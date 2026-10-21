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    21 октября 2026, 10:30 • Новости дня

    Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии

    Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Вооруженные силы Германии во внутреннем докладе предупредили о возможности прямых российских диверсий против немецких войск на территории страны.

    Вооруженные силы Германии рассматривают риск диверсий против немецких войск на территории страны как значительный. Об этом говорится во внутреннем докладе бундесвера, пишет Süddeutsche Zeitung.

    Согласно закрытому документу, российская сторона якобы готова к осуществлению прямых атак на военные объекты ФРГ. Внутренний отчет классифицирует существующую угрозу как высокую, передает Tagesschau.

    Военное ведомство прямо предупредило собственные подразделения о вероятности проведения целенаправленных акций на немецкой территории. Уровень угрозы оценивается командованием как существенный, сообщает Welt.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Германии арестовали бывшего главу разведки по делу о государственной измене. Весной Берлин представил стратегию по созданию сильнейшей армии Европы. В январе на Украине раскритиковали методы обучения немецкой армии.

    21 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии
    ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии и дезертировал из-за невыплаты обещанного денежного вознаграждения, сообщили в спецслужбе.

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин Германии, являвшийся действующим военнослужащим Вооруженных сил Украины», – цитирует сообщение ФСБ РИА «Новости».

    В период с 2004 по 2010 год задержанный принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. Позднее он участвовал в вооруженных конфликтах на территории Сомали и Сирии. С 2016 по 2018 год иностранец служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны на Украине.

    В ноябре 2025 года наемник вернулся на Украину и подписал трехлетний контракт. Он не получил обещанных денег и дезертировал. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца силовики задержали вербовавшего наемников для украинских войск иностранца при попытке въезда в Россию. В прошлом году польский наемник попытался взорвать гранату при пленении в ДНР. В 2024 году Австралия обратилась к Москве из-за задержания своего гражданина в зоне проведения спецоперации на Украине.

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    18 октября 2026, 16:19 • Новости дня
    Германия исчерпала возможности для поставок ПВО на Украину
    Германия исчерпала возможности для поставок ПВО на Украину
    @ IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава комитета Бундестага по иностранным делам Армин Лашет заявил, что Германия исчерпала возможности для дальнейших поставок систем противовоздушной обороны на Украину.

    Бундесвер и немецкая оборонная промышленность сделали все возможное для усиления украинской противовоздушной обороны перед зимой, передают «Вести».

    «Мы сделали все возможное… С моей точки зрения, места для маневра нет», – подчеркнул Лашет.

    Политик выступил за деэскалацию конфликта, напомнив о призыве Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    По словам представителя ХДС, дальнейшее обострение отношений Киева с Вашингтоном может навредить самой Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу США заявили о нежелании жертвовать ракетами ПВО ради Украины.

    В прошлом году Германия решила засекретить поставки оружия на Украину.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    19 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Немецкий бизнес пожаловался на истощение

    Politico: Немецкий бизнес призвал Берлин сменить экономический курс

    Tекст: Игорь Иножарский

    Германии необходимо вновь сделать экономический рост центром своей политики и снизить бюрократическую нагрузку на предприятия, заявил председатель правления ИТ-компании DATEV профессор Роберт Майр.

    «Мы должны улучшить условия, при которых может возникнуть экономическая динамика», – заявил Майр в статье, опубликованной Politico. Он отметил, что малый и средний бизнес в Германии переживает «ползучее истощение»: доходы стагнируют, в то время как затраты и заработная плата продолжают расти.

    По словам автора, в текущих условиях компании вынуждены направлять средства на выживание, а не на новые технологии и расширение. Майр подчеркнул, что государству следует предоставить бизнесу больше пространства для маневра и уверенность в планировании, вместо того чтобы создавать новые программы поддержки.

