Политик Мема заявил об отчаянии ЕС из-за исключения из переговоров по Украине

Tекст: Дарья Григоренко

«Каллас обвиняет американских дипломатов в стремлении заставить Украину капитулировать, добиваясь переговоров с Россией. Это отчаянное заявление со стороны Каллас, сделанное в ситуации, когда ЕС отстранен от переговоров и не играет в них никакой роли», – приводит его слова РИА «Новости».

Мема отметил, что Евросоюз заслуженно наблюдает со стороны за тем, как США ведут переговоры с Украиной.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российские представители не контактировали с Владимиром Зеленским, а украинское урегулирование войдет в повестку встречи президента Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа.

Во вторник глава дипломатии ЕС Кая Каллас обвинила США в том, что они толкают Украину к капитуляции.



Спецпосланник избранного президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер запланировали переговоры по Украине с Владимиром Зеленским в Норвегии.