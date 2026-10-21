Сеть «Метро Кэш энд Керри» оштрафовали за продажу продуктов без маркировки

Суд Краснодарского края привлек компанию «Метро Кэш энд Керри» к административной ответственности, назначив штраф в размере 300 тыс. рублей, пишет ТАСС.
Иск в суд подало региональное управление Роспотребнадзора. В краснодарском магазине ретейлера инспекторы обнаружили продукты без маркировки, транспортной упаковки, этикеток и информации об изготовителе.
Кроме того, на товарах отсутствовали дата изготовления, сроки годности и условия хранения. Нарушения выявили при проверке картофеля, краснокочанной капусты, корневого сельдерея, а также охлажденных радужной форели и карпа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году бренды Gucci, Chloe и Loewe оштрафовали за ценовой сговор. Суд назначил штраф книжному магазину «Фаланстер» за пропаганду ЛГБТ (движение запрещено и признано экстремистским в России). Директора петербургского магазина «Подписные издания» оштрафовали за продажу нежелательной книги.