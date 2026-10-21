Отток граждан России из Германии впервые превысил приток

Destatis: Из Германии впервые уехало больше граждан России, чем прибыло

Tекст: Мария Иванова

В первом полугодии 2026 года из ФРГ выехали чуть более 4,4 тыс. российских граждан, тогда как на постоянное место жительства прибыли чуть более 3,8 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Destatis.

В статистическом управлении отметили, что подобное изменение соотношения фиксируется впервые. До этого количество переезжавших в страну россиян значительно превышало число тех, кто решал покинуть Германию.

Ранее в посольстве России в Берлине обращали внимание на неуклонный рост интереса соотечественников к возвращению на родину. По данным дипломатов, к концу августа текущего года было выдано 570 свидетельств по государственной программе содействия добровольному переселению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом европейцы массово захотели переехать жить в Россию.

Посольство сообщило о росте числа желающих вернуться из ФРГ соотечественников.

Весной стало известно, что возвращение соотечественников в Россию выросло в четыре раза по итогам 2025 года.