Внебиржевой курс доллара опустился ниже 82 рублей

Расчетный курс доллара опустился ниже 82 рублей впервые с 11 августа

Tекст: Мария Иванова

Расчетный курс доллара на внебиржевом рынке опустился ниже 82 рублей впервые с 11 августа, передает РИА «Новости». К 10:50 мск курс доллара снижался на 41 копейку относительно предыдущего закрытия, составив 81,98 рубля.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года основным ориентиром для рубля стал курс юаня. Торги китайской валютой проводятся с 10:00 до 19:00 мск. В этот период возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс используется как главный показатель для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник внебиржевой курс доллара опустился ниже 83 рублей.

В августе курс превысил отметку в 85 рублей. Ранее он впервые с весны превысил 82 рубля.