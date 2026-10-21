В МИД заявили о попытках западных стран узурпировать повестку дня ОБСЕ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Западные страны образовали «коалицию избранных» и навязывают суверенным государствам свои подходы, отказываясь признавать их право выбора, передает ТАСС.

«С сожалением вынуждены со всей ясностью констатировать, что на данном этапе упомянутая группа стран напористо пытается узурпировать повестку дня правозащитного измерения работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а точнее того, что от него осталось», – отметил Дмитрий Любинский.

По его словам, для достижения политических целей Запад использует целый арсенал средств, включая агрессивную риторику, спонсирование подконтрольных неправительственных организаций, заказные проекты под эгидой структур ОБСЕ, а также визовые барьеры. Кроме того, западные страны лицемерно закрывают глаза на проблемы с обеспечением прав человека у себя дома, добавил замглавы МИД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее постпред России рассказал о негласных контактах с европейцами в ОБСЕ.

Кроме того, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о намерении Москвы показать скрываемые Западом факты.

Также в МИД подтвердили планы России остаться в организации.