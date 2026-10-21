Ирак закрыл пограничный переход с Ираном

Shafaq News: Ирак закрыл переход на границе с Ираном до особого распоряжения

Tекст: Мария Иванова

Иракские власти распорядились временно закрыть контрольно-пропускной пункт «Аш-Шиб» на границе с Ираном, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Shafaq News.

По словам источника в местной администрации провинции Мейсан, переход закрыт с 6:00 среды по местному времени по техническим причинам до особого распоряжения.

В сентябре Ирак уже приостанавливал работу пограничных переходов с Ираном с целью пересмотра процедур администрирования и обеспечения безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Иран возобновил авиасообщение с Ираком.

Летом Ирак выразил готовность принять переговоры США и Ирана.