  • Новость часаПутин заявил о готовности поставлять российские удобрения в США
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Лукашенко отомстил Латвии не только шпротами
    Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американского наемника ВСУ
    Экономист объяснил бурение в Северном море отчаянием Британии
    Эксперт назвал книги, которые откроют российским школьникам Китай
    Путин заявил о готовности поставлять российские удобрения в США
    Уиткофф: США заявили Украине о деловом сотрудничестве с Россией
    ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии
    Грузия назначила нового спецпредставителя по России
    В Общественной палате выступили против переименования Петербурга и Волгограда
    21 октября 2026, 09:58 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с премьером Госсовета Китая в Петербурге

    Песков: Путин в среду встретится с премьером Госсовета Китая Ли Цяном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет в Петербурге встречу с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

    «В течение дня президент встретится с премьером Госсовета Китая Ли Цяном», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Китайский премьер прибыл в Петербург во вторник. В среду там проходят его переговоры с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель правительства Михаил Мишустин передал привет председателю КНР Си Цзиньпину через премьера Госсовета Китая Ли Цяна.

    Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Петербурге.

    Во вторник политики осмотрели дворцы Царского Села.

    21 октября 2026, 03:35 • Новости дня
    Песков: СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина
    Песков: СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Представители средств массовой информации из недружественных государств смогут принять участие в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Пескову был задан вопрос о том, позовут ли на пресс-конференцию журналистов из недружественных стран, передает ТАСС.

    «Примут участие. Да, пригласим – так же, как и всегда это делаем», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков сообщил о проведении прямой линии с главой государства в декабре.

    В начале месяца он сообщил, что прямая линия и пресс-конференция Путина уже готовятся.

    Комментарии (19)
    20 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Трамп попросил Путина освободить американского наемника ВСУ
    Трамп попросил Путина освободить американского наемника ВСУ
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время обсуждения двусторонних вопросов попросил президента России Владимира Путина освободить американца Стивена Хаббарда, осужденного в России по делу о наемничестве.

    «Я обсуждал с президентом Путиным господина Хаббарда. Мы подробно говорили об этом. Я попросил его освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп, добавив, что хотел бы видеть американца на родине.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя во вторник сообщения СМИ о возможном освобождении Хаббарда, заявил, что профильные ведомства России и США продолжают диалог по вопросу освобождения заключенных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаббард осужден в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии.

    Хаббард, уроженец Мичигана, жил на Украине с 2014 года и с февраля 2022 года вступил в ряды украинских вооруженных сил, получая тысячу долларов в месяц.

    В доход российского государства было обращено 142 тыс. гривен, что эквивалентно более 3 тыс. долларов, находившихся в распоряжении Хаббарда. Мужчина полностью признал свою вину.

    Комментарии (20)
    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 11:24 • Новости дня
    Политолог оценил просьбу Трампа к Путину освободить американского наемника ВСУ

    Политолог Данилин: Американский наемник ВСУ Хаббард стал ценным обменным активом

    Политолог оценил просьбу Трампа к Путину освободить американского наемника ВСУ
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россияне, отбывающие сроки в США, осуждены преимущественно по экономическим и технологическим статьям. Политолог Павел Данилин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что Вашингтону придется предложить что-то ценное, чтобы Россия согласилась отпустить американского наемника Стивена Хаббарда. Он допускает, что Москва может пойти на такой шаг с учетом текущей внешнеполитической динамики.

    «Наемничество относится к категории тяжких преступлений. Американец Стивен Хаббард, осужденный по этой статье, должен понести наказание по всей строгости российского закона», – отметил политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Вместе с тем США традиционно стремятся вернуть на родину любых граждан собственной страны, оказавшихся в заключении за рубежом. «Штаты не просто добиваются освобождения: зачастую речь идет о том, чтобы осужденный отбывал наказание уже на американской территории», – напомнил собеседник.

    Впрочем, оговорился эксперт, в случае Хаббарда такой сценарий, по всей видимости, не рассматривается. Как бы то ни было, наемник становится ценным обменным активом в диалоге Москвы и Вашингтона. В американских тюрьмах нет россиян, чьи дела сопоставимы по характеру с обвинением Хаббарда. Там отбывают наказание граждане РФ в основном по экономическим и технологическим статьям – например, по делам в сфере IT и «серого импорта».

    При этом Москва может согласиться освободить Хаббарда. «Нас в целом устраивает внешняя политика США в последние дни. Почему бы не помочь в связи с этим Дональду Трампу?» – риторически заключил Данилин.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина освободить воевавшего на стороне ВСУ американца Стивена Хаббарда, осужденного за наемничество, сообщает РИА «Новости». «Я обсуждал с президентом Путиным господина Хаббарда. Мы подробно говорили об этом. Я попросил освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп.

    В то же время замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что профильные российские и американские ведомства ведут диалог по вопросу освобождения заключенных. «Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши спецслужбы продолжают регулярные контакты на этот счет», – подтвердил в свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По информации Reuters, вопрос Хаббарда может быть обсужден в ходе визита в Россию специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Вашингтон работает над возвращением осужденного американца на родину, заявил глава Госдепа Марко Рубио.

    Хаббард – 73-летний бывший школьный учитель из Мичигана. С 2014 года он проживал на Украине с местной гражданской женой. При этом американец так и не выучил русский или украинский языки и почти не контактировал с местным населением, сообщает The Guardian.

    В феврале 2022 года Хаббард заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма. Боец получал денежное довольствие – тысячу долларов в месяц. Гражданин