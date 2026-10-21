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    21 октября 2026, 10:54 • Новости дня

    Мировые цены на нефть продолжили рост на фоне рисков в Ормузском проливе

    WSJ: Нефть Brent подорожала до 110 долларов из-за рисков для судоходства

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть в среду выросли, восстановившись после потерь предыдущей сессии из-за сохраняющихся угроз судоходству в Ормузском проливе.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,3% и составила 110,19 долларов за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 1,2% – до 98,97 долларов за баррель, пишет The Wall Street Journal.

    Отмечается, что трейдеры сопоставили возобновившиеся угрозы судоходству через Ормузский пролив и атаки на Саудовскую Аравию с восстановлением экспорта нефти с Ближнего Востока. По данным аналитической компании Kpler, на прошлой неделе объемы поставок через пролив и альтернативные экспортные маршруты превысили довоенный средний показатель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мировые цены на нефть выросли на фоне рисков на Ближнем Востоке. В понедельник цена нефти марки Brent превысила 110 долларов. В субботу вице-премьер России Александр Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива.

    21 октября 2026, 02:55 • Новости дня
    Иранский генерал Мохеби заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива
    Иранский генерал Мохеби заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Иран вынудил корабли ВМС США отойти от Ормузского пролива не менее чем на 700 км, заявил бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.

    «Иран вынудил американские военные корабли и фрегаты покинуть Ормузский пролив», – указал Мохеби, отметив, что до начала войны в Персидском заливе в районе находилось от 30 до 40 кораблей ВМС США, теперь же они держатся вдали от пролива.

    Иранский генерал заявил, что Ормузский пролив «закрыт на 100%» и проход через него отдельных небольших судов с отключенной навигацией не означает открытости для судоходства, передает ТАСС со ссылкой на SNN.

    Подобные проходы Мохеби охарактеризовал как «воровство и контрабанду», оценив объем нефти, которую США, по его данным, перевозят таким путем, максимум в один–два млн баррелей, причем, как подчеркнул бригадный генерал, «это достигается с огромными затратами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КСИР сбил беспилотник США и подорвал два танкера в Ормузском проливе.

    КСИР пригрозил нанести удары по интернет-кабелям в районе пролива.

    В понедельник КСИР назвал проложенные под Ормузским проливом интернет-кабели одной из возможных целей Ирана.

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    20 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Завершено расследование дела обвиняемого в убийстве девушки в ОАЭ россиянина

    СК завершил расследование дела обвиняемого в убийстве девушки в ОАЭ россиянина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который жестоко расправился со своей бывшей возлюбленной в Объединенных Арабских Эмиратах.

    В Петербурге завершилось расследование дела 42-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве 25-летней девушки в ОАЭ. Материалы с утвержденным обвинительным заключением передали в суд, сообщает СК России.

    По версии следствия, с сентября 2024 по декабрь 2025 года мужчина преследовал бывшую возлюбленную, угрожал ей убийством и избивал. В номере отеля в Дубае 17 декабря прошлого года он нанес девушке не менее 15 ударов колюще-режущим предметом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.

    После совершения преступления злоумышленник покинул страну и вернулся в Петербург, где его задержали и заключили под стражу. В ходе расследования, которое велось совместно с правоохранительными органами Эмиратов, следователи допросили более 25 свидетелей, провели следственный эксперимент и судебные экспертизы.

    Летом правоохранительные органы открыли уголовные дела против полицейских из Петербурга из-за убийства девушки в Дубае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце следователи связали подозреваемого в убийстве россиянки в Абхазии с другими преступлениями.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Число погибших при ударе по военному лагерю в Йемене выросло до 73

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор йеменской провинции Шебва Аввад бен аль-Вазир заявил, что число погибших в результате атаки мятежников-хуситов на тренировочный центр для силовиков увеличилось до 73 человек.

    Удар пришелся на лагерь для сотрудников служб безопасности и полиции, расположенный на юго-востоке страны, передает РИА «Новости». В заявлении местных властей отмечается, что поисковые мероприятия на месте происшествия продолжаются.

    На данный момент устанавливается судьба еще 14 человек, которые числятся пропавшими без вести после атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник количество жертв удара хуситов по военному лагерю в Йемене достигло 53.

    В воскресенье шесть человек пострадали при атаке мятежников на саудовский город Наджран.

    В начале месяца хуситы атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

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    20 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лондон расширил объем военной помощи Эр-Рияду и задействовал истребители Typhoon для защиты страны от атак йеменских мятежников-хуситов.

    Минобороны Британии выделило истребители Typhoon для защиты воздушного пространства Саудовской Аравии от ударов со стороны йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах», передает ТАСС.

    «Британия будет выполнять оборонительные задачи по защите воздушного пространства Саудовской Аравии, задействовав истребители Typhoon королевских ВВС, для обороны саудовских городов и критически важной национальной инфраструктуры от воздушных атак», – говорится в заявлении британского военного ведомства.

    Отмечается, что боевые самолеты будут использоваться исключительно в оборонительных целях и не будут наносить ответных ударов по позициям хуситов.

    Кроме того, Британия предоставит военно-транспортный самолет RAF A400M для перевозки военных грузов внутри Саудовской Аравии, а также направит военных советников для оказания поддержки саудовским штабным офицерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Саудовская Аравия отменила форум «Давос в пустыне» из-за атак хуситов. Накануне мятежники нанесли удары по объектам Saudi Aramco и саудовским аэропортам.

    А в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

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    20 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили второй за день беспилотник над Эр-Риядом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны аравийской коалиции под руководством Саудовской Аравии перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат в районе Эр-Рияда, сообщил представитель альянса Турки аль-Малики.

    «Был перехвачен и уничтожен беспилотник в районе Эр-Рияда», – заявил представитель коалиции, слова которого приводит Саудовское агентство печати. Это уже вторая атака на столицу королевства за день, передает ТАСС.

    Ранее аль-Малики сообщал о перехвате над Эр-Риядом баллистической ракеты, запущенной йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы).

    В связи с первым инцидентом Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии задействовало Национальную платформу раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, однако позже опасность была признана миновавшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии.

    В воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

    В прошлый четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

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    20 октября 2026, 20:41 • Новости дня
    Танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе

    КСИР: Танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В южной части Ормузского пролива на морской мине подорвался и загорелся супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    В результате взрыва на судне начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на заявление военно-морских сил КСИР, опубликованное агентством Tasnim. «Супертанкер-нарушитель подорвался на морской мине на юге Ормузского пролива и загорелся», – говорится в сообщении.

    По данным иранских военных, судно отключило все радиолокационные и навигационные системы. Экипаж попытался покинуть пролив по неразрешенному южному маршруту, проигнорировав предупреждения. Название пострадавшего танкера не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КСИР также заявил, что сбил американский беспилотник и подорвал два танкера в Ормузском проливе.

    В понедельник иранские военные также объявили о подорвавшемся танкере-нарушителе.

    В субботу еще один нефтяной танкер подорвался на мине в этом же проливе.

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    21 октября 2026, 05:15 • Новости дня
    США и Израиль решили не атаковать Иран до выборов в Конгресс

    Представитель Белого дома Келли: США не планируют атаковать Иран до выборов

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон и Тель-Авив не собираются наносить совместные удары по Тегерану до промежуточных выборов в Конгресс США в начале ноября, сообщила замглавы пресс-службы президента США Анна Келли.

    «У израильтян или у США нет планов снова совместно атаковать иранское руководство до промежуточных выборов 3 ноября», – приводит слова Келли Al Jazeera.

    Промежуточные выборы в США, на которых будет сформирован новый состав Палаты представителей и определится судьба 35 мест в Сенате, состоятся 3 ноября, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду иранский генерал Мохеби заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива после обострения ситуации в регионе.

    Во вторник КСИР Ирана пригрозил ударить по подводным интернет-кабелям в Ормузском проливе в ответ на возможную атаку США и Израиля.

    Иранские власти во вторник назвали свои действия против США правом на самооборону и заявили о готовности продолжать давление на американские силы в регионе.

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    21 октября 2026, 07:00 • Новости дня
    На Сахалине очистили три километра загрязненного нефтепродуктами побережья

    В Сахалинской области от нефтепродуктов очистили три километра побережья

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На побережье Томаринского района Сахалина удалось убрать от нефтепродуктов участок протяженностью три километра в районе села Пензенское, сообщили в администрации муниципального образования.

    «Уборка была произведена на трехкилометровом отрезке побережья в районе села Пензенское. Осталось очистить от нефтепродуктов еще два участка, протяженность которых пока не определена. Полную площадь загрязнения территории указать пока не можем», – рассказала представитель пресс-службы администрации РИА «Новости».

    Работа по очистке побережья началась в понедельник. Угроза для жителей близлежащих населенных пунктов отсутствует. В акватории Татарского пролива нефтяные пятна не обнаружены, а источник выброса выясняют специалисты управления Росприроднадзора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом нефтепродукты выбросило к берегу нескольких сел Сахалина. В прошлом году на Сахалине при перекачке из танкера произошел разлив нефтепродуктов.

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    21 октября 2026, 07:58 • Новости дня
    При ударе коалиции Саудовской Аравии погибли восемь йеменских рыбаков 

    Авиация Саудовской Аравии уничтожила восемь йеменских рыбаков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ударов авиации аравийской коалиции по побережью йеменской провинции Таиз погибли по меньшей мере восемь рыбаков.

    Саудовская авиация нанесла два удара по рыбацким лодкам на побережье Эль-Кадха в прибрежном районе Зубаб, передает ТАСС со ссылкой на подконтрольное хуситам йеменское агентство SABA.

    Сначала атаке с воздуха подверглось судно, стоявшее на якоре недалеко от берега. Затем самолеты нанесли удар по выжившим после первого налета рыбакам, когда они пытались спастись на другой лодке, что привело к гибели восьми человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии. В понедельник хуситы нанесли удары по объектам Saudi Aramco и саудовским аэропортам. Ранее свыше 15 человек погибли при атаках мятежников на аэропорт Эр-Рияда.

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    21 октября 2026, 07:39 • Новости дня
    Арабская коалиция перехватила запущенные в Саудовскую Аравию дроны

    Арабская коалиция уничтожила четыре беспилотника хуситов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила о перехвате и уничтожении четырех беспилотников, которые были направлены в сторону королевства.

    «Коалиция Саудовской Аравии заявляет, что она перехватила и уничтожила четыре дрона, выпущенных в сторону Саудовской Аравии», – говорится в сообщении агентства Reuters.

    По данным агентства, беспилотники были уничтожены в Медине и на востоке страны, передает РИА «Новости».

    В августе после четырехлетнего затишья активизировались военные действия между хуситами и Саудовской Аравией. Это произошло после того, как хуситы стали нападать на саудовские танкеры в Красном море в ответ на обстрел аэропорта Саны йеменской армией, которую поддерживает Эр-Рияд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии. Саудовская Аравия отменила «Давос в пустыне» из-за атак хуситов. Кроме того, при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

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    21 октября 2026, 11:12 • Новости дня
    Хуситы нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту Адена

    Al Arabiya: Хуситы нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту Адена

    Tекст: Мария Иванова

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту портового города Аден на юге страны.

    В районе воздушной гавани раздался мощный взрыв, передает ТАСС со ссылкой на саудовский телеканал Al Arabiya.

    Информация о возможных разрушениях инфраструктуры или пострадавших людях на данный момент не приводится.

    Аден расположен на юге Йемена и выполняет функции временной столицы международно признанного правительства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Саудовская Аравия отменила «Давос в пустыне» из-за участившихся атак хуситов.

    В понедельник мятежники нанесли удары по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и саудовским аэропортам.

    Жертвами очередного ракетного удара по военному лагерю в Йемене стали 40 человек.

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    21 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Венгерская MOL подписала соглашение о выкупе российской доли в сербской NIS

    Венгерская MOL подписала договор о выкупе доли России в сербской NIS

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерский концерн MOL подписал соглашение о выкупе российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), заявил исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Сербии Синиша Мали.

    Мали заявил, что венгерский концерн MOL заключил договор о приобретении российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), передает ТАСС.

    «На государственном уровне мы также заключили акционерное соглашение с венгерской стороной. Осталось лишь получить необходимые одобрения от соответствующих антимонопольных органов», – заявил Мали.

    Белград также подписал с венгерскими партнерами письменное соглашение, согласно которому доля Сербии в предприятии увеличится с 30% до 35%. Мали выразил надежду на очень быстрое завершение формальных процедур по закрытию сделки.

    По условиям договора, правительство Сербии приобретет дополнительные 5% акций компании. При этом нефтеперерабатывающий завод продолжит работу минимум 10 лет, сохраняя объемы производства на уровне от 3,5 до 4 млн тонн нефтепродуктов ежегодно.

    Компания NIS является одним из крупнейших энергетических предприятий Юго-Восточной Европы. Она обеспечивает работой около 14 тыс. человек, а ее ежегодные налоговые отчисления составляют до 9% бюджета Сербии. В активе компании более 400 автозаправочных станций и нефтеперерабатывающий завод в Панчево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минфин США продлил операционную лицензию российско-сербской нефтяной компании.

    Ранее Белград согласовал с венгерской компанией MOL условия покупки контрольного пакета акций этой организации.

    Российские власти провели закрытые коммерческие консультации по вопросу передачи контроля над данным активом.

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    21 октября 2026, 10:06 • Новости дня
    В Казахстане пресекли контрабанду нефтепродуктов на 100 млн долларов

    Казахстан объявил в розыск организатора контрабанды топлива на 100 млн долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Комитет национальной безопасности Казахстана пресек деятельность преступной группы, которая за четыре года незаконно вывезла за границу нефтепродукты на общую сумму более 100 млн долларов.

    Преступная группа с 2019 по 2023 год незаконно экспортировала более 160 тыс. тонн нефтепродуктов, цитирует сообщение комитета РИА «Новости».

    «Организатор преступной схемы находится в международном розыске», – указали там.

    По данным следствия, организатором схемы выступил предприниматель из Мангистауской области. Он заключал договоры на приобретение сырой нефти, которая перерабатывалась на мини-НПЗ Standart Petroleum и Mangystau Oil Refining с оформлением фиктивных паспортов качества. Затем продукция под видом печного топлива вывозилась танкером за рубеж через Актауский морской порт.

    В 2026 году активы фигурантов уголовного дела были конфискованы. В доход государства взыскали незаконно полученные доходы и неуплаченные налоги на сумму свыше 24 млн долларов. Ранее пятеро участников организованной группы, включая руководителей мини-НПЗ, получили по восемь лет лишения свободы.

    В прошлом году казахстанские правоохранители ликвидировали контрабандный канал с участием силовиков.

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    21 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    Ирак закрыл пограничный переход с Ираном

    Shafaq News: Ирак закрыл переход на границе с Ираном до особого распоряжения

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Ирака приняло решение приостановить работу контрольно-пропускного пункта «Аш-Шиб» на ирано-иракской границе по техническим причинам.

    Иракские власти распорядились временно закрыть контрольно-пропускной пункт «Аш-Шиб» на границе с Ираном, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Shafaq News.

    По словам источника в местной администрации провинции Мейсан, переход закрыт с 6:00 среды по местному времени по техническим причинам до особого распоряжения.

    В сентябре Ирак уже приостанавливал работу пограничных переходов с Ираном с целью пересмотра процедур администрирования и обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Иран возобновил авиасообщение с Ираком.

    Летом Ирак выразил готовность принять переговоры США и Ирана.

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    21 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Макрон: Стоимость грузоперевозок из Персидского залива выросла в десять раз

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт США и Израиля с Ираном и блокировка Ормузского пролива увеличили транспортные расходы на перевозку ресурсов в десять раз.

    Конфликт Соединенных Штатов и Израиля с Ираном и последовавшая блокировка Ормузского пролива практически разрушили логистические цепочки на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Главная проблема на данный момент – это транспортные расходы, они выросли в десять раз», – заявил Макрон во время визита в Катар.

    По словам президента, нехватка судов для доставки грузов вызвана тем, что слишком мало из них имеют страховку для прохода через пролив. Сейчас обсуждается создание нового механизма региональных гарантий, который поможет снизить цены на логистику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые цены на нефть продолжили рост на фоне рисков в Ормузском проливе.

    Во вторник танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе.

    В Британии спрогнозировали снижение роли пролива в мировой логистике.

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