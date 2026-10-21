  • Новость часаПутин заявил о готовности поставлять российские удобрения в США
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Лукашенко отомстил Латвии не только шпротами
    Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американского наемника ВСУ
    Экономист объяснил бурение в Северном море отчаянием Британии
    Эксперт назвал книги, которые откроют российским школьникам Китай
    Путин заявил о готовности поставлять российские удобрения в США
    Уиткофф: США заявили Украине о деловом сотрудничестве с Россией
    ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии
    Грузия назначила нового спецпредставителя по России
    В Общественной палате выступили против переименования Петербурга и Волгограда
    21 октября 2026, 11:41 • Новости дня

    Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли из Желтого моря

    Китайская компания Galactic Energy запустила спутник Xiguang-4-01

    Tекст: Мария Иванова

    С помощью ракеты-носителя Ceres-1 на низкую околоземную орбиту был успешно выведен космический аппарат дистанционного зондирования Xiguang-4-01 со стартовой площадки в акватории Желтого моря.

    Запуск состоялся в 11:39 по пекинскому времени (6:39 мск) недалеко от побережья провинции Шаньдун, передает ТАСС со ссылкой на социальные сети компании Galactic Energy.

    Аппарат Xiguang-4-01 находится на высоте 541 км над Землей. Этот спутник, созданный компанией Guangdong Tianyuan Technology, будет использоваться в коммерческих проектах для предоставления услуг на юге страны и содействия проекту «Морской шелковый путь».

    Среди сфер применения аппарата обозначены мониторинг природных ресурсов, сельское хозяйство, наблюдение за океанами, охрана окружающей среды и городское управление. Данные спутника планируется применять при экстренных мерах по снижению рисков от наводнений и тайфунов.

    Для четырехступенчатой твердотопливной ракеты легкого класса Ceres-1 этот старт стал 24-й миссией и седьмым запуском с морской платформы. Носитель способен выводить на низкую орбиту до 400 кг полезного груза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай запустил ракету «Чанчжэн» с шестью спутниками.

    В мае китайская ракета вывела на орбиту пять аппаратов.

    Китайская компания успешно запустила новую метановую ракету Zhuque-2.

    20 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    МГУ отчислил студента из Китая за флаг японских милитаристов

    SCMP: МГУ отчислил студента из Китая за флаг японских милитаристов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Московский государственный университет принял решение об отчислении студента из Китая, который пришел на занятия завернувшись во флаг с японским восходящим солнцем.

    Учащегося обязали покинуть Россию после демонстрации флага во время занятий, пишет South China Morning Post со ссылкой на газету Global Times.

    Отмечается, что решение об отчислении было принято после того, как действия студента подверглись жесткой критике со стороны Народно-освободительной армии Китая и газеты «Жэньминь жибао». В публикациях подчеркивалось, что поступок прославляет японский милитаризм.

    Флаг с восходящим солнцем использовался японскими войсками в период имперской экспансии и до сих пор применяется Морскими силами самообороны Японии. В Китае и других азиатских странах он считается символом японской агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии. Пекин призвал уважать итоги Второй мировой войны после критики со стороны Токио.

    Комментарии (6)
    19 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Чернышенко пригласил китайских ученых присоединиться к работе на СКИФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых принять участие в совместной работе на отечественной мегаустановке «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

    Чернышенко на 30-м заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств предложил китайской стороне расширить сотрудничество в области мегасайенс, передает РИА «Новости».

    «Для расширения сотрудничества в области мегасайенс приглашаем к совместной работе на российской установке СКИФ, созданию российско-китайской экспериментальной станции на источнике синхротронного излучения HEPS. Выражаем надежду на поддержку китайской стороной инициативы Объединенного института ядерных исследований в городе Дубне», – заявил он.

    Кроме того, вице-премьер пригласил исследователей из КНР принять участие в шестом Конгрессе молодых ученых, проведение которого запланировано на декабрь.

    СКИФ представляет собой источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Масштабный научный комплекс строится в наукограде Кольцово под Новосибирском на участке 30 га, периметр кольца ускорителя составляет 476 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МЧС Александр Куренков оценил возможности пожаротушения на научной мегаустановке.

    В воскресенье ученые запланировали проведение первого эксперимента на синхротроне СКИФ до конца года.

    Летом президент Владимир Путин поделился впечатлениями от СКИФа в Новосибирске.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе
    Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер Татьяна Голикова предложила рассмотреть возможность взаимного расширения списков произведений, изучаемых в школах России и Китая.

    Инициатива направлена на включение большего числа литературных произведений национальных авторов в государственные программы общего образования двух стран, передает ТАСС.

    «Считаем важным продвигать изучение богатого литературного наследия двух стран. В целях дальнейшего укрепления двусторонних связей на этом направлении предлагаем рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования», – заявила Голикова во время 27-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

    Вице-премьер сообщила о росте туристического потока между странами на 50%.

    В мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин открыли перекрестные Годы образования.

    Комментарии (34)
    20 октября 2026, 11:46 • Новости дня
    TWZ: Российский «Космос-2612» опасно приблизился к спутнику ICEYE-X36

    The War Zone: Российский спутник «Космос-2612» приблизился к ICEYE-X36 до 500 м

    TWZ: Российский «Космос-2612» опасно приблизился к спутнику ICEYE-X36
    @ Волков В./TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Во вторник коммерческий радарный спутник ICEYE-X36 оказался на экстремально малой дистанции от российского аппарата «Космос-2612», что эксперты назвали беспрецедентной некооперативной операцией сближения на низкой орбите.

    Российский военный спутник «Космос-2612» прошел на орбите в опасной близости от спутника радарной съемки ICEYE-X36, зарегистрированного в США: по оценкам наблюдателей, дистанция могла составить около 26 м, а компания LeoLabs заявила, что с высокой долей уверенности аппараты приблизились примерно до 500 м. Особенно близкий проход, по данным открытых сервисов отслеживания, произошел во вторник около 16:07 по всемирному времени, передает издание The War Zone.

    В отчете LeoLabs говорится, что российский спутник на протяжении нескольких недель последовательно сокращал дистанцию до ICEYE-X36, синхронизируя орбиту и высоту полета с целью длительного сопровождения. «COSMOS 2612 сблизился с ICEYE-X36 от сотен километров до экстремальной близости. Затем он маневрировал вокруг ICEYE-X36, оставался поблизости в течение продолжительного периода, а затем начал удаляться», – отметил оператор LeoLabs, добавив, что последние наблюдения фиксируют расхождение орбит и окончание фазы тесного сближения.

    ICEYE специализируется на спутниковой съемке с использованием радара с синтезированной апертурой, позволяющего получать изображения в любое время суток и при любой погоде, и ее данные на протяжении нескольких лет используют власти Украины, в том числе для наведения ударов по российским целям. Аналитик Центра стратегических и международных исследований Клейтон Своуп и эксперт по ситуационной осведомленности в космосе Марко Лангбрук указали, что «Космос-2612» целенаправленно выводился на орбиту в пределах километра от ICEYE-X36 и фактически выполнил сближение без согласия владельца коммерческого аппарата, а глава ICEYE Рафаэль Можджевски ранее сообщал, что компания была вынуждена маневрировать своим спутником, после чего последовали новые маневры российского аппарата, о чем писал Reuters.

    По словам вице-президента LeoLabs Адама Марша, наблюдавшаяся комбинация контролируемого подхода, маневров возле цели, «зависания» в непосредственной близости и последующего управляемого ухода стала «наиболее продвинутой и потенциально опасной некооперативной операцией сближения», зафиксированной на низкой околоземной орбите. В отчете LeoLabs подчеркивается, что действия «Космоса-2612» требуют значительных запасов топлива, точной навигации и сложных бортовых сенсоров и, хотя не доказывают враждебный умысел, демонстрируют возможности для разведки, инспекции, силового давления и подготовки будущих контркосмических операций против западных спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник финские спутники дистанционного зондирования ICEYE собрали базу целей для ударов украинских войск по объектам на территории России. В понедельник российские военные нанесли массированный удар по дата-центру в Киеве. В прошлом году компании Rheinmetall и Iceye создали совместное предприятие для производства спутников радарной съемки в Германии.

