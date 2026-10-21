Минцифры сообщило о запуске сетей 5G в 36 городах России

Первые сети связи пятого поколения в России запустили в 16 городах в сентябре текущего года. До конца года связь 5G должна появиться еще в 50 населенных пунктах, передает РИА «Новости».
«На сегодня в 36 городах граждане имеют возможность воспользоваться современными услугами связи пятого поколения», – сказал Угнивенко на форуме «Спектр-2026».
На первом этапе сети 5G будут работать на ранее выделенных операторам частотах LTE, что позволит увеличить пропускную способность на 20-25%. По словам замглавы Минцифры, запуск сетей проводится на основе уже установленного оборудования с последующей поэтапной заменой на отечественные аналоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее связь 5G официально заработала в 16 российских городах.
Эксперты отметили, что новые сети позволят создать инфраструктуру для беспилотного городского транспорта.
Тем временем ФАС возбудила дело против «Мегафона» за рекламу 5G.