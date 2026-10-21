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    21 октября 2026, 10:02 • Новости дня

    Краснов назвал судебное партнерство России и КНР фактором защиты общих интересов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Развитие судебно-правового партнерства России и Китая выступает важнейшим фактором обеспечения стабильного взаимовыгодного развития двух стран, заявил глава Верховного суда России Игорь Краснов в ходе переговоров в Пекине с председателем Верховного Народного Суда КНР Чжан Цзюнем.

    «В этом контексте судебно-правовое партнерство выступает важнейшим фактором обеспечения стабильного и взаимовыгодного развития наших стран, способствует уверенному преодолению любых внешних угроз и защите общих интересов», – заявил Краснов ТАСС.

    Он отметил, что визит в КНР является закономерным шагом в реализации стратегического курса на сближение, заданного лидерами двух стран Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

    Краснов подчеркнул, что российско-китайское взаимодействие вышло на пик торгово-экономических связей и технологического сотрудничества, что требует от судебных органов «обеспечения твердых гарантий быстрой и справедливой защиты прав граждан и бизнеса».

    Глава Верховного суда России напомнил о значительном опыте совместной работы судебных органов двух стран и пригласил китайского коллегу посетить Россию с ответным официальным визитом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Верховного суда России прибыл с визитом в Китай.

    21 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт назвал книги, которые откроют российским школьникам Китай

    Китаист Маслов предложил знакомить российских школьников с творчеством Конфуция

    Эксперт назвал книги, которые откроют российским школьникам Китай
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Познакомить российских школьников с Китаем помогут изречения Конфуция, притчи Чжуан-цзы, роман «Путешествие на Запад» о царе обезьян Сунь Укуне, классическая поэзия Ли Бо и Ду Фу, а также современная фантастика Лю Цысиня, сказал газете ВЗГЛЯД китаист, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, комментируя идею взаимно расширить перечень российских и китайских книг в программах общего образования двух стран.

    Вице-премьер Татьяна Голикова предложила рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования. По ее словам, этот шаг направлен на дальнейшее укрепление двусторонних связей.

    «Вопрос о том, какие произведения китайских авторов стоит включить в школьную программу для российских школьников, не так прост. Дело в том, что многие, даже блестящие произведения китайских писателей глубоко интегрированы в китайскую культуру. Но есть произведения, которые понятны на любом языке и в любом контексте. Прежде всего имеет смысл включить выдержки из классического произведения «Лунь юй», или «Беседы и суждения», в котором собраны изречения Конфуция. Достаточно, например, 20–30 коротких высказываний, чтобы понять глубинные мысли, на которых держится весь Китай», – говорит Маслов.

    По словам эксперта, Китай оставил колоссально интересное наследие из коротких философских произведений и мифологии, которое будет интересно ученикам 5–8-х классов. В их числе отрывки из книги «Горы и моря», древние рассказы о чудесных существах, необычных землях и устройстве мира. Школьникам могут понравиться и короткие притчи одного из классиков даосизма Чжуан-цзы, в том числе знаменитая притча о сне и бабочке. Для 9–11-х классов собеседник советует поэму Цюй Юаня «Ли Сао» («Скорбь отверженного»), которую можно изучать через темы верности своим убеждениям, конфликта личности и власти, нравственной ответственности и одиночества человека, не принятого обществом.

    «В школьную программу для 5–9-х классов имеет смысл включить и некоторые отрывки из классических китайских романов, например «Путешествие на Запад» У Чэнъэня. Многие сюжеты этого произведения российские школьники знают по различным фильмам и мультфильмам о Сунь Укуне, царе обезьян. Это, пожалуй, наиболее естественная точка входа в классическую китайскую прозу для младших школьников. Интересно также «Троецарствие» Ло Гуанчжуна. Эпизоды о героях позволяют обсуждать верность, политический расчет, легитимность власти и цену идеализма», – рассказывает китаист.

    По мнению Маслова, внимания заслуживает и роман Ши Найаня «Речные заводи» – история людей, вступивших в конфликт с несправедливым порядком. Произведение ставит вопрос о границах между сопротивлением несправедливости, верностью товарищам и насилием. К лучшим китайским произведениям относится и «Сон в красном тереме» Цао Сюэциня. Через жизнь большой семьи в нем раскрываются устройство традиционного общества, семейные обязанности, положение женщин, значение образования и постепенный распад старого мира.

    «Нельзя обойтись без классической китайской поэзии – это Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэй, Су Ши. Перед российским школьником откроется целый мир стихов о луне, одиночестве, дружбе, странствиях и свободе. Китай XX века, то есть период человека и общества в эпоху перемен, может быть представлен произведениями Лу Синя «Истинная история А-Кью», «Записки сумасшедшего», «Родное село», Лао Шэ «Рикша», Ба Цзиня «Семья», Шэнь Цунвэня «Пограничный город», Юй Хуа «Жить!». Последнее показывает судьбу одной семьи на фоне потрясений китайской истории XX века. Этот роман помогает обсудить историческую память, выживание, семейную солидарность и цену политических перемен», – отмечает собеседник.

    Эксперт обращает внимание, что Лу Синя можно сопоставить с Гоголем и Салтыковым-Щедриным в изображении общественных пороков, Лао Шэ – с русской прозой о маленьком человеке, а поэзию Ду Фу – с поэзией о войне и народных страданиях. Китай XXI века лучше всего раскрывается через современных писателей.

    «Самый известный для российских читателей наверняка Лю Цысинь. Его знаменитая «Задача трех тел» представляет собой научную фантастику, в которой встречаются физика, история Китая, проблемы контакта с неземным разумом и вопросы выживания цивилизации. Безусловно, имеет смысл порекомендовать произведения лауреата Нобелевской премии Мо Яня. Если говорить о современной детской литературе для средней школы (5–9-х классов), то это произведения китайской писательницы Бин Синь, одной из основоположниц детской литературы», – добавляет эксперт.

    Также, по словам китаиста, стоит обратить внимание на современных авторов, пишущих о проблемах школьников, чьи книги стали бестселлерами с миллионными тиражами. Это Цинь Вэньцзюнь, Хуан Бэйцзя и Ян Хунъин.

    «Роман Хао Цзиньфана «Складывающийся Пекин» описывает фантастический Пекин, пространство которого разделено между социальными группами. Это произведение особенно удобно для разговора о городском развитии, социальном неравенстве, доступе к образованию и технологиям. Интересны и национальные авторы – например, фрагменты романа «Красные маки» тибетца Алая», – заключил Маслов.

    В понедельник в Москве прошло 30-е заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, в котором с российской стороны участвовал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил, что практическое сотрудничество двух стран демонстрирует хорошую динамику: двусторонняя торговля продолжает расти, ключевые проекты последовательно реализуются, а промышленное взаимодействие непрерывно углубляется. Он также отметил, что Москва и Пекин сохраняют тесные контакты и обмены визитами.

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    20 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    Мишустин прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая

    Мишустин прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая Ли Цяном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Петербург на 31-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая.

    По сообщению пресс-службы правительства, в среду Мишустин проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, передает РИА «Новости». Ожидается, что стороны обсудят вопросы российско-китайских отношений и стратегического взаимодействия.

    Приоритетом на переговорах станет укрепление торгово-экономического и культурного сотрудничества, а также продвижение совместных проектов в различных сферах. По итогам встречи планируется принятие совместного коммюнике и ряда двусторонних документов.

    Мишустин прибыл в Петербург из Душанбе, где участвовал в заседании Совета глав правительств стран ШОС и провел встречу с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Мишустина и премьера Госсовета Китая была анонсирована в четверг.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

    В августе председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о дальнейшем укреплении российско-китайских отношений.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Мишустин и премьер Китая осмотрели дворцы Царского Села

    Мишустин и Ли Цян посетили Царское Село в преддверии переговоров в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян осмотрели Екатерининский и Александровский дворцы в музее-заповеднике «Царское Село» в Петербурге.

    Главы правительств прибыли в Северную столицу из Душанбе, где утром во вторник участвовали в заседании Совета премьеров Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». В среду в Петербурге состоится регулярная встреча руководителей кабминов двух стран.

    В осмотре достопримечательностей вместе с премьерами участвовала первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, ранее выдвинутая на пост заместителя председателя правительства – руководителя аппарата кабмина. Она прилетела в Петербург специально для знакомства с будущим китайским коллегой.

    «Это наш кандидат в вице-премьеры, завтра у нее утверждение в Государственной думе», – сказал Мишустин Ли Цяну.

    После встречи Окладникова направится в Москву для участия в мероприятиях Госдумы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель правительства прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая.

    Москва заявила о готовности наращивать агроэкспорт в страны ШОС.

    В понедельник Пекин объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией.

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    21 октября 2026, 07:43 • Новости дня
    Глава Верховного суда России прибыл с визитом в Китай

    Председатель Верховного суда Краснов прибыл с трехдневным визитом в Китай

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл в Пекин с трехдневным рабочим визитом по приглашению своего китайского коллеги Чжан Цзюня.

    Программа поездки руководителя российского судебного ведомства включает проведение ряда встреч на высшем уровне, передает ТАСС.

    В пресс-службе Верховного суда отметили, что центральным событием поездки станет диалог Краснова с председателем Верховного народного суда КНР Чжан Цзюнем, в ходе которого планируется обсудить ключевые аспекты правового партнерства двух стран.

    Стороны намерены затронуть широкий круг тем и подписать документ для придания дополнительного импульса двустороннему взаимодействию в юридической сфере. Председатель Верховного суда России также посетит китайские суды, где ознакомится с передовыми практиками местных коллег и поделится накопленным отечественным опытом.

    Одной из главных тем предстоящих дискуссий станет обмен практиками в сфере внедрения цифровых технологий в работу судебной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Глава государства заявил об укреплении российско-китайской дружбы.

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    21 октября 2026, 09:08 • Новости дня
    Мишустин и премьер Госсовета Китая начали переговоры в Петербурге

    Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Петербурге

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян приступили к переговорам в узком составе в Петербурге.

    Встреча проходит в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина в рамках 31-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, передает РИА «Новости».

    Китайский премьер прибыл в Петербург во вторник.

    С российской стороны в переговорах принимают участие вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

    В состав российской делегации также вошли посол в Китае Игорь Моргулов, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, заместитель министра иностранных дел Игорь Руденко, замглавы Минпромторга Алексей Груздев, статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов и первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мишустин и Ли Цян осмотрели дворцы Царского Села.

    На прошлой неделе в Москве анонсировали встречу глав правительств России и Китая.

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    21 октября 2026, 09:29 • Новости дня
    Доля нацвалют в торговле России и Китая приблизилась к 100%

    Мишустин: Доля нацвалют в торговле России и Китая приблизилась к 100%

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что доля национальных валют во взаимных расчетах государств приблизилась к 100%.

    Мишустин заявил, что российско-китайские отношения достигли самого высокого уровня за всю историю и стали образцом межгосударственного взаимодействия, передает РИА «Новости».

    «Мы расширяем использование национальных валют. Сегодня их доля во взаимной торговле близка уже к 100%», – заявил Мишустин. Премьер-министр подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует позитивную динамику вопреки давлению Запада, а за прошедшие 25 лет взаимный товарооборот вырос более чем в 30 раз.

    По словам премьер-министра, взаимодействие государств в энергетической сфере носит стратегический характер и охватывает нефтяную, газовую, угольную и атомную отрасли. В этом году Москва и Пекин отмечают 25-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который в мае был продлен еще на пять лет.

    Премьер-министр Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян приступили к переговорам в узком составе в Петербурге.

    В среду премьер Госсовета Китая Ли Цян сообщил о динамичном развитии отношений с Россией.

    До этого Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Москвой.

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    21 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    Премьер КНР заявил о динамичном развитии отношений с Россией

    Ли Цян: Отношения России и Китая стабильно продвигаются вперед

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян на переговорах с председателем правительства Михаилом Мишустиным в Петербурге заявил о динамичном развитии отношений между Китаем и Россией вопреки мировой нестабильности.

    Отношения двух стран стабильно продвигаются, несмотря на рост неопределенности в мире, передает РИА «Новости» заявление Ли Цяна.

    «В будущем китайская сторона готова с российской стороной вместе укреплять политическое взаимодействие и стратегическое взаимодействие, чтобы наши отношения постоянно развивались во благо наших народов», – сказал китайский премьер.

    Переговоры проходят в рамках 31-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Михаил Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Петербурге.

    Во вторник МИД Китая пообещал объединить усилия с Россией.

    В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова заявила о выходе отношений двух стран на беспрецедентный уровень.

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    21 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Мишустин заявил о готовности России усилить энергосотрудничество с Китаем

    Мишустин: Россия будет надежно поставлять энергоресурсы в Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Россия намерена продолжать надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай и готова к усилению сотрудничества в этой сфере, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    «Будем и дальше надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов. Да и в целом – готовы усилить сотрудничество в энергетике», – цитирует Мишустина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Михаил Мишустин призвал модернизировать пункты пропуска на границе с Китаем.

    Во вторник Мишустин заявил о готовности России наращивать агроэкспорт в страны ШОС.

    Премьер Госсовета КНР заявил о динамичном развитии отношений с Россией.

    Мишустин отметил сложную ситуацию на мировых энергетических рынках.

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    21 октября 2026, 12:14 • Новости дня
    Новак допустил подписание соглашения с Китаем по «Силе Байкала» до конца года

    Новак сообщил о подготовке коммерческого договора с Китаем по «Силе Байкала»

    Tекст: Вера Басилая

    Компании России и Китая могут выйти на коммерческие договоренности по газопроводу «Сила Байкала» до конца 2026 года, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Ждем, пока наши компании проведут коммерческие переговоры. Надеемся, что к концу года они выйдут на соответствующие договоренности», – сказал Новак.

    Вице-премьер также объяснил переименование газопровода «Сила Сибири – 2» в «Силу Байкала» необходимостью различать названия проектов, передает ТАСС.

    По его словам, новое имя дополнительно подчеркивает маршрут трубы, который пройдет через южный берег озера Байкал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности усилить энергосотрудничество с Китаем.

    Во вторник стало известно, что импорт российского СПГ в КНР вырос на 44,3%.

    В мае Газпром сообщил о надежных поставках топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

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    21 октября 2026, 10:42 • Новости дня
    Премьер Госсовета КНР назвал отношения с Россией образцом сотрудничества

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече глав правительств в Петербурге заявил, что Россия и Китай создали образец взаимовыгодного сотрудничества двух крупных держав, перейдя на новый этап ускоренного развития.

    В Петербурге на 31-й регулярной встрече глав правительств двух стран китайский чиновник отметил, что партнерство вступило в стадию более результативного развития под стратегическим руководством лидеров государств, передает РИА «Новости».

    «В последний десяток лет изменилась международная обстановка, а наше стремление к добрососедству и дружбе, к сотрудничеству и развитию не изменилось. Мы придерживаемся принципа неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, воспеваем дух взаимоуважения и взаимовыгодного сотрудничества», – сказал Ли Цян.

    Он добавил, что страны плечом к плечу реагируют на внешнюю нестабильность путем постоянного укрепления контактов и высокого уровня политического взаимодоверия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с премьером Госсовета Китая в Петербурге.

    В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова указала на выход отношений Москвы и Пекина на беспрецедентный уровень.

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    21 октября 2026, 11:37 • Новости дня
    Мишустин и Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам переговоров

    Мишустин и Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам встречи в Петербурге

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам переговоров глав правительств двух стран в Петербурге.

    Документ был подписан по завершении 31-й регулярной встречи глав правительств России и КНР, передает РИА «Новости».

    В ходе переговоров стороны уделили приоритетное внимание укреплению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Обсуждалось продвижение совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре и образовании.

    Мишустин подчеркнул интенсивный диалог России и Китая на высшем уровне. По его словам, Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и природного газа в КНР, будет надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов и готова усилить сотрудничество в энергетике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ли Цян назвал отношения двух стран образцом для сотрудничества других государств. Михаил Мишустин заявил о готовности России усилить энергетическое сотрудничество с Китаем.

    Мишустин призвал модернизировать пункты пропуска на границе с КНР.

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    21 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Мишустин призвал модернизировать пункты пропуска на границе с Китаем

    Мишустин призвал расширить авиасообщение между Россией и Китаем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном призвал активнее модернизировать пункты пропуска через российско-китайскую границу.

    Глава российского кабинета министров указал на необходимость внедрения цифровых технологий в железнодорожные перевозки и формирования новых транспортных коридоров, передает ТАСС.

    «Конечно, еще больше расширить географию для воздушного транспорта», – добавил Мишустин.

    Политик подчеркнул, что эти шаги послужат росту грузооборота и торговли в целом, что в итоге принесет значительную пользу национальным экономикам обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Михаил Мишустин передал привет Си Цзиньпину через премьера Госсовета Китая.

    Тем временем доля нацвалют в торговле России и Китая приблизилась к 100%.

    Премьер КНР заявил о динамичном развитии отношений с Россией.

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    21 октября 2026, 10:21 • Новости дня
    Товарооборот аграрной продукции России и Китая вырос на треть

    Торговля аграрной продукцией России и Китая выросла более чем на треть

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что товарооборот продукцией аграрного сектора с Китаем за девять месяцев вырос более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В Петербурге прошла 31-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. «Объем товарооборота продукцией аграрного сектора за девять месяцев текущего года увеличился более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025-го», – заявил Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».

    По его словам, благодаря интенсивному диалогу на высшем уровне отношения стран активно развиваются в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Взаимная торговля государств уверенно растет, при этом расчеты проходят преимущественно в рублях и юанях.

    Премьер-министр добавил, что объемы двусторонних инвестиций последовательно увеличиваются. Он подчеркнул, что в портфеле профильной комиссии уже свыше 90 проектов в самых разных областях – от металлургии до сельского хозяйства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что доля национальных валют в торговле России и Китая приблизилась к 100%.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем.

    Кроме того, президент Владимир Путин спрогнозировал рекордный товарооборот между государствами.

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    21 октября 2026, 09:52 • Новости дня
    Премьер Госсовета КНР восхитился красотой Петербурга

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян восхитился красотой Петербурга

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным восхитился красотой Петербурга и поблагодарил за гостеприимство.

    Премьер Госсовета КНР поблагодарил Мишустина за радушный прием в Петербурге, передает РИА «Новости».

    «Я очень рад по вашему приглашению посетить прекрасный Петербург. Это мой второй визит в этот красивый город», – сказал Ли Цян.

    Во вторник Мишустин и Ли Цян осмотрели дворцы Царского Села, где осмотрели Екатерининский и Александровский дворцы.

    Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая начали переговоры в Петербурге.

    В среду Ли Цян заявил о динамичном развитии отношений с Россией.

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    21 октября 2026, 10:49 • Новости дня
    Верховные суды России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве

    Главы верховных судов России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатели Верховного суда России Игорь Краснов и Верховного Народного суда Китая Чжан Цзюнь подписали в Пекине соглашение о сотрудничестве между судами двух стран.

    Председатели Верховного суда России Игорь Краснов и Верховного Народного суда КНР Чжан Цзюнь подписали в Пекине соглашение о сотрудничестве между инстанциями, передает ТАСС.

    «Убежден, что наша встреча выводит уже имеющееся сотрудничество на качественно новый уровень. Подписание обновленного соглашения между Верховными судами создает для этого необходимую основу», – заявил Краснов.

    Он предложил разработать программу взаимодействия на 2027–2028 годы. Среди ключевых направлений Краснов выделил взаимные визиты судей для обмена опытом, совместное развитие научно-образовательной сферы и цифровую трансформацию правосудия.

    В пресс-службе Верховного суда России подчеркнули, что соглашение стало логическим продолжением многолетнего партнерства двух стран и открывает новые возможности для профессионального диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Игорь Краснов прибыл с визитом в Китай.

    Он назвал судебное партнерство Москвы и Пекина фактором защиты общих интересов.

    В понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией.

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