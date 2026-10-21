Кремль не ознакомился с докладом о приостановке членства Армении в ЕАЭС

«Нет, не ознакомились», – заявил Песков, отвечая на вопрос РИА «Новости» о представленном документе.
Во вторник члены Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии представили доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о ЕАЭС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в ЕАЭС спрогнозировали рост цен на газ для Армении.
Доклад союза предрек рост тарифов на перевозки при приостановке членства Армении.
Доклад поставил под вопрос статус Армении из-за планов вступить в ЕС.