителя федерации.

В августе экс-глава УЕФА Мишель Платини призвал Инфантино покинуть пост.