    Комментарии (3)
    21 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    РКК «Энергия» начала изготовление первого модуля Российской орбитальной станции

    РКК «Энергия» приступила к сборке универсального узлового модуля для РОС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что специалисты РКК «Энергия» приступили к изготовлению универсального узлового модуля, который станет первым для Российской орбитальной станции.

    Специалисты РКК «Энергия» ведут сборку первого модуля для перспективной Российской орбитальной станции (РОС), передает ТАСС.

    «Идет изготовление первого модуля [РОС], универсального узлового, РКК «Энергия». Спасибо Игорю Мальцеву, он держит работу по этому направлению на особом контроле», – заявил Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роскосмос объявил о внедрении искусственного интеллекта в управление Российской орбитальной станцией.

    Весной госкорпорация показала цифровые модели трех модулей новой РОС.

    В апреле Россия получила предложения сотрудничества по проекту станции от более чем десяти стран.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 07:50 • Новости дня
    Китай вдвое сократил поставки картофеля в Россию

    Китай за месяц сократил экспорт картофеля в Россию почти в два раза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сентябре объем экспорта китайского картофеля на российский рынок снизился почти в два раза, достигнув минимального уровня с ноября прошлого года.

    Сентябрьские поставки картофеля из Китая в Россию сократились в 1,8 раза в месячном выражении и на 12% в годовом, составив 957,4 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

    По итогам первых трех кварталов текущего года объем закупок китайского картофеля со стороны России также снизился в два раза, до 29,4 млн долларов.

    В результате Россия опустилась с третьего на четвертое место среди главных покупателей картофеля у Китая. Первые три строчки в списке заняли Вьетнам, Таиланд и Малайзия, а замкнула пятерку Шри-Ланка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией. Ранее глава МИД России Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между странами. Объем торговли между Москвой и Пекином превысил 185 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения ядерного вооружения.

    Отвечая на вопрос о возможности такой встречи на Южной лужайке Белого дома, американский лидер сказал: «Нет, но я бы это сделал», передает ТАСС.

    «Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации», – добавил Трамп, подчеркнув, что в настоящее время договоренностей о встрече нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В начале месяца в Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима для всего мира.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 18:48 • Новости дня
    Лавров рассказал о подготовке встреч Путина на саммите АТЭС в Китае

    Лавров: Контакты Путина на ноябрьском саммите АТЭС в Китае прорабатываются

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что контакты президента Владимира Путина на предстоящем саммите АТЭС в Китае сейчас находятся в стадии активной проработки.

    По его словам, контакты главы российского государства на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне находятся в проработке, об их конфигурации будет объявлено своевременно, пишет ТАСС.

    «В ноябре – саммит АТЭС в Шэньчжэне. Президент России Владимир Путин едет туда. Сейчас идут разговоры о конфигурации контактов на высшем уровне. Все это в проработке. В свое время будет об этом объявлено», – заявил Лавров.

    Соответствующее заявление министр иностранных дел сделал в ходе встречи с выпускниками вузов, которые были впервые приняты на дипломатическую службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров анонсировал визит Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС. Китай поприветствовал встречу Путина и Си Цзиньпина в рамках форума.

    Кремль пока не подтвердил возможную встречу Путина и президента США на этом мероприятии.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 00:21 • Новости дня
    Трамп высоко оценил позицию России и Китая по Украине

    Трамп признался в высокой оценке позиций Москвы и Пекина по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация высоко ценит справедливую позицию Москвы и Пекина в отношении Украины.

    Американская администрация высоко ценит позицию Москвы и Пекина в отношении Украины, передает ТАСС.

    Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме о возможности обсуждения украинского кризиса с председателем КНР Си Цзиньпином, американский лидер ответил утвердительно. Он подчеркнул, что глава Китая ведет себя очень справедливо в этом вопросе.

    «То же самое можно сказать и о России. Они сделали гораздо меньше, чем могли бы, и я это высоко ценю. Они знают, что я это высоко ценю», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дональд Трамп назвал денуклеаризацию главной темой предстоящей встречи с лидерами России и Китая.

    Западные обозреватели предупредили, что предложенная Москвой и Вашингтоном сделка по Украине повергнет Европу в шок.

    Власти США отказались обсуждать желание Киева наносить удары по российской территории с помощью системы Starshield.

    Комментарии (0)
    18 октября 2026, 14:16 • Новости дня
    МИД КНР: Вступление Черногории в ЕС не противоречит сотрудничеству с Пекином

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что стремление Черногории стать членом Европейского союза не противоречит дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества.

    «Китай с пониманием относится к усилиям Черногории по вступлению в ЕС и ее выбору в пользу интеграции в европейское пространство. Мы считаем, что этот процесс не противоречит углублению сотрудничества с КНР», – приводит слова Ван И ТАСС со ссылкой на сайт МИД КНР.

    На встрече с президентом Черногории Яковом Милатовичем дипломат выразил уверенность, что после присоединения к объединению Подгорица станет добрым другом Китая в Европе. По его словам, страна сможет сыграть уникальную роль в обеспечении стабильности в регионе и развитии европейско-китайских связей.

    Ван И добавил, что Пекин и Брюссель являются партнерами, а не соперниками. Он подчеркнул, что любые разногласия по торгово-экономическим вопросам могут быть полностью урегулированы посредством диалога и не должны влиять на общую картину отношений.

    В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая украинский кризис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом сербские спецслужбы рекомендовали руководству страны отказаться от поездки в Черногорию.

    Специальная рабочая группа приступила к подготовке вступления республики в Евросоюз.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

    Песков: Предметных договоренностей по встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа нет

    Tекст: Вера Басилая

    Тема возможной встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера США Дональда Трампа упоминалась, но предметных договоренностей пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Учитывая, что все три главы государства потенциально, может быть, будут принимать участие в саммите в Китае, то действительно тема такой гипотетической встречи упоминалась», – заявил Песков.

    При этом он подчеркнул, что предметных договоренностей по встрече и по ее содержанию нет, передает ТАСС.

    «Предметных каких-либо предложений или договоренностей ни по самой встрече [Путина, Си Цзиньпина и Трампа], ни по возможной повестке дня и содержанию этой встречи не обсуждалось и никем не высказывалось», – пояснил пресс-секретарь.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможность встречи президентов России, США и Китая на саммите АТЭС обсуждается, однако окончательное решение еще не принято.

    На прошлой неделе Китай поприветствовал возможную встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

    В прошлом месяце Кремль допустил подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 23:12 • Новости дня
    Трамп назвал денуклеаризацию главной темой встречи с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп предложил обсудить сокращение ядерного оружия с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином была бы посвящена сокращению ядерных вооружений, а не ситуации на Украине.

    Американский лидер не планирует обсуждать украинский конфликт в рамках вероятных трехсторонних переговоров с главами России и Китая. «Мы бы запланировали встречу, посвященную денуклеаризации, это очень позитивно для мира», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможных темах для переговоров, президент США подчеркнул, что у российской стороны «все в порядке по Украине».

    Кроме того, глава американской администрации выразил сомнение относительно вероятности проведения двусторонней встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном на полях ноябрьского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

    Трамп отметил, что ему удается поддерживать очень хорошие отношения с главой Северной Кореи, однако он не уверен, что кто-либо просил о проведении подобных переговоров в рамках предстоящего мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп заявил о готовности к переговорам с Путиным и Си Цзиньпином. Кремль прокомментировал вероятность проведения такого саммита.

    В среду Пекин поприветствовал будущую встречу российского и китайского лидеров на полях АТЭС.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Минфин США ввел санкции против пяти китайских компаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американское министерство финансов добавило пять китайских компаний в санкционный список, ссылаясь на закон о защите интеллектуальной собственности США от 2022 года.

    Министерство финансов США внесло пять китайских компаний в санкционный список в рамках закона о защите американской интеллектуальной собственности от 2022 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

    Под санкции попали инвестиционная компания Qiji Chuangtan Beijing Investment Management (MiraclePlus), три связанные с ней структуры и Shanghai Zhisuan Technology. Точные причины их включения в список не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Китай пригрозил ответить США на санкции.

    В июне спецпосланник ЕС Дэвид О'Салливан заявил о продолжении санкционного давления на Китай.

    В начале прошлого года китайские хакеры взломали санкционное подразделение Минфина США.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт назвал книги, которые откроют российским школьникам Китай

    Китаист Маслов предложил знакомить российских школьников с творчеством Конфуция

    Эксперт назвал книги, которые откроют российским школьникам Китай
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Познакомить российских школьников с Китаем помогут изречения Конфуция, притчи Чжуан-цзы, роман «Путешествие на Запад» о царе обезьян Сунь Укуне, классическая поэзия Ли Бо и Ду Фу, а также современная фантастика Лю Цысиня, сказал газете ВЗГЛЯД китаист, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, комментируя идею взаимно расширить перечень российских и китайских книг в программах общего образования двух стран.

    Вице-премьер Татьяна Голикова предложила рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования. По ее словам, этот шаг направлен на дальнейшее укрепление двусторонних связей.

    «Вопрос о том, какие произведения китайских авторов стоит включить в школьную программу для российских школьников, не так прост. Дело в том, что многие, даже блестящие произведения китайских писателей глубоко интегрированы в китайскую культуру. Но есть произведения, которые понятны на любом языке и в любом контексте. Прежде всего имеет смысл включить выдержки из классического произведения «Лунь юй», или «Беседы и суждения», в котором собраны изречения Конфуция. Достаточно, например, 20–30 коротких высказываний, чтобы понять глубинные мысли, на которых держится весь Китай», – говорит Маслов.

    По словам эксперта, Китай оставил колоссально интересное наследие из коротких философских произведений и мифологии, которое будет интересно ученикам 5–8-х классов. В их числе отрывки из книги «Горы и моря», древние рассказы о чудесных существах, необычных землях и устройстве мира. Школьникам могут понравиться и короткие притчи одного из классиков даосизма Чжуан-цзы, в том числе знаменитая притча о сне и бабочке. Для 9–11-х классов собеседник советует поэму Цюй Юаня «Ли Сао» («Скорбь отверженного»), которую можно изучать через темы верности своим убеждениям, конфликта личности и власти, нравственной ответственности и одиночества человека, не принятого обществом.

    «В школьную программу для 5–9-х классов имеет смысл включить и некоторые отрывки из классических китайских романов, например «Путешествие на Запад» У Чэнъэня. Многие сюжеты этого произведения российские школьники знают по различным фильмам и мультфильмам о Сунь Укуне, царе обезьян. Это, пожалуй, наиболее естественная точка входа в классическую китайскую прозу для младших школьников. Интересно также «Троецарствие» Ло Гуанчжуна. Эпизоды о героях позволяют обсуждать верность, политический расчет, легитимность власти и цену идеализма», – рассказывает китаист.

    По мнению Маслова, внимания заслуживает и роман Ши Найаня «Речные заводи» – история людей, вступивших в конфликт с несправедливым порядком. Произведение ставит вопрос о границах между сопротивлением несправедливости, верностью товарищам и насилием. К лучшим китайским произведениям относится и «Сон в красном тереме» Цао Сюэциня. Через жизнь большой семьи в нем раскрываются устройство традиционного общества, семейные обязанности, положение женщин, значение образования и постепенный распад старого мира.

    «Нельзя обойтись без классической китайской поэзии – это Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэй, Су Ши. Перед российским школьником откроется целый мир стихов о луне, одиночестве, дружбе, странствиях и свободе. Китай XX века, то есть период человека и общества в эпоху перемен, может быть представлен произведениями Лу Синя «Истинная история А-Кью», «Записки сумасшедшего», «Родное село», Лао Шэ «Рикша», Ба Цзиня «Семья», Шэнь Цунвэня «Пограничный город», Юй Хуа «Жить!». Последнее показывает судьбу одной семьи на фоне потрясений китайской истории XX века. Этот роман помогает обсудить историческую память, выживание, семейную солидарность и цену политических перемен», – отмечает собеседник.

    Эксперт обращает внимание, что Лу Синя можно сопоставить с Гоголем и Салтыковым-Щедриным в изображении общественных пороков, Лао Шэ – с русской прозой о маленьком человеке, а поэзию Ду Фу – с поэзией о войне и народных страданиях. Китай XXI века лучше всего раскрывается через современных писателей.

    «Самый известный для российских читателей наверняка Лю Цысинь. Его знаменитая «Задача трех тел» представляет собой научную фантастику, в которой встречаются физика, история Китая, проблемы контакта с неземным разумом и вопросы выживания цивилизации. Безусловно, имеет смысл порекомендовать произведения лауреата Нобелевской премии Мо Яня. Если говорить о современной детской литературе для средней школы (5–9-х классов), то это произведения китайской писательницы Бин Синь, одной из основоположниц детской литературы», – добавляет эксперт.

    Также, по словам китаиста, стоит обратить внимание на современных авторов, пишущих о проблемах школьников, чьи книги стали бестселлерами с миллионными тиражами. Это Цинь Вэньцзюнь, Хуан Бэйцзя и Ян Хунъин.

    «Роман Хао Цзиньфана «Складывающийся Пекин» описывает фантастический Пекин, пространство которого разделено между социальными группами. Это произведение особенно удобно для разговора о городском развитии, социальном неравенстве, доступе к образованию и технологиям. Интересны и национальные авторы – например, фрагменты романа «Красные маки» тибетца Алая», – заключил Маслов.

    В понедельник в Москве прошло 30-е заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, в котором с российской стороны участвовал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил, что практическое сотрудничество двух стран демонстрирует хорошую динамику: двусторонняя торговля продолжает расти, ключевые проекты последовательно реализуются, а промышленное взаимодействие непрерывно углубляется. Он также отметил, что Москва и Пекин сохраняют тесные контакты и обмены визитами.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией

    Вице-премьер Госсовета КНР Лифэн заявил о росте двусторонней торговли с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил, что Китай и Россия продолжают наращивать двустороннюю торговлю и последовательно реализовывать ключевые проекты.

    В Москве состоялось 30-е заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство коммерции Китая.

    «Благодаря совместным усилиям обеих сторон практическое сотрудничество между Китаем и Россией демонстрирует хорошую динамику развития: двусторонняя торговля продолжает расти, ключевые проекты последовательно реализуются, промышленное сотрудничество непрерывно углубляется», – заявил Хэ Лифэн.

    Он добавил, что Москва и Пекин продолжают поддерживать тесные контакты и обмены визитами. С российской стороны в заседании комиссии принял участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень. Она также предложила расширить список китайской литературы в школьной программе.

    На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили запорожские Червоный Яр и Юльевку
    Польша направила корейские танки к Калининградской области
    НАТО усилило присутствие в Черном море из-за атак на суда
    Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии
    Туск счел самоубийственным решение Львова объявить 2027 год годом УПА
    Узбекистан перешел на обновленный латинский алфавит
    Банки получили новое основание отклонять денежные переводы