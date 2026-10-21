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    21 октября 2026, 11:24 • Новости дня

    Политолог оценил просьбу Трампа к Путину освободить американского наемника ВСУ

    Политолог Данилин: Американский наемник ВСУ Хаббард стал ценным обменным активом

    Политолог оценил просьбу Трампа к Путину освободить американского наемника ВСУ
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россияне, отбывающие сроки в США, осуждены преимущественно по экономическим и технологическим статьям. Политолог Павел Данилин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что Вашингтону придется предложить что-то ценное, чтобы Россия согласилась отпустить американского наемника Стивена Хаббарда. Он допускает, что Москва может пойти на такой шаг с учетом текущей внешнеполитической динамики.

    «Наемничество относится к категории тяжких преступлений. Американец Стивен Хаббард, осужденный по этой статье, должен понести наказание по всей строгости российского закона», – отметил политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Вместе с тем США традиционно стремятся вернуть на родину любых граждан собственной страны, оказавшихся в заключении за рубежом. «Штаты не просто добиваются освобождения: зачастую речь идет о том, чтобы осужденный отбывал наказание уже на американской территории», – напомнил собеседник.

    Впрочем, оговорился эксперт, в случае Хаббарда такой сценарий, по всей видимости, не рассматривается. Как бы то ни было, наемник становится ценным обменным активом в диалоге Москвы и Вашингтона. В американских тюрьмах нет россиян, чьи дела сопоставимы по характеру с обвинением Хаббарда. Там отбывают наказание граждане РФ в основном по экономическим и технологическим статьям – например, по делам в сфере IT и «серого импорта».

    При этом Москва может согласиться освободить Хаббарда. «Нас в целом устраивает внешняя политика США в последние дни. Почему бы не помочь в связи с этим Дональду Трампу?» – риторически заключил Данилин.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина освободить воевавшего на стороне ВСУ американца Стивена Хаббарда, осужденного за наемничество, сообщает РИА «Новости». «Я обсуждал с президентом Путиным господина Хаббарда. Мы подробно говорили об этом. Я попросил освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп.

    В то же время замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что профильные российские и американские ведомства ведут диалог по вопросу освобождения заключенных. «Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши спецслужбы продолжают регулярные контакты на этот счет», – подтвердил в свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По информации Reuters, вопрос Хаббарда может быть обсужден в ходе визита в Россию специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Вашингтон работает над возвращением осужденного американца на родину, заявил глава Госдепа Марко Рубио.

    Хаббард – 73-летний бывший школьный учитель из Мичигана. С 2014 года он проживал на Украине с местной гражданской женой. При этом американец так и не выучил русский или украинский языки и почти не контактировал с местным населением, сообщает The Guardian.

    В феврале 2022 года Хаббард заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма. Боец получал денежное довольствие – тысячу долларов в месяц. Гражданин США прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами.

    Однако боевой путь американца продлился два месяца. В апреле он был задержан российскими военными. В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил фигуранта к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о наемничестве. Свою вину мужчина признал. Наказание он отбывает в колонии общего режима в Мордовии.

    Между тем в среду сотрудники ФСБ задержали гражданина Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии и дезертировал из-за невыплаты обещанного денежного вознаграждения.

    С 2004 по 2010 год задержанный принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. Позднее он участвовал в вооруженных конфликтах на территории Сомали и Сирии. С 2016 по 2018 год иностранец служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны на Украине.

    В ноябре 2025 года наемник вернулся на Украину и подписал трехлетний контракт. Он не получил обещанных денег и дезертировал. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.

    21 октября 2026, 03:35 • Новости дня
    Песков: СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина
    Песков: СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Представители средств массовой информации из недружественных государств смогут принять участие в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Пескову был задан вопрос о том, позовут ли на пресс-конференцию журналистов из недружественных стран, передает ТАСС.

    «Примут участие. Да, пригласим – так же, как и всегда это делаем», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков сообщил о проведении прямой линии с главой государства в декабре.

    В начале месяца он сообщил, что прямая линия и пресс-конференция Путина уже готовятся.