    Эксперт также обратил внимание на чрезмерный размер государственного аппарата, доля которого в экономике к 2025 году превысила 50%. Он призвал к созданию «более компактного государства», которое не будет отбирать ресурсы у частного сектора, а также отметил необходимость превращения Европы в единый рынок для экономического роста, а не только для регулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль указала на отчаяние жителей Германии из-за кризиса. В начале месяца газета Telegraph сообщила, что Германия столкнулась с крупнейшим экономическим спадом со времен Второй мировой войны. В прошлом месяце отказ от российского газа спровоцировал экономический кризис в Германии.

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    19 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Названы расходы ФРГ из-за попытки конфискации танкера Eventin

    RND: Содержание конфискованного танкера Eventin обошлось Германии в 3 млн евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытка властей Германии конфисковать нефтяной танкер Eventin из-за санкций ЕС обходится стране в 8 тыс. евро ежедневно, а общие расходы уже достигли 3 млн евро, сообщила медиагруппа RND со ссылкой на экспертов.

    Содержание судна требует значительных затрат на дизельное топливо для генераторов и насосов, а также на оплату труда команды и техперсонала. Если суд встанет на сторону владельцев танкера, Германии, возможно, придется выплатить компенсацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на RND.

    В феврале 2025 года танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тыс. тонн нефти, потерял управление и дрейфовал у побережья Германии. Судно отбуксировали к острову Рюген, после чего власти решили изъять его, так как оно попало в санкционный список ЕС.

    Напомним, в прошлом году немецкая таможня конфисковала танкер Eventin со 100 тыс. тонн российской нефти.

    Этой весной помощник президента Николай Патрушев заявил, что Евросоюз выдумал термин «теневой флот» для борьбы с Россией.

    В прошлом году ЕС добавил в черный список 40 танкеров. Брюссель ввел санкции против компаний из Вьетнама и ОАЭ за связь с этими судами.

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    18 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    Расходы на бундесвер нарушили критерии устойчивости бюджета Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Финансовые планы Германии на 2028–2030 годы не соответствуют трем из четырех критериев бюджетной устойчивости, что связано с ростом расходов на модернизацию бундесвера.

    Финансовые планы Германии на 2028–2030 годы перестали соответствовать большинству критериев бюджетной устойчивости. Проблема возникла из-за резкого роста расходов на модернизацию бундесвера, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Suddeutsche Zeitung.

    Совет стабильности оценивает немецкий бюджет по четырем параметрам: разнице между доходами и расходами, доле покрываемых кредитами трат, общему размеру госдолга, а также соотношению налоговых поступлений и процентных выплат по займам. Согласно правительственному докладу, в 2026 и 2027 годах планы не будут соблюдать один из параметров, а с 2028 года – сразу три критерия из четырех. В частности, к 2028 году бюджет сможет уложиться лишь в требования по разнице между доходами и расходами.

    Несоответствие нормам вызвано выделением дополнительных десятков миллиардов евро на нужды армии начиная с 2025 года. Конституция страны позволяет оплачивать оборонные расходы за счет кредитов в обход ограничений «долгового тормоза». Правила Евросоюза также делают для них исключение, однако немецкие механизмы контроля пока не изменены. Теперь власти Германии планируют ускоренно адаптировать внутренние правила под предписания ЕС, избегая официальной оценки угрозы бюджетного кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье аудиторы выявили дыру в бюджете Германии на 108 млрд евро.

    В прошлом году у Германии возник рекордный дефицит бюджета из-за расходов на оборону.

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    19 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Установлены подозреваемые в поджоге антенн Starlink в Болгарии

    БНТ: Двух юношей из Германии заподозрили в поджоге антенн Starlink под Софией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Двое молодых людей из Германии подозреваются в поджоге антенн системы спутниковой связи Starlink, расположенных в районе столицы Болгарии, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

    Инцидент произошел в ночь на 10 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на БНТ. По информации прокуратуры, подозреваемыми являются Тирпан Бейтула и Зека Ислам, родившиеся в Германии в 2007 году. Юноши прибыли в Болгарию в качестве туристов через КПП «Калотина» на сербско-болгарской границе и находились в стране несколько часов.

    В результате поджога пострадали 18 антенн: три полностью сгорели, две получили частичные повреждения, еще три были повреждены. Был риск распространения огня на административное здание.

    В понедельник в Софийском городском суде пройдет слушание по запросу прокуратуры о выдаче европейского ордера на арест подозреваемых. Им грозит от трех до 12 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе неизвестные подожгли антенны Starlink в Болгарии.

    В конце сентября МВД Польши подтвердило поджог шлюза Starlink, раздававшего интернет Украине.

    В июле Германия собралась вывести на орбиту собственного военного конкурента Starlink.

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    20 октября 2026, 17:03 • Новости дня
    Мерц назвал помощь Украине большой нагрузкой на европейский бюджет

    Bloomberg: Мерц назвал поддержку Украины большой нагрузкой на бюджеты в Европе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что оказание помощи киевским властям провоцирует серьезные финансовые трудности для государств Европы.

    По словам главы немецкого правительства, продолжающаяся поддержка Киева оборачивается экономическими сложностями для стран региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

    «Это действительно большая нагрузка на наши бюджеты…» – сказал Мерц.

    При этом канцлер попытался оправдать несение подобного финансового бремени тем, что поддержка является важным делом для Европейского союза. Он также заявил, что Германия совместно с другими союзниками в настоящее время оказывает киевской стороне военную и экономическую помощь совершенно самостоятельно, обходясь без участия Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер ФРГ рассказал о попытках убедить США помогать Киеву.

    В понедельник депутат Сара Вагенкнехт раскритиковала Мерца за поддержку выплат украинской стороне.

    В пятницу глава правительства усомнился в достижении соглашения по бюджету Европейского союза до конца текущего года.

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    20 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Мерц заявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в экономику Германии

    Мерц: Иностранные инвесторы пообещали вложить в экономику Германии 230 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам саммита Invest in Germany Summit в Берлине сообщил о достижении договоренностей по привлечению около 230 млрд евро инвестиций в немецкую экономику.

    «В целом на сегодняшний день те инвесторы, с которыми мы встретились и поговорили, объявили о намерении вложить около 230 млрд евро», – цитирует Мерца РИА «Новости».

    В качестве примера он привел американскую корпорацию Amazon, которая планирует направить на проекты в ФРГ 16 млрд евро. В числе других инвесторов канцлер упомянул компании NVIDIA, RWE, Blackstone, Microsoft и Sanofi.

    Мерц добавил, что Германия остается привлекательной площадкой для глобального капитала. Всего инвестиционный саммит в Берлине собрал около 200 руководителей крупнейших мировых компаний и фондов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник фармацевтический концерн Roche приостановил новые инвестиции в ФРГ.

    В прошлом месяце политолог Тимофей Дмитриев заявил об историческом унижении Мерца на выборах.

    Летом он назвал политику канцлера причиной экономического ущерба для Германии.

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    19 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Фармацевтический концерн Roche приостановил новые инвестиции в ФРГ

    Фармацевтическая компания Roche приостановила инвестиции в Германию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава немецкого представительства швейцарского фармацевтического концерна Roche Даниэль Штайнерс заявил о приостановке реализации новых инвестиционных проектов в Германии из-за жестких мер экономии.

    Штайнерс объяснил этот шаг жесткими мерами экономии, которые правительство ФРГ вводит в сфере здравоохранения, пишет ТАСС со ссылкой на газету Die Welt. «Мы временно приостановили все будущие инвестиционные решения в Германии. Компания Roche – и под этим я подразумеваю в том числе нашу глобальную штаб-квартиру – хочет сейчас понять, как дальше будут развиваться события в Германии», – заявил Штайнерс.

    Он подверг резкой критике закон о стабилизации взносов на обязательное медицинское страхование и отметил, что власти сфокусировались на краткосрочном сокращении расходов и дополнительном финансовом обременении бизнеса.

    По его словам, запланированные правительством налоговые послабления лишь частично компенсируют убытки отрасли. Штайнерс положительно оценил промышленную политику США и призвал Берлин к выработке предсказуемых рамочных условий.

    Заявление руководства Roche прозвучало на фоне проведения в Берлине крупного инвестиционного саммита, на котором канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается привлечь в страну международный капитал.

    Ранее из-за политики властей свои инвестиционные проекты в Германии также сократили или заморозили такие фармацевтические гиганты, как Eli Lilly, Boehringer Ingelheim и Pfizer.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Дмитриев заявил о необходимости проведения бизнес-форума с участием России, ФРГ и США.

    В прошлом году предприятия ФРГ саботировали проект по расширению бундесвера.

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    20 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Лавров заявил об отказе Мерца восстановить «Северные потоки» при росте цен

    Лавров: Канцлер ФРГ Мерц отказался восстанавливать «Северные потоки»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказался восстанавливать газопроводы «Северный поток», несмотря на рост цен на электроэнергию в Германии в три-четыре раза.

    «Мы не будем поступать, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который сказал, что они в жизни не восстановят «Северные потоки». Да, это в три-четыре раза повысило им цены на электроэнергию, но они должны умирать за Украину. Мы не будем такими идиотами», – заявил Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу. Его слова приводит РИА «Новости».

    Министр отметил, что из-за нежелания Европы использовать российский газ его будут покупать США. Он добавил, что в дальнейшем этот газ будет продаваться как американский, поскольку «деньги не пахнут».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье газета The New York Times сообщила, что США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу.

    В субботу вице-премьер России Александр Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.

    В августе Европа резко сократила импорт сжиженного природного газа ради российского топлива.

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    19 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Германия договорилась с Nvidia о партнерстве в сфере промышленного ИИ

    Германия и Nvidia заключили соглашение о внедрении ИИ в промышленность

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Германии и американская компания Nvidia подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве по внедрению искусственного интеллекта в промышленность.

    Документ был подписан на международном инвестиционном саммите Invest in Germany в Берлине, сообщает ТАСС.

    «Согласно документу, партнеры договорились о продвижении инициативы по разработке передовых моделей искусственного интеллекта для сферы физического ИИ», – заявили в пресс-службе правительства ФРГ.

    Инициатива нацелена на систематическое внедрение промышленного ИИ и создание в Европе современной экосистемы с участием немецких компаний и институтов.

    Центральным элементом станет платформа «Индустрия 4.0», которая переориентируется на эту тематику и останется открытой для международного сотрудничества.

    Приоритетом станет разработка решений на базе платформ Nvidia Nemotron и Cosmos, для чего компания расширит присутствие и инвестиции в ФРГ.

    В правительстве отметили, что партнерство объединит «немецкое инженерное искусство с передовыми технологиями ИИ», повысит производительность труда и обеспечит технологический суверенитет страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Nvidia выпустила инструмент, блокирующий опасные действия ИИ. Компания представила платформу защиты от его несанкционированных действий.

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп позвонил главе Nvidia Дженсену Хуангу во время выступления на сцене.

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    19 октября 2026, 22:58 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал посла Германии из-за обвинений в подготовке покушений

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии в Тегеране Акселя Диттмана, чтобы выразить протест в связи с подозрениями в подготовке покушений на еврейских деятелей.

    МИЛ Ирана выразил дипломату решительный протест в связи с подходом ряда немецких официальных лиц по отношению к Тегерану, передает РИА «Новости».

    «После безосновательных обвинений со стороны властей Германии в адрес Ирана в министерство иностранных дел был вызван посол Германии в Тегеране», – говорится в сообщении МИД.

    Высший земельный суд Гамбурга приговорил гражданина Дании с афганскими корнями и его сообщника к длительным срокам лишения свободы за шпионаж в пользу Ирана. Суд счел доказанным факт слежки за Шустером и Беком. По версии следствия, осужденные готовили покушение на Бека, а один из них также планировал поджечь кошерный продуктовый магазин в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД Германии вызвал посла Ирана Маджида Нили Ахмадабади. Причиной стали подозрения в подготовке покушений на председателя центрального совета евреев Германии Йозефа Шустера и главу немецко-израильского общества Фолькера Бека.

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    20 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    Bild: Volkswagen отзывает 72,7 тыс. электромобилей из-за дефектов батарей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германский автоконцерн Volkswagen отзывает почти 72,7 тыс. электромобилей по всему миру из-за производственного брака высоковольтных батарей, пишет Bild.

    В мастерские Германии будут отозваны около 10 тыс. электромобилей, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild. Кампания коснется моделей VW ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz и Cupra Born.

    В ходе внутренних проверок было установлено, что в ряде машин семейства ID отдельные ячейки высоковольтных батарей не соответствуют стандартам качества из-за производственного брака поставщиков, пишет Handelsblatt.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник автоконцерн Volkswagen решил заморозить зарплаты сотрудников до 2030 года.

    В феврале BMW предупредила о возможном отзыве полумиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания.

    В прошлом году Volkswagen сократил выпуск автомобилей в Германии из-за низкого спроса.

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    19 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Протаранивший забор аэропорта Лейпцига сириец сдался полиции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданин Сирии признался, что потерял управление автомобилем и протаранил ограждение в аэропорту Лейпцига, сообщило полицейское управление города.

    «Двадцатилетний мужчина через своего адвоката заявил, что потерял управление неподалеку от аэропорта и протаранил ограждение. Затем он скрылся с места ДТП, а автомобиль был отбуксирован на частную территорию», – приводит РИА «Новости» заявление полиции Лейпцига.

    Выяснилось, что у молодого человека не было водительских прав. Прокуратура начала расследование по подозрению в оставлении места ДТП и управлении транспортным средством без прав.

    Еще одним фигурантом дела стал 32-летний сириец, который является владельцем машины. Он также добровольно связался с правоохранителями. Мужчину подозревают в передаче автомобиля лицу, не имеющему водительских прав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в ограждении аэропорта Лейпцига у стоянки российских самолетов нашли дыру. Из-за повреждения администрация гавани закрыла одну из взлетно-посадочных полос.

    В прошлом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цель провокации с дроном в этом же аэропорту.

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    20 октября 2026, 16:36 • Новости дня
    Эстонские депутаты потребовали лишить Шредера государственного ордена

    ERR: Депутаты Эстонии потребовали лишить Шредера ордена Креста земли Марии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Европарламента Рихо Террас и члены Рийгикогу обратились к президенту Эстонии Юлле Мадизе с требованием лишить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера ордена Креста земли Марии I класса из-за его участия в дне рождения президента России Владимира Путина.

    Эстонские парламентарии намерены отозвать награду, врученную бывшему руководителю немецкого правительства в 2000 году за вклад в развитие двусторонних отношений, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    Поводом для инициативы стал недавний визит Герхарда Шредера на празднование дня рождения российского президента, состоявшееся 7 октября. Авторы обращения посчитали, что этот поступок стал выражением моральной и политической поддержки российского лидера. Кроме того, экс-канцлеру припомнили его руководящие должности в проектах газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2.

    Отмечается, что это уже вторая попытка эстонских политиков лишить немецкого деятеля награды. В апреле 2022 года лидер партии Isamaa Урмас Рейнсалу обращался с аналогичным требованием к тогдашнему президенту Алару Карису. Согласно местному законодательству, глава государства вправе отозвать орден в случае, если последующее поведение награжденного оказалось недостойным.

    Напомним, Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера.

    Немецкие политики из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) потребовали исключить Шредера из партийных рядов после его поездки в Россию на день рождения Путина.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Шредер спокойно отнесся к критике европейских политиков после его встречи с президентом России.

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