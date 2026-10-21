Абхазия выдворила в Грузию разыскиваемого участника турецкой ОПГ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Служба государственной безопасности Абхазии задержала и выслала на территорию Грузии турецкого гражданина, который скрывался в республике с 2025 года, передает ТАСС.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в Турции иностранец обвиняется в совершении тяжких преступлений. Мужчина идентифицирован как участник организованной преступной группы, занимавшейся рэкетом и вымогательством.

В спецслужбе добавили, что продолжат жестко противодействовать попыткам представителей турецкого криминалитета использовать территорию Абхазии для ухода от уголовной ответственности.

В прошлом году Грузия решила депортировать 25 иностранцев за участие в протестах. В 2024 году суд Турции депортировал россиянина из Стамбула за фото в метро.