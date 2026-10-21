Польша направила корейские танки на границу с Калининградской областью

Польша направила партию корейских танков на границу с Калининградской областью

Tекст: Мария Иванова

Очередная партия танков К2 производства Южной Кореи поступила на вооружение дивизии, расположенной в районе Бранево на границе с Россией, передает ТАСС со ссылкой на польское Агентство по делам вооружений.

В сообщении уточняется, что, помимо танков К2GF «Черная пантера», военным переданы инструменты, запчасти и боеприпасы. Точное количество техники не раскрывается.

Первые поставки танков К2 в это подразделение начались в 2024 году, они призваны заменить устаревшие машины PT-91 Twardy. В 2022 году Варшава и Сеул договорились о поставке 1 тыс. танков «Черная пантера», из которых Польша уже получила 180 единиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Польша столкнулась с проблемами при эксплуатации корейских танков К2.

В прошлом году страна объявила запуск сборки южнокорейского танка «Черная пантера».

Летом прошлого года генерал предрек перебои в Польше с запчастями для танков К2.