«Калашников» отгрузил новую партию усовершенствованных автоматов АК-12

Концерн «Калашников» передал заказчику крупную партию модернизированных АК-12

Tекст: Мария Иванова

Концерн «Калашников» после плановых периодических испытаний отгрузил заказчику очередную партию автоматов АК-12 калибра 5,45 мм, сообщает «Калашников».

В холдинге отметили, что получатели высоко оценили качество изделий и безукоризненное выполнение обязательств по государственному контракту. Усовершенствованный АК-12 регулярно производится в больших объемах и считается самым востребованным стрелковым оружием в Вооруженных силах России.

Оружие постоянно модернизируется с учетом опыта применения в зоне боевых действий. При этом компания расширяет линейку в инициативном порядке: в 2025 году инженеры разработали укороченный АК-12К и малогабаритный АК-12СК, которые в 2026 году представили потенциальным заказчикам на международных выставках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Калашников» досрочно отгрузил ракеты для зенитного комплекса «Стрела-10».

В прошлом году предприятие завершило годовые поставки пистолетов Лебедева силовым ведомствам.