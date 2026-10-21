Мировые цены на нефть продолжили рост на фоне рисков в Ормузском проливе

WSJ: Нефть Brent подорожала до 110 долларов из-за рисков для судоходства

Tекст: Игорь Иножарский

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,3% и составила 110,19 долларов за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 1,2% – до 98,97 долларов за баррель, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что трейдеры сопоставили возобновившиеся угрозы судоходству через Ормузский пролив и атаки на Саудовскую Аравию с восстановлением экспорта нефти с Ближнего Востока. По данным аналитической компании Kpler, на прошлой неделе объемы поставок через пролив и альтернативные экспортные маршруты превысили довоенный средний показатель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мировые цены на нефть выросли на фоне рисков на Ближнем Востоке. В понедельник цена нефти марки Brent превысила 110 долларов. В субботу вице-премьер России Александр Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива.