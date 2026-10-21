Лихачев заявил о нерешенной проблеме с поставками дизеля на ЗАЭС

Росатом запланировал завершить ремонт на Запорожской ТЭС до 23 октября

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вопрос обеспечения резервных генераторов Запорожской АЭС дизельным топливом на случай потери внешнего электроснабжения до сих пор остается открытым, передает РИА «Новости». «Не решен вопрос», – сказал Лихачев.

При этом госкорпорация продолжает ремонтные работы на Запорожской ТЭС, которая входит в систему энергоснабжения атомной станции. Глава Росатома подчеркнул, что специалисты надеются завершить их до 23 октября, укрепив тем самым энергетическую безопасность объекта. Он отметил, что проведение этих работ стало возможным благодаря режиму тишины.

В десятых числах ноября планируется встреча Лихачева с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях ежегодного мероприятия в Турции. Руководитель госкорпорации добавил, что до этих переговоров хотелось бы «расставить точки» по дизельному обеспечению станции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил об угрозе безопасности Запорожской АЭС из-за нехватки дизельного топлива.

Кроме того, директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил о переносе визита Гросси на станцию.

Также Лихачев заявил об отсутствии критики со стороны агентства в адрес убийц главного инженера объекта.