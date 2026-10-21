Арбитражный суд Москвы признал долг жены Бориса Шпигеля на 1,2 млрд рублей

Суд признал долг Евгении Шпигель перед компанией «Биотэк» на 1,2 млрд рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сумма задолженности сформировалась в рамках дела о банкротстве самого фармацевтического предприятия, передает РИА «Новости».

Суд признал незаконной выплату Евгении Шпигель около 491 млн рублей дивидендов и постановил взыскать с нее эту сумму, а также более 246 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, суд отменил возврат мнимых займов, взыскав 334 млн рублей основного долга и более 175 млн рублей процентов.

Ранее суды одобрили включение в реестр требований кредиторов Шпигель задолженности перед управлением Федеральной налоговой службы по Пензенской области на сумму около 8,2 млрд рублей. В апреле суд признал женщину банкротом.

Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил бывшего владельца «Биотэка» Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за дачу взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, однако позже бизнесмен был освобожден от наказания из-за проблем со здоровьем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суд признал банкротом жену Бориса Шпигеля. В прошлом году долг их дочери и бывшей супруги певца Николая Баскова Светланы перед «Биотэком» превысил 71 млн рублей. Суд оставил в силе процедуру ее банкротства.