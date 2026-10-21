Парламент Нидерландов отказался вычеркивать Россию из списка врагов

Голосование прошло по инициативе Ральфа Деккера, представляющего партию «Форум за демократию», передает РИА «Новости».
«Согласно большинству членов палаты представителей – включая правые Партию свободы (PVV) и JA21 – Россия является «врагом Нидерландов», – заявил депутат от той же политической силы Пепейн ван Хаувелинген, опубликовавший результаты голосования.
Ранее министр обороны королевства Дилан Ешильгез-Зегериус во время рассмотрения бюджета ведомства публично назвала Россию врагом Нидерландов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МИД России направил ноту протеста Нидерландам из-за высказывания главы военного ведомства страны.
Ранее депутат нидерландского парламента отчитала министра обороны за объявление России врагом.
Напомним, глава Минобороны королевства публично назвала Москву врагом страны.