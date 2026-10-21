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    21 октября 2026, 09:55 • Новости дня

    Европа практически остановила закачку газа в подземные хранилища

    Закачка газа в подземные хранилища Европы остановилась на уровне 74,6%

    Tекст: Мария Иванова

    Закачка газа в подземные хранилища Европы практически полностью прекратилась на фоне снижения температур и роста биржевых котировок.

    К настоящему времени европейские страны смогли заполнить мощности лишь на 75% от необходимых к предстоящей зиме объемов, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

    По состоянию на 19 октября подземные хранилища заполнены на 74,62%, что является наименьшим значением на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года. В них находится около 81,7 млрд кубометров газа, что на 9,7 млрд кубов меньше накоплений прошлого года.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение хранилищ на 90% к 1 декабря, однако в надежде на теплую зиму этот показатель готовы снизить до 80%. Ранее в Газпроме прогнозировали, что запасы могут не достичь даже 75%, а регион ждет тяжелый осенне-зимний сезон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Газпрома Алексей Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы.

    Он предупредил о долгосрочном сохранении высоких цен на топливо.

    Международный валютный фонд отметил нехватку газа перед зимой.

    20 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»

    VG: Суд в Осло конфисковал недвижимость России на 57 млрд крон

    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Норвежский суд постановил изъять пять принадлежащих России объектов недвижимости в Осло в рамках удовлетворения иска украинской компании «Нафтогаз» на сумму более 57 млрд норвежских крон (около 500 млрд рублей).

    В частности, под арест попал многоквартирный дом в районе Фрогнер на западе норвежской столицы на основании претензий в размере 40 млрд крон (более 350 млрд рублей), передает ТАСС со ссылкой на газету Verdens Gang. Остальные четыре объекта являются жилищно-строительными кооперативами. Первоначальная сумма иска «Нафтогаза» составляла 40 млрд крон, а еще 17 млрд были начислены в качестве процентов и судебных издержек.

    Королевство ранее уже пыталось конфисковать российское имущество по искам украинской компании. Норвежские власти 2 сентября задержали судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга для обеспечения арбитражного решения на сумму около 4,22 млрд долларов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что решение об аресте этого судна на Шпицбергене обжаловано, а рассмотрение дела по существу ожидается в октябре или ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд Норвегии не дал «Нафтогазу» немедленно продать российское судно.

    В прошлом месяце Москва пообещала Осло зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов».

    В прошлом году украинская компания заявила о победе по иску о взыскании собственности России.

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    20 октября 2026, 14:08 • Новости дня
    В ЕАЭС спрогнозировали рост цен на газ для Армении

    В ЕАЭС оценили газовые расходы Армении вне союза в 657,5 млн долларов в год

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стоимость импорта газа в Армению в случае выхода республики из Евразийского экономического союза увеличится на 69%, достигнув 657,5 млн долларов в год.

    Стоимость импорта газа в Армению в случае выхода республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличится на 69%, достигнув 657,5 млн долларов в год, передает РИА «Новости».

    В докладе, подготовленном членами Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, отмечается, что импорт газа Арменией в стоимостном выражении возрастет на 268,5 млн долларов, с 389 до 657,5 млн долларов.

    Сценарная оценка импорта исходит из цены на уровне 300 долларов за тысячу кубометров при сохранении физического объема поставок. В документе уточняется, что по сравнению с действующей базовой ценой в 177,5 доллара за тысячу кубометров рост цены составит порядка 69%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник доклад ЕАЭС поставил под вопрос статус Армении из-за планов вступить в Евросоюз.

    Ранее МИД России оценил долю республики в общем бюджете ЕАЭС.

    Также в Минэкономразвития предрекли Еревану потерю дешевого газа вне союза.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян

    Telegraph: Страны Прибалтики и Скандинавии начнут изымать дома у россиян

    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян
    @ Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти стран Прибалтики и Скандинавии начали принимать меры вплоть до экспроприации в отношении находящихся в этих государствах домов граждан России, пишет газета The Telegraph.

    Западные чиновники принимают меры вплоть до экспроприации против сотен домов в Литве, Швеции и Норвегии, которые принадлежат россиянам и находятся поблизости от инфраструктурных и военных объектов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «В странах Балтийского региона существует обеспокоенность тем, что Россия может использовать право собственности… как своего рода «троянского коня», – заявил бывший посол Литвы в Британии Эйтвидас Баярунас.

    Издание не приводит никаких доказательств того, что загородные дома используются не по назначению. При этом в Москве неоднократно отвергали обвинения стран НАТО в гибридных операциях и подчеркивали отсутствие планов нападать на альянс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Кремль заявил о поддержке Европой русофобской риторики Лондона.

    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России.

    Летом премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил европейские элиты в русофобии.

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    20 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Болгария отказалась выделять Украине дополнительную помощь

    Премьер Болгарии Радев отказался выделять Украине дополнительную помощь

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

    В ходе брифинга Радев заявил, что Болгария не намерена участвовать в выделении Украине запрошенных Владимиром Зеленским дополнительных 70 млрд евро, передает ТАСС.

    «В прошлом году было решение Европейского союза о займе для Украины в размере 90 млрд евро, который Европа гарантирует, а на Совете ЕС на прошлой неделе президент Зеленский попросил еще 70 млрд евро», – отметил он.

    По словам премьер-министра, выделение таких сумм неуместно «на фоне того, что переживает сейчас Европа». Радев также выразил надежду на то, что в конфликте «разум и дипломатия будут преобладать», добавив, что военными средствами достичь выхода из него практически невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Бундестаге заявили об истощении финансов ЕС на поддержку Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал эту помощь большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В четверг премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Киеву.

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    20 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Посольство России обвинило ЕС в неоколониальном подходе к Арктике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз демонстрирует замашки колонизаторов, пытаясь помешать совместной работе государств в Арктике, заявили в посольстве России в Британии в ответ на призыв главы дипломатии ЕС Каи Каллас ограничить влияние Москвы и Пекина в регионе.

    Представители дипмиссии раскритиковали попытки европейских стран препятствовать совместной работе государств в северных широтах. Жесткая реакция последовала после публикации интервью Каллас газете The Times. В беседе с изданием глава дипломатии ЕС призвала западные страны не допустить установления контроля над Арктикой со стороны России и Китая.

    «Интервью Каи Каллас обнажает неоколониальный менталитет – вместо того чтобы содействовать сотрудничеству в Арктике, Брюссель стремится сдерживать другие страны и лишать их возможностей для развития», – подчеркивается в сообщении посольства в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Арктику зоной сотрудничества вместо конфронтации.

    В понедельник глава европейской дипломатии заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Северный морской путь.

    Пресса сообщила о решении Брюсселя создать центр слежения за подводными лодками в регионе.

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    20 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    Литва и Польша создали группу для расследования падения украинского дрона

    Минобороны Литвы и Польши создали комиссию из-за падения украинского БПЛА

    Литва и Польша создали группу для расследования падения украинского дрона
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о создании совместной с Польшей рабочей группы по расследованию инцидента с разбившимся украинским беспилотником.

    Литва и Польша приняли решение об учреждении совместной рабочей группы по расследованию инцидента с украинским беспилотным летательным аппаратом, разбившимся на литовской территории, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LRT.

    «Имеется дополнительная информация, но спешить не хочется. Министерства обороны наших стран создали рабочую группу по расследованию инцидента», – заявил Науседа.

    Вильнюс и Варшава пока не смогли прийти к единому мнению о траектории полета разбившегося аппарата. Литовская сторона утверждает, что это был украинский дрон со взрывчаткой, который участвовал в атаке на Петербург, но был сбит с курса российскими системами радиоэлектронной борьбы и попал в воздушное пространство Литвы через польскую границу. В польских СМИ заявляли, что беспилотник запустили с территории балтийской республики примерно в 30 км от границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от Украины объяснений из-за пролетавшего над страной дрона.

    Президент Литвы прибыл в Польшу для совместного расследования падения украинского беспилотника.

    В воскресенье Вильнюс попросил Варшаву о помощи в изучении инцидента.

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    20 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    Переговоры США и Украины начались в Норвегии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Осло началась встреча главы киевского режима Владимира Зеленского со специальным посланником США Стивом Уиткоффом, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    В норвежской столице стартовали переговоры Владимира Зеленского с американской делегацией, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

    Власти Норвегии подтвердили проведение мероприятия. Отмечается, что зять американского президента Джаред Кушнер присоединится к переговорам в онлайн-формате.

    Телеканал опубликовал видеокадры, на которых Стив Уиткофф, Александр Стубб, Йонас Гар Стере и Владимир Зеленский позируют для совместной фотографии, после чего направляются в переговорную комнату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер запланировали переговоры с Владимиром Зеленским в Норвегии.

    Президент Финляндии отправился в Осло на встречу с ним.

    Премьер Норвегии не стал встречать Зеленского в аэропорту.

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    20 октября 2026, 17:03 • Новости дня
    Мерц назвал помощь Украине большой нагрузкой на европейский бюджет

    Bloomberg: Мерц назвал поддержку Украины большой нагрузкой на бюджеты в Европе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что оказание помощи киевским властям провоцирует серьезные финансовые трудности для государств Европы.

    По словам главы немецкого правительства, продолжающаяся поддержка Киева оборачивается экономическими сложностями для стран региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

    «Это действительно большая нагрузка на наши бюджеты…» – сказал Мерц.

    При этом канцлер попытался оправдать несение подобного финансового бремени тем, что поддержка является важным делом для Европейского союза. Он также заявил, что Германия совместно с другими союзниками в настоящее время оказывает киевской стороне военную и экономическую помощь совершенно самостоятельно, обходясь без участия Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер ФРГ рассказал о попытках убедить США помогать Киеву.

    В понедельник депутат Сара Вагенкнехт раскритиковала Мерца за поддержку выплат украинской стороне.

    В пятницу глава правительства усомнился в достижении соглашения по бюджету Европейского союза до конца текущего года.

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    20 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Мерц заявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в экономику Германии

    Мерц: Иностранные инвесторы пообещали вложить в экономику Германии 230 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам саммита Invest in Germany Summit в Берлине сообщил о достижении договоренностей по привлечению около 230 млрд евро инвестиций в немецкую экономику.

    «В целом на сегодняшний день те инвесторы, с которыми мы встретились и поговорили, объявили о намерении вложить около 230 млрд евро», – цитирует Мерца РИА «Новости».

    В качестве примера он привел американскую корпорацию Amazon, которая планирует направить на проекты в ФРГ 16 млрд евро. В числе других инвесторов канцлер упомянул компании NVIDIA, RWE, Blackstone, Microsoft и Sanofi.

    Мерц добавил, что Германия остается привлекательной площадкой для глобального капитала. Всего инвестиционный саммит в Берлине собрал около 200 руководителей крупнейших мировых компаний и фондов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник фармацевтический концерн Roche приостановил новые инвестиции в ФРГ.

    В прошлом месяце политолог Тимофей Дмитриев заявил об историческом унижении Мерца на выборах.

    Летом он назвал политику канцлера причиной экономического ущерба для Германии.

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    20 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Премьер Норвегии не стал встречать Зеленского в аэропорту Осло

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и другие высокопоставленные лица страны не появились в аэропорту Осло, чтобы встретить Владимира Зеленского, прибывшего на переговоры с финским и американским руководством.

    Выходившего из самолета Зеленского встретила группа лишь из четырех человек. Двое из них представляли украинскую сторону, включая посла Украины в Норвегии Алексея Гавриша, передает РИА «Новости» со ссылкой на видеозапись в Telegram-канале главы киевского режима.

    При этом премьер-министр страны Стере и другие высокопоставленные представители руководства государства в аэропорту не появились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер запланировали переговоры с Владимиром Зеленским в Норвегии.

    Президент Финляндии Александр Стубб отправился в Осло для участия во встрече.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на доклад американских переговорщиков после этих контактов.

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    21 октября 2026, 10:01 • Новости дня
    Страны Европы решили наделить частные компании правом сбивать беспилотники

    Reuters: Власти стран Европы захотели разрешить частным компаниям сбивать дроны

    Tекст: Игорь Иножарский

    Правительства европейских государств начали рассматривать возможность наделения частных инфраструктурных и энергетических компаний полномочиями по уничтожению беспилотников для защиты критически важных объектов.

    Частные и государственные предприятия Европы, управляющие критически важной инфраструктурой, обратились к властям с просьбой разрешить им самостоятельно сбивать беспилотники, пишет Reuters.

    Отмечается, что подобные полномочия традиционно принадлежали исключительно военным. По данным агентства, в августе парламент Франции принял закон, позволяющий утвержденным операторам обнаруживать, подавлять и сбивать дроны вблизи уязвимых объектов. Ожидается, что к 2027 году расширенный список важнейших предприятий будет оснащен системами противодействия беспилотникам.

    В Германии министерство внутренних дел также пересматривает законодательство, чтобы определить правовую роль компаний в активных мерах защиты. В сентябре о планах предоставить аналогичные полномочия крупным энергетическим фирмам объявила Австрия. В Польше назначенные подразделения безопасности операторов уже получили право перехватывать контроль над дронами.

    Генеральный секретарь европейской энергетической ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил об опасениях отрасли. «Существует теоретическая и все более практическая вероятность того, что этой зимой могут произойти отключения отопления из-за гибридных атак», – отметил он. При этом некоторые операторы выражают беспокойство по поводу юридической ответственности за возможный ущерб на земле при перехвате дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Финляндия получила 32 млн евро от ЕС на борьбу с беспилотниками. Летом правительство России создало подкомиссию по безопасности критической инфраструктуры. Президент Владимир Путин подписал указ о правилах обеспечения антидроновой безопасности критической инфраструктуры.

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    20 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Туск потребовал от Украины объяснений из-за пролетавшего над Польшей дрона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от властей Украины дать разъяснения в связи с пролетом над польской территорией украинского беспилотника, который позже взорвался в Литве.

    По словам премьера, Варшава рассчитывает на полную готовность украинской стороны к сотрудничеству для выяснения точных обстоятельств произошедшего, передает ТАСС.

    «Независимо от результатов этого расследования я хочу очень четко заявить, что Польша не разрешает проведение операций на своей территории или над нею без согласия польского государства. Это неизменно вне зависимости от того, кто проводил эти операции», – заявил Туск.

    Глава правительства предупредил, что будет настойчиво требовать от Киева ответов. Он также сообщил о прибытии в Варшаву президента Литвы Гитанаса Науседы для проведения переговоров по поводу этого инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Литвы прибыл в Польшу для расследования падения украинского дрона.

    В понедельник литовский премьер сообщил об украинском происхождении упавшего в стране беспилотника.

    Напомним, вызвавший тревогу в республике аппарат оказался запущенным по Петербургу дроном.

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    20 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Польша допустила работу украинских пограничников на своей территории

    МВД Польши допустило работу украинских пограничников на территории страны

    Польша допустила работу украинских пограничников на своей территории
    @ Darek Delmanowicz/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство внутренних дел и администрации Польши выразило готовность рассмотреть возможность работы украинских пограничников на польской стороне границы.

    В ведомстве пояснили, что Варшава готова принять такое решение, если ситуация на Украине изменится и возникнет необходимость ввести контроль на польской стороне для обеспечения безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство PAP. Новые правила должны основываться на совместном контроле обеих стран. Никаких решений по этому поводу пока не принято.

    В министерстве добавили, что подобный шаг потребует уведомления Европейской комиссии, так как Польша входит в Шенгенскую зону. Согласно законодательству, представители служб третьих стран не могут самостоятельно проводить пограничный контроль на территории Шенгена, включая проверку документов и соответствия товаров требованиям Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье очередь грузовиков на границе Польши и Украины выросла до десятков километров.

    В прошлом месяце украинский КПП на границе с Польшей получил повреждения при взрыве.

    В конце сентября украинский контрольно-пропускной пункт «Ягодин» подвергся удару БПЛА.

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    20 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост

    Биржевые цены на газ в Европе выросли почти до 1043 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF увеличилась почти до 1043 долларов за тысячу кубометров.

    Торги открылись у отметки в 1030 долларов за тысячу кубометров, что на 0,9% выше расчетной цены предыдущего дня. К 14:20 мск рост котировок ускорился до 2,1%, достигнув 1042,9 долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    По итогам сентября средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 20%, составив 897 долларов. При этом эксперты не исключали, что зимой стоимость топлива может превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ.

    Средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе в первый месяц осени составила 71,5%, что стало минимальным показателем за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе сохранили стабильность на уровне тысячи долларов.

    В понедельник котировки закрепились выше этой отметки.

    В пятницу глава Газпрома Алексей Миллер предупредил о долгосрочном сохранении высоких цен на газ в Евросоюзе.

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    20 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Парламент Румынии с четвертой попытки утвердил новое правительство

    Парламент Румынии утвердил правительство во главе с Лукой Никулеску

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Румынский парламент во вторник голосами 280 депутатов одобрил новый состав кабинета министров во главе с премьер-министром Лукой Никулеску после трех неудачных попыток сформировать правительство.

    «Голосование завершено, за было отдано 280 голосов из 335, констатирую, что парламент вынес вотум доверия премьеру Луке Никулеску, его программе и составу правительства», – заявила депутат Сильвия Михалча во время заседания. Ее слова передает РИА «Новости».

    Ранее в стране провалились попытки утвердить правительство во главе с евродепутатом Зигфридом Мурешаном, советником президента Еудженом Томаком и бывшим министром развития Адрианом Вештей. Для успешного утверждения кабинет министров должен был заручиться поддержкой как минимум 233 парламентариев.

    Правительственный кризис в Румынии продолжался с мая 2026 года, когда парламент по инициативе Социал-демократической партии вынес вотум недоверия кабинету лидера Национал-либеральной партии Илие Боложана. После трех неудачных попыток сформировать правительство президент Никушор Дан вручил мандат на формирование кабмина Никулеску.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Румынии выдвинул на пост премьер-министра госсекретаря МИД.

    В прошлом месяце один из кандидатов на этот пост предрек приход к власти правых.

    Летом предыдущий кандидат в премьеры провалил голосование в парламенте.

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