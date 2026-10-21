РКК «Энергия» начала изготовление первого модуля Российской орбитальной станции

Специалисты РКК «Энергия» ведут сборку первого модуля для перспективной Российской орбитальной станции (РОС), передает ТАСС.
«Идет изготовление первого модуля [РОС], универсального узлового, РКК «Энергия». Спасибо Игорю Мальцеву, он держит работу по этому направлению на особом контроле», – заявил Баканов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роскосмос объявил о внедрении искусственного интеллекта в управление Российской орбитальной станцией.
Весной госкорпорация показала цифровые модели трех модулей новой РОС.
В апреле Россия получила предложения сотрудничества по проекту станции от более чем десяти стран.