Хуситы нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту Адена

В районе воздушной гавани раздался мощный взрыв, передает ТАСС со ссылкой на саудовский телеканал Al Arabiya.
Информация о возможных разрушениях инфраструктуры или пострадавших людях на данный момент не приводится.
Аден расположен на юге Йемена и выполняет функции временной столицы международно признанного правительства страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Саудовская Аравия отменила «Давос в пустыне» из-за участившихся атак хуситов.
В понедельник мятежники нанесли удары по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и саудовским аэропортам.
Жертвами очередного ракетного удара по военному лагерю в Йемене стали 40 человек.