Экстрадированная из ОАЭ блогер Карапетян получила три года условно

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд назначил Лусик Карапетян испытательный срок на три года, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичную прокуратуру.

По данным следствия, с декабря 2020 года по апрель 2021 года в составе организованной группы осужденная похитила 85 тыс. рублей у четырех человек. В социальных сетях Карапетян публиковала видео и фотографии, демонстрирующие высокий уровень благополучия, а также рекламировала услуги по инвестированию с обещанием высокой доходности.

Блогер полностью признала вину и возместила потерпевшим ущерб в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу. В июле Карапетян была экстрадирована в Россию из ОАЭ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Мосгорсуд сократил срок заключения блогеру Аязу Шабутдинову. В мае суд отказался смягчать приговор блогеру Битмаме (Валерия Федякина) за мошенничество. В прошлом году блогера Андрея Сидоропуло приговорили к шести годам лишения свободы.