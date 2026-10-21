Европа практически остановила закачку газа в подземные хранилища

Закачка газа в подземные хранилища Европы остановилась на уровне 74,6%

Tекст: Мария Иванова

К настоящему времени европейские страны смогли заполнить мощности лишь на 75% от необходимых к предстоящей зиме объемов, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

По состоянию на 19 октября подземные хранилища заполнены на 74,62%, что является наименьшим значением на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года. В них находится около 81,7 млрд кубометров газа, что на 9,7 млрд кубов меньше накоплений прошлого года.

Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение хранилищ на 90% к 1 декабря, однако в надежде на теплую зиму этот показатель готовы снизить до 80%. Ранее в Газпроме прогнозировали, что запасы могут не достичь даже 75%, а регион ждет тяжелый осенне-зимний сезон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Газпрома Алексей Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы.

Он предупредил о долгосрочном сохранении высоких цен на топливо.

Международный валютный фонд отметил нехватку газа перед зимой.