Сейм Польши проголосовал за смягчение закона об абортах

Сейм Польши одобрил законопроекты о смягчении запрета на аборты

Tекст: Игорь Иножарский

Сейм Польши проголосовал за смягчение законов об абортах, что стало прорывом для коалиции премьер-министра Дональда Туска, которая обещала восстановить репродуктивные права, пишет Politico.

Первый законопроект декриминализирует помощь в проведении аборта вне разрешенных законом случаев. Он был принят 217 голосами против 213. Второй законопроект, возвращающий право на прерывание беременности при тяжелых аномалиях развития плода, поддержали 233 депутата, 203 проголосовали против.

Законопроекты не предусматривают легализацию абортов по требованию до 12 недель беременности, как обещала партия Туска. Одобренные документы теперь направятся в Сенат.

Отмечается, что президент Польши Кароль Навроцкий, вероятно, наложит вето на эти меры, так как ранее заявлял, что не подпишет законы, смягчающие правила проведения абортов. Для преодоления президентского вето коалиции Туска потребуется большинство в три пятых голосов, которым она не обладает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Дональд Туск заподозрил президента Навроцкого в готовности раздавать земли Польши. В марте СМИ сообщили о борьбе Туска и Навроцкого за власть в стране. В 2025 году Туск попросил президента Польши не лезть во внешнюю политику.