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    20 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Трамп попросил Путина освободить американского наемника ВСУ
    Трамп попросил Путина освободить американского наемника ВСУ
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время обсуждения двусторонних вопросов попросил президента России Владимира Путина освободить американца Стивена Хаббарда, осужденного в России по делу о наемничестве.

    «Я обсуждал с президентом Путиным господина Хаббарда. Мы подробно говорили об этом. Я попросил его освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп, добавив, что хотел бы видеть американца на родине.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя во вторник сообщения СМИ о возможном освобождении Хаббарда, заявил, что профильные ведомства России и США продолжают диалог по вопросу освобождения заключенных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаббард осужден в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии.

    Хаббард, уроженец Мичигана, жил на Украине с 2014 года и с февраля 2022 года вступил в ряды украинских вооруженных сил, получая тысячу долларов в месяц.

    В доход российского государства было обращено 142 тыс. гривен, что эквивалентно более 3 тыс. долларов, находившихся в распоряжении Хаббарда. Мужчина полностью признал свою вину.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    21 октября 2026, 05:46 • Новости дня
    Трамп предупредил Киев о тяжелых последствиях отказа от мира
    Трамп предупредил Киев о тяжелых последствиях отказа от мира
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское руководство ожидают крайне неблагоприятные последствия в случае отказа от переговоров, заявил президент США Дональд Трамп.

    «[Владимир] Зеленский должен захотеть урегулировать эту войну, и если он этого не захочет, я думаю, это обернется очень плохими последствиями», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что два года назад Украина могла пойти на сделку на гораздо более выгодных условиях. Американский лидер добавил, что для разрешения ситуации личная встреча президентов России и Украины не является обязательной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский пожаловался сенаторам США на Трампа. В понедельник американский лидер сообщил о потере миллиона украинских граждан из-за отказа от сделки. Глава Белого дома указал на нежелание Зеленского способствовать мирному урегулированию.

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    21 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американского наемника ВСУ
    Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американского наемника ВСУ
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в Петербурге выразил благодарность Владимиру Путину за освобождение американца Стивена Хаббарда, осужденного за участие в боях на стороне ВСУ.

    Встреча проходит в Константиновском дворце в Петербурге. С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    «Господин президент, во-первых, я хотел бы Вас поблагодарить, я хотел бы поблагодарить Вас от лица нашего президента, я благодарю Вас от лица Соединенных Штатов, делаю я это потому, что Российская Федерация освободила Стивена Хаббарда», – сказал Уиткофф.

    Стивен Хаббард – 73-летний уроженец Мичигана, проживавший на Украине с 2014 года. В феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма с окладом не менее тысячи долларов в месяц. В апреле того же года его задержали российские военные.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил американца к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о наемничестве. Свою вину мужчина признал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин начал встречу со Стивом Уиткоффом в Петербурге.

    В переговорах приняли участие Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

    Во вторник президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина освободить американского наемника ВСУ.

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    21 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    Путин заявил о готовности поставлять российские удобрения в США
    Путин заявил о готовности поставлять российские удобрения в США
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможности осуществлять масштабные поставки удобрений американским фермерам.

    «Что касается фермеров, я знаю, президент Трамп даже упоминал об этом в наших телефонных разговорах. Мы могли бы поставлять и удобрения в большом количестве на американский рынок», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию на Украине.

    Во вторник президент США попросил освободить американского наемника ВСУ.

    В воскресенье Министерство энергетики США назвало выгодными поставки дизеля из России.

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    21 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Путин объявил о скорой отправке первого танкера с российским дизтопливом

    Путин: Россия отправит первый танкер с 40 тыс. тонн дизтоплива через два-три дня

    Путин объявил о скорой отправке первого танкера с российским дизтопливом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом заявил, что первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизельного топлива будет отправлен через два-три дня.

    Переговоры главы государства и американского представителя проходят в Константиновском дворце в Петербурге. В ходе встречи российский лидер отметил, что Москва прямо сейчас готовит отгрузки нескольких судов с дизельным топливом, передает РИА «Новости».

    «Первый танкер уйдет через 2-3 дня, 40 тыс. тонн, и пойдут один за другим», – сообщил Путин.

    Также Путин добавил, что после объявления о поставках дизеля в США цены на мировых рынках на этот вид топлива упали сразу на 5-6%. Прямо сейчас Россия готовит отгрузку сразу нескольких танкеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за решение об экспорте дизеля.

    Президент России выразил признательность американскому коллеге за внимание к урегулированию на Украине.

    Представители США потребовали от Киева прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России.

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    21 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Путин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге

    Путин начал встречу с Уиткоффом в Константиновском дворце

    Путин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин начал встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Петербурге.

    Переговоры российского лидера с американским дипломатом начались в Константиновском дворце, передает РИА «Новости».

    С российской стороны во встрече принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков отметил, что ситуация на Украине станет частью повестки встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа.

    Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду на скорую беседу политиков.

    Спецпосланник президента США запланировал проведение переговоров в России.

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    20 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Трамп признал военные успехи России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп признал военные успехи России в зоне конфликта на Украине и предупредил Киев об очень плохих последствиях в случае отказа от заключения мирного соглашения.

    По словам Трампа, американская администрация хочет, чтобы Зеленский пошел на заключение сделки по урегулированию ситуации, передает РИА «Новости». Глава Белого дома выразил уверенность в том, что Россия стремится к завершению боевых действий, отметив при этом успехи и продвижение российской армии на поле боя.

    «Знаете, можно говорить, что Украина справляется хорошо или плохо, но (контролируемая Россией) территория постоянно растет, неделя за неделей. Они просто идут вперед», – указал президент США.

    Он также подчеркнул, что два года назад украинская сторона могла договориться об урегулировании конфликта на гораздо более выгодных условиях. Политик предупредил Киев о наступлении очень плохих последствий в случае дальнейшего отказа от завершения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп заявил о потере Украиной миллиона граждан из-за отказа от мирной сделки. Он добавил, что Владимир Зеленский не способствует урегулированию ситуации.

    На прошлой неделе президент США назвал Россию более заинтересованной в достижении мира, чем киевские власти.

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    21 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Уиткофф сообщил Путину о прогрессе на переговорах в Осло

    Уиткофф рассказал Путину о прогрессе на переговорах в Осло

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге заявил, что завершившиеся в Норвегии переговоры оказались продуктивными.

    «Я проинформирую вас о результатах переговоров, которые прошли в Осло. Я считаю, что переговоры были продуктивными, и хотел бы сказать, что есть подвижки вперед – я проинформирую вас о них», – цитирует Уиткоффа РИА «Новости».

    Во вторник в норвежской столице завершились многосторонние переговоры по украинскому урегулированию. В них приняли участие Владимир Зеленский, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и Стив Уиткофф, а также по видеосвязи подключился зять американского лидера Джаред Кушнер.

    Президент Владимир Путин начал встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Петербурге.

    Владимир Путин спросил спецпосланника США Стива Уиткоффа об итогах переговоров в Норвегии.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков отмечал, что ситуация на Украине станет частью повестки встречи Путина и Уиткоффа.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что России нужен мир, а не перемирие.

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    21 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    США открыто заявили Украине о деловом сотрудничестве с Россией

    Уиткофф: Вашингтон не скрывает от Киева бизнес-сотрудничество с Москвой

    США открыто заявили Украине о деловом сотрудничестве с Россией
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон открыто сообщает Киеву о деловом сотрудничестве с Москвой, чтобы украинская сторона понимала свои возможности после завершения конфликта.

    «Мы открыто заявляем об этом украинской стороне с тем, чтобы они понимали, какие возможности есть и для них после окончания конфликта», – цитирует Уиткоффа РИА «Новости».

    Встреча российского лидера и американского представителя проходит в среду в Константиновском дворце в Петербурге.

    Ранее Уиткофф выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров по Украине.

    Также Уиткофф попросил российского лидера изучить документы по украинскому урегулированию позднее.

    Владимир Путин заявил об интересе к восстановлению экономических отношений с США.

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    20 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Трамп заявил об усталости Европы от украинского конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Европа устала от украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Европа потратила на это целое состояние, а теперь они уже устали», – сказал Трамп.

    Он подчеркнул, что США передали Киеву «невероятный объем оборудования, в основном военного», однако, по его словам, Соединенные Штаты «абсолютно ничего не получили взамен, кроме горя, смерти и огромных финансовых потерь», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Белый дом заявил, что Украина потеряла миллион граждан страны из-за отказа от мирной сделки с Россией.

    Он обвинил Киев в том, что киевские власти не способствуют мирному урегулированию конфликта на Украине.

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    21 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Новак назвал дату отправки в США первого танкера с 40 тыс. тонн дизеля

    Новак: Россия направит первый танкер с дизтопливом в США 22 октября

    Новак назвал дату отправки в США первого танкера с 40 тыс. тонн дизеля
    @ Russian Government/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизельного топлива выйдет из порта в США 22 октября.

    Новак заявил, что первый танкер с российским дизельным топливом отправится в Соединенные Штаты 22 октября, передает ТАСС.

    По его словам, за ним последуют и другие партии. Вице-премьер подчеркнул, что в соответствии с договоренностями лидеров двух стран Россия будет в пределах своих возможностей удовлетворять потребности США в топливе.

    Кроме того, Новак отметил, что к концу года Россия может полностью восстановить объемы экспорта дизеля. Он уточнил, что сейчас экспорт восстанавливается в пределах возможностей нефтеперерабатывающих заводов, и по графику выход на полный объем ожидается к концу года, после чего прежние объемы начнут получать и другие страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минэнерго США объяснило сделку по дизелю попыткой остановить конфликт.

    В воскресенье Александр Новак объяснил механизм поставок российского дизеля в США.

    В пятницу Новак сообщил о проработке контрактов на поставку топлива американской стороне.

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    21 октября 2026, 09:50 • Новости дня
    Ушаков анонсировал встречу Путина и Уиткоффа в Петербурге

    Ушаков: Переговоры Путина и Уиткоффа пройдут в первой половине дня в среду

    Tекст: Дарья Григоренко

    Встреча президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Стива Уиткоффа состоится в среду в первой половине дня в Константиновском дворце в Петербурге, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Сегодня в первой половине дня мероприятие запланировано», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    По его словам, переговоры пройдут в Константиновском дворце. Помощник президента также отметил, что встреча была согласована несколько дней назад и все идет «как запланировано».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что Уиткофф доложит Путину о прогрессе на переговорах с Зеленским.

    Во вторник премьер Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию.

    В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорую встречу Путина со спецпосланником США.

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    21 октября 2026, 03:53 • Новости дня
    NYP: Администрация США существенно сократила помощь Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США с января 2025 года выделила Украине около 540 млн долларов, что существенно меньше объемов помощи при администрации Джо Байдена.

    При администрации Джо Байдена, начиная с 2022 года, США выделили Украине 130 млрд долларов, пишет New York Post со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

    Несмотря на снижение объемов поддержки, США остаются крупнейшим донором Украины. На втором месте находится Германия, выделившая с начала конфликта более 60 млрд долларов.

    Издание отмечает, что значительная часть средств, одобренных Конгрессом США в рамках пакетов помощи, была потрачена внутри страны на производство вооружений и восполнение американских запасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Киев пожаловался сенаторам США на Белый дом.

    Украинские власти заподозрили США в блокировке разведданных о российских ракетных ударах.

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    21 октября 2026, 07:23 • Новости дня
    Самолет ВВС США покинул Осло после переговоров Уиткоффа и Зеленского

    Борт ВВС США вылетел из норвежской столицы после встречи Уиткоффа и Зеленского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет Военно-воздушных сил США вылетел из Осло, где накануне состоялись переговоры американского спецпосланника Стива Уиткоффа с Владимиром Зеленским.

    Согласно полетным данным, борт покинул норвежскую столицу в 07:12 мск, передает РИА «Новости».

    Накануне в Осло прошли переговоры специального посланника США и Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию. Переговоры Соединенных Штатов и Украины начались в Осло. Газета The New York Times сообщила о попытках американских политиков уговорить Зеленского прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам.

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