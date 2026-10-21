Опубликован шорт-лист 15-й премии «Сноба» «Сделано в России»

«Сноб» опубликовал шорт-лист 15-й ежегодной премии «Сделано в России»

Tекст: Вера Басилая

Проект «Сноб» подвел промежуточные итоги 15-й ежегодной премии «Сделано в России», опубликовав список финалистов. В шорт-лист по решению экспертных советов попали самые интересные инициативы, запущенные на территории страны с октября 2025 года.

Кандидаты представлены в 14 основных номинациях, среди которых театр, кино, музыка, тексты, арт, мода, гастрономия, путешествия, а также наука и технологии. Кроме того, генеральный партнер мероприятия Альфа-Банк учредил специальную номинацию «Немалый бизнес».

Так, например, в номинацию «Театр» вошел спектакль «День закрытых дверей», поставленный в Театре Наций, «Три сестры. Долой уныние» театра на Таганке, а также «Сертификат жизни» продюсерского центра «Да». Кроме того, спектакль «Дядя», МТЮЗ, «РЕВИЗОР с продолжением» (Александринский театр), «Все тут», проект «Парковка» и музей «Полторы комнаты», «Я – Гамлет Ошибка», Пространство Внутри, и «Список Паперной».

В номинации «Наука и технологии» представлены спутниковая группировка «Рассвет» («Бюро 1440»); открытие фундаментального принципа температурно-независимой молекулярной сигнализации (МФТИ, Университет «Сириус»); авиадвигатель ПД-8 (Объединённая двигателестроительная корпорация Ростеха); семейство языковых моделей GENA-LM (Институт AIRI); собственный биобанк (BIOCAD); технология производства гексена-1 (СИБУР).

Победителей определят в ходе открытого онлайн-голосования, которое уже стартовало на странице премии. Отдать голос за понравившегося номинанта любой желающий сможет до 9 ноября. Очное награждение лауреатов запланировано на 11 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце два лауреата прошлых лет вошли в шорт-лист Букеровской премии.