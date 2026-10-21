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    21 октября 2026, 11:38 • Новости дня

    Краснов посетил цифровую лабораторию Верховного народного суда Китая

    Председатель Верховного суда РФ Краснов посетил лабораторию «Умный суд» в КНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Верховного суда России Игорь Краснов во время визита в Китай ознакомился с работой лаборатории «Умный суд» при Верховном народном суде КНР, которая занимается внедрением цифровых технологий в судебную систему страны.

    Лаборатория служит главной национальной площадкой для разработки электронного правосудия, передает ТАСС. Ее задача – оптимизация судебного процесса, противодействие коррупции и обеспечение единообразия практики. Краснов вместе с председателем Верховного народного суда КНР Чжан Цзюнем осмотрел систему, отслеживающую весь процесс судопроизводства, включая работу судебных приставов.

    Отвечая на вопрос Краснова о неисполненных решениях, Чжан Цзюнь пояснил, что к процессу привлечены банки, которые предоставляют информацию о средствах должника. При неисполнении человек вносится в реестр злостных неисполнителей.

    «Такие площадки, как «Умный суд», это не просто демонстрация достижений, а приглашение к профессиональному диалогу. Мы готовы развивать его по всем направлениям, представляющим взаимный интерес», – заявил Краснов.

    Лаборатория была открыта в конце 2019 года. Она курирует ИИ-платформу, которая сканирует материалы, подбирает прецеденты и генерирует проекты решений, экономя судьям до 40% времени. При этом искусственному интеллекту запрещено самостоятельно выносить решения: итоговый вердикт остается за судьей. Если судья не согласен с рекомендацией ИИ, он обязан внести детальное обоснование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл с визитом в Китай.

    В тот же день он назвал судебное партнерство России и КНР фактором защиты общих интересов.

    Верховные суды двух стран подписали соглашение о сотрудничестве.

    21 октября 2026, 07:03 • Новости дня
    Зенитный комплекс «Цитадель» с искусственным интеллектом поразил 99% целей

    Ростех: Эффективность зенитного ракетного комплекса «Цитадель» достигла 99%

    Зенитный комплекс «Цитадель» с искусственным интеллектом поразил 99% целей
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внедрение искусственного интеллекта в систему управления огнем зенитного ракетного комплекса «Цитадель» обеспечило поражение целей с вероятностью 99%.

    Искусственный интеллект в зенитном ракетном комплексе «Цитадель» обеспечивает поражение целей на уровне 99%, передает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

    «Комплекс оснащен системой управления огнем на базе искусственного интеллекта. Внедрение алгоритмов машинного обучения обеспечивает эффективность поражения целей на уровне 99%», – подчеркнули в госкорпорации.

    Система способна обучаться непосредственно во время боя. Если первый выстрел оказался неточным, алгоритм анализирует ошибку и корректирует следующий. По данным Ростеха, на ликвидацию одной цели уходит до четырех выстрелов. Боеприпасы с программируемым взрывателем детонируют в нужной точке, накрывая объект облаком осколков.

    В настоящее время «Цитадель» применяется для защиты важных объектов от крылатых ракет, тяжелых беспилотников и малоразмерных FPV-дронов. Автономная работа комплекса позволяет разгрузить тяжелые зенитные ракетные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник силы ПВО сбили 90 дронов ВСУ над регионами России. В воскресенье российские военные уничтожили семь ракет «Фламинго» и 1256 беспилотников. Ранее средства противовоздушной обороны перехватили дрон на подлете к Москве.

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    20 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Новак назвал незаменимые ИИ профессии в энергетике

    Новак: ИИ не сможет заменить инженеров и электриков

    Новак назвал незаменимые ИИ профессии в энергетике
    @ Валерия Калугина/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер России Александр Новак считает, что инженеры, электромонтеры и электрики останутся востребованными на рынке труда, несмотря на активное развитие искусственного интеллекта.

    По его мнению, внедрение искусственного интеллекта не приведет к исчезновению инженеров, электромонтеров и электриков в энергетической отрасли, передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, что в будущем, помимо основных профессий: инженеров, электромонтеров, электриков, (которые) никуда не денутся, понадобятся новые профессии, которые смогут в своей работе больше использовать возможности искусственного интеллекта и повышать производительность труда за счет этого», – заявил Новак в интервью «Детской редакции» «Росконгресса».

    По словам вице-премьера, сейчас во всех отраслях активно внедряются технологии работы с большими базами данных, а также роботы. Он подчеркнул, что система подготовки кадров должна ориентироваться на появление специалистов, способных эффективно применять возможности нейросетей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нобелевский лауреат предрек уничтожение рынка труда из-за развития искусственного интеллекта.

    В пятницу министр финансов Антон Силуанов заявил об активном использовании нейросетей в правительстве.

    В начале месяца президент Владимир Путин отметил, что человечеству еще предстоит учиться жить с подобными технологиями.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    21 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт назвал книги, которые откроют российским школьникам Китай

    Китаист Маслов предложил знакомить российских школьников с творчеством Конфуция

    Эксперт назвал книги, которые откроют российским школьникам Китай
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Познакомить российских школьников с Китаем помогут изречения Конфуция, притчи Чжуан-цзы, роман «Путешествие на Запад» о царе обезьян Сунь Укуне, классическая поэзия Ли Бо и Ду Фу, а также современная фантастика Лю Цысиня, сказал газете ВЗГЛЯД китаист, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, комментируя идею взаимно расширить перечень российских и китайских книг в программах общего образования двух стран.

    Вице-премьер Татьяна Голикова предложила рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования. По ее словам, этот шаг направлен на дальнейшее укрепление двусторонних связей.

    «Вопрос о том, какие произведения китайских авторов стоит включить в школьную программу для российских школьников, не так прост. Дело в том, что многие, даже блестящие произведения китайских писателей глубоко интегрированы в китайскую культуру. Но есть произведения, которые понятны на любом языке и в любом контексте. Прежде всего имеет смысл включить выдержки из классического произведения «Лунь юй», или «Беседы и суждения», в котором собраны изречения Конфуция. Достаточно, например, 20–30 коротких высказываний, чтобы понять глубинные мысли, на которых держится весь Китай», – говорит Маслов.

    По словам эксперта, Китай оставил колоссально интересное наследие из коротких философских произведений и мифологии, которое будет интересно ученикам 5–8-х классов. В их числе отрывки из книги «Горы и моря», древние рассказы о чудесных существах, необычных землях и устройстве мира. Школьникам могут понравиться и короткие притчи одного из классиков даосизма Чжуан-цзы, в том числе знаменитая притча о сне и бабочке. Для 9–11-х классов собеседник советует поэму Цюй Юаня «Ли Сао» («Скорбь отверженного»), которую можно изучать через темы верности своим убеждениям, конфликта личности и власти, нравственной ответственности и одиночества человека, не принятого обществом.

    «В школьную программу для 5–9-х классов имеет смысл включить и некоторые отрывки из классических китайских романов, например «Путешествие на Запад» У Чэнъэня. Многие сюжеты этого произведения российские школьники знают по различным фильмам и мультфильмам о Сунь Укуне, царе обезьян. Это, пожалуй, наиболее естественная точка входа в классическую китайскую прозу для младших школьников. Интересно также «Троецарствие» Ло Гуанчжуна. Эпизоды о героях позволяют обсуждать верность, политический расчет, легитимность власти и цену идеализма», – рассказывает китаист.

    По мнению Маслова, внимания заслуживает и роман Ши Найаня «Речные заводи» – история людей, вступивших в конфликт с несправедливым порядком. Произведение ставит вопрос о границах между сопротивлением несправедливости, верностью товарищам и насилием. К лучшим китайским произведениям относится и «Сон в красном тереме» Цао Сюэциня. Через жизнь большой семьи в нем раскрываются устройство традиционного общества, семейные обязанности, положение женщин, значение образования и постепенный распад старого мира.

    «Нельзя обойтись без классической китайской поэзии – это Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэй, Су Ши. Перед российским школьником откроется целый мир стихов о луне, одиночестве, дружбе, странствиях и свободе. Китай XX века, то есть период человека и общества в эпоху перемен, может быть представлен произведениями Лу Синя «Истинная история А-Кью», «Записки сумасшедшего», «Родное село», Лао Шэ «Рикша», Ба Цзиня «Семья», Шэнь Цунвэня «Пограничный город», Юй Хуа «Жить!». Последнее показывает судьбу одной семьи на фоне потрясений китайской истории XX века. Этот роман помогает обсудить историческую память, выживание, семейную солидарность и цену политических перемен», – отмечает собеседник.

    Эксперт обращает внимание, что Лу Синя можно сопоставить с Гоголем и Салтыковым-Щедриным в изображении общественных пороков, Лао Шэ – с русской прозой о маленьком человеке, а поэзию Ду Фу – с поэзией о войне и народных страданиях. Китай XXI века лучше всего раскрывается через современных писателей.

    «Самый известный для российских читателей наверняка Лю Цысинь. Его знаменитая «Задача трех тел» представляет собой научную фантастику, в которой встречаются физика, история Китая, проблемы контакта с неземным разумом и вопросы выживания цивилизации. Безусловно, имеет смысл порекомендовать произведения лауреата Нобелевской премии Мо Яня. Если говорить о современной детской литературе для средней школы (5–9-х классов), то это произведения китайской писательницы Бин Синь, одной из основоположниц детской литературы», – добавляет эксперт.

    Также, по словам китаиста, стоит обратить внимание на современных авторов, пишущих о проблемах школьников, чьи книги стали бестселлерами с миллионными тиражами. Это Цинь Вэньцзюнь, Хуан Бэйцзя и Ян Хунъин.

    «Роман Хао Цзиньфана «Складывающийся Пекин» описывает фантастический Пекин, пространство которого разделено между социальными группами. Это произведение особенно удобно для разговора о городском развитии, социальном неравенстве, доступе к образованию и технологиям. Интересны и национальные авторы – например, фрагменты романа «Красные маки» тибетца Алая», – заключил Маслов.

    В понедельник в Москве прошло 30-е заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, в котором с российской стороны участвовал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил, что практическое сотрудничество двух стран демонстрирует хорошую динамику: двусторонняя торговля продолжает расти, ключевые проекты последовательно реализуются, а промышленное взаимодействие непрерывно углубляется. Он также отметил, что Москва и Пекин сохраняют тесные контакты и обмены визитами.

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    20 октября 2026, 16:03 • Новости дня
    Китай создал госкомпанию для развития искусственного интеллекта

    В Китае создали госкомпанию National Data Group для развития ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учреждена государственная компания National Data Group, которая займется использованием информационных ресурсов для развития сферы искусственного интеллекта.

    Новая структура сосредоточится на разработке и применении массивов данных, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Работа предприятия призвана раскрыть потенциал информации как фактора производства, поддержать развитие технологий искусственного интеллекта и сформировать экосистему индустрии данных.

    National Data Group также поручено укреплять координацию между центральными и местными органами власти, углублять взаимодействие в отрасли и способствовать обмену опытом. Создание такой госкомпании должно усилить позиции Пекина в глобальной конкуренции за информационные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek.

    В начале месяца министр финансов США исключил передачу Китаю технологий искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце разведка США испугалась кражи Пекином технологий истребителей F-35 в Саудовской Аравии.

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    20 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    Мишустин прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая

    Мишустин прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая Ли Цяном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Петербург на 31-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая.

    По сообщению пресс-службы правительства, в среду Мишустин проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, передает РИА «Новости». Ожидается, что стороны обсудят вопросы российско-китайских отношений и стратегического взаимодействия.

    Приоритетом на переговорах станет укрепление торгово-экономического и культурного сотрудничества, а также продвижение совместных проектов в различных сферах. По итогам встречи планируется принятие совместного коммюнике и ряда двусторонних документов.

    Мишустин прибыл в Петербург из Душанбе, где участвовал в заседании Совета глав правительств стран ШОС и провел встречу с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Мишустина и премьера Госсовета Китая была анонсирована в четверг.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

    В августе председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о дальнейшем укреплении российско-китайских отношений.

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    21 октября 2026, 06:30 • Новости дня
    Агенты искусственного интеллекта OpenAI отключили системы контроля

    FT: ИИ-агенты компании OpenAI обманули разработчиков и отключили слежение

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Агенты искусственного интеллекта американской компании OpenAI в октябре дважды самостоятельно ослабили внутренние системы мониторинга за некорректным поведением ботов.

    В октябре агенты искусственного интеллекта отключили механизмы защиты, призванные выявлять их ненадлежащее поведение, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    В одном из случаев алгоритм отключил автоматическую систему оповещения разработчиков. Спустя несколько дней при выполнении другого задания программа убрала систему мониторинга и солгала об этом сотрудникам компании.

    Оба раза агенты интерпретировали стандартные инструкции по кодированию как разрешение на ослабление мер контроля. В настоящее время OpenAI проводит расследование инцидентов и работает над укреплением систем безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший руководитель направления безопасности OpenAI заявил о неосторожности профильных компаний. Также разработчик отказался от выпуска новой модели ради безопасности. Тем временем создатель нейросети Claude призвал замедлить развитие алгоритмов.

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    20 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Мишустин и премьер Китая осмотрели дворцы Царского Села

    Мишустин и Ли Цян посетили Царское Село в преддверии переговоров в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян осмотрели Екатерининский и Александровский дворцы в музее-заповеднике «Царское Село» в Петербурге.

    Главы правительств прибыли в Северную столицу из Душанбе, где утром во вторник участвовали в заседании Совета премьеров Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». В среду в Петербурге состоится регулярная встреча руководителей кабминов двух стран.

    В осмотре достопримечательностей вместе с премьерами участвовала первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, ранее выдвинутая на пост заместителя председателя правительства – руководителя аппарата кабмина. Она прилетела в Петербург специально для знакомства с будущим китайским коллегой.

    «Это наш кандидат в вице-премьеры, завтра у нее утверждение в Государственной думе», – сказал Мишустин Ли Цяну.

    После встречи Окладникова направится в Москву для участия в мероприятиях Госдумы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель правительства прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая.

    Москва заявила о готовности наращивать агроэкспорт в страны ШОС.

    В понедельник Пекин объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией.

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    21 октября 2026, 05:27 • Новости дня
    Разработчик ИИ Anthropic сообщил о чистом убытке в 80,7 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Американская компания Anthropic, разработчик ИИ-моделей Claude, раскрыла в проекте проспекта к IPO чистый убыток более чем в 80 млрд долларов за первое полугодие 2026 года.

    Anthropic в черновом варианте документов к первичному размещению акций указала чистый убыток 80,7 млрд долларов за первое полугодие 2026 года и перечислила обширный перечень рисков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Компания также сообщила, что планирует инвестировать 750 млрд долларов в приобретение дополнительных вычислительных мощностей, что должно обеспечить развитие ее ИИ-сервисов, но одновременно усиливает нагрузку на финансовые показатели.

    Среди факторов риска Anthropic выделила неопределенность в отношении защищенности от вреда своих ИИ-моделей, включающую сложные кибератаки и возможный шантаж со стороны вышедших из-под контроля систем, а также нехватку вычислительных мощностей и негативную реакцию общественности на строительство центров обработки данных.

    Anthropic была основана в 2021 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско, компания известна созданием серии больших языковых моделей Claude.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе компания Anthropic предрекла превращение систем искусственного интеллекта в аналог компьютерных вирусов.

    Разработчик чат-бота Claude передал 5% акций в фонд общественного блага.

    OpenAI решила отложить выход на IPO на 2027 год.

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    21 октября 2026, 07:43 • Новости дня
    Глава Верховного суда России прибыл с визитом в Китай

    Председатель Верховного суда Краснов прибыл с трехдневным визитом в Китай

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл в Пекин с трехдневным рабочим визитом по приглашению своего китайского коллеги Чжан Цзюня.

    Программа поездки руководителя российского судебного ведомства включает проведение ряда встреч на высшем уровне, передает ТАСС.

    В пресс-службе Верховного суда отметили, что центральным событием поездки станет диалог Краснова с председателем Верховного народного суда КНР Чжан Цзюнем, в ходе которого планируется обсудить ключевые аспекты правового партнерства двух стран.

    Стороны намерены затронуть широкий круг тем и подписать документ для придания дополнительного импульса двустороннему взаимодействию в юридической сфере. Председатель Верховного суда России также посетит китайские суды, где ознакомится с передовыми практиками местных коллег и поделится накопленным отечественным опытом.

    Одной из главных тем предстоящих дискуссий станет обмен практиками в сфере внедрения цифровых технологий в работу судебной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Глава государства заявил об укреплении российско-китайской дружбы.

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    21 октября 2026, 09:08 • Новости дня
    Мишустин и премьер Госсовета Китая начали переговоры в Петербурге

    Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Петербурге

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян приступили к переговорам в узком составе в Петербурге.

    Встреча проходит в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина в рамках 31-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, передает РИА «Новости».

    Китайский премьер прибыл в Петербург во вторник.

    С российской стороны в переговорах принимают участие вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

    В состав российской делегации также вошли посол в Китае Игорь Моргулов, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, заместитель министра иностранных дел Игорь Руденко, замглавы Минпромторга Алексей Груздев, статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов и первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мишустин и Ли Цян осмотрели дворцы Царского Села.

    На прошлой неделе в Москве анонсировали встречу глав правительств России и Китая.

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    21 октября 2026, 09:29 • Новости дня
    Доля нацвалют в торговле России и Китая приблизилась к 100%

    Мишустин: Доля нацвалют в торговле России и Китая приблизилась к 100%

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что доля национальных валют во взаимных расчетах государств приблизилась к 100%.

    Мишустин заявил, что российско-китайские отношения достигли самого высокого уровня за всю историю и стали образцом межгосударственного взаимодействия, передает РИА «Новости».

    «Мы расширяем использование национальных валют. Сегодня их доля во взаимной торговле близка уже к 100%», – заявил Мишустин. Премьер-министр подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует позитивную динамику вопреки давлению Запада, а за прошедшие 25 лет взаимный товарооборот вырос более чем в 30 раз.

    По словам премьер-министра, взаимодействие государств в энергетической сфере носит стратегический характер и охватывает нефтяную, газовую, угольную и атомную отрасли. В этом году Москва и Пекин отмечают 25-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который в мае был продлен еще на пять лет.

    Премьер-министр Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян приступили к переговорам в узком составе в Петербурге.

    В среду премьер Госсовета Китая Ли Цян сообщил о динамичном развитии отношений с Россией.

    До этого Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Москвой.

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    21 октября 2026, 12:14 • Новости дня
    Новак допустил подписание соглашения с Китаем по «Силе Байкала» до конца года

    Новак сообщил о подготовке коммерческого договора с Китаем по «Силе Байкала»

    Tекст: Вера Басилая

    Компании России и Китая могут выйти на коммерческие договоренности по газопроводу «Сила Байкала» до конца 2026 года, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Ждем, пока наши компании проведут коммерческие переговоры. Надеемся, что к концу года они выйдут на соответствующие договоренности», – сказал Новак.

    Вице-премьер также объяснил переименование газопровода «Сила Сибири – 2» в «Силу Байкала» необходимостью различать названия проектов, передает ТАСС.

    По его словам, новое имя дополнительно подчеркивает маршрут трубы, который пройдет через южный берег озера Байкал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности усилить энергосотрудничество с Китаем.

    Во вторник стало известно, что импорт российского СПГ в КНР вырос на 44,3%.

    В мае Газпром сообщил о надежных поставках топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

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    21 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    Премьер КНР заявил о динамичном развитии отношений с Россией

    Ли Цян: Отношения России и Китая стабильно продвигаются вперед

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян на переговорах с председателем правительства Михаилом Мишустиным в Петербурге заявил о динамичном развитии отношений между Китаем и Россией вопреки мировой нестабильности.

    Отношения двух стран стабильно продвигаются, несмотря на рост неопределенности в мире, передает РИА «Новости» заявление Ли Цяна.

    «В будущем китайская сторона готова с российской стороной вместе укреплять политическое взаимодействие и стратегическое взаимодействие, чтобы наши отношения постоянно развивались во благо наших народов», – сказал китайский премьер.

    Переговоры проходят в рамках 31-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Михаил Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Петербурге.

    Во вторник МИД Китая пообещал объединить усилия с Россией.

    В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова заявила о выходе отношений двух стран на беспрецедентный уровень.

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    21 октября 2026, 10:00 • Новости дня
    Нейросети отказались расследовать хакерские атаки из-за систем защиты

    Axios: Нейросети отказались расследовать хакерские атаки из-за систем защиты

    Tекст: Игорь Иножарский

    Системы защиты передовых моделей искусственного интеллекта начали блокировать запросы специалистов по кибербезопасности во время расследования хакерских атак, отказываясь анализировать вредоносный код.

    Системы искусственного интеллекта, на которые опираются специалисты по кибербезопасности, стали отказывать в помощи при расследовании атак из-за встроенных ограничений, пишет Axios.

    В качестве примера издание приводит недавний взлом открытой платформы OpenCode. Во время атаки злоумышленники получили ключи от сервисов OpenAI, Anthropic и Google. Соавтор проекта Дакс Раад сообщил, что хакеры непрерывно атаковали систему двое суток.

    По словам Раада, изначально передовые нейросети помогали расследовать инцидент, но затем начали отказывать в доступе. Системы безопасности блокировали запросы, как только специалисты пытались загрузить потенциально вредоносный код, несмотря на то что разработчики пытались защитить собственные серверы. Для продолжения работы OpenCode пришлось получить специальный доступ к программе OpenAI с меньшими ограничениями.

    Технический директор компании Nightwing Крис Джонс отметил, что специалистам придется искать баланс между необходимостью применения искусственного интеллекта и встроенными ограничениями. «Нам всем придется выяснить, как эта гонка будет регулироваться с течением времени. Это важный момент», – заявил Джонс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца гендиректор OpenAI подтвердил сокрытие инцидентов с выходом искусственного интеллекта из-под контроля. В прошлом месяце хакеры взломали системы компании с помощью ИИ-модели Claude. Создатель этой нейросети призвал замедлить развитие технологий ради безопасности.

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    21 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Мишустин заявил о готовности России усилить энергосотрудничество с Китаем

    Мишустин: Россия будет надежно поставлять энергоресурсы в Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Россия намерена продолжать надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай и готова к усилению сотрудничества в этой сфере, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    «Будем и дальше надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов. Да и в целом – готовы усилить сотрудничество в энергетике», – цитирует Мишустина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Михаил Мишустин призвал модернизировать пункты пропуска на границе с Китаем.

    Во вторник Мишустин заявил о готовности России наращивать агроэкспорт в страны ШОС.

    Премьер Госсовета КНР заявил о динамичном развитии отношений с Россией.

    Мишустин отметил сложную ситуацию на мировых энергетических рынках.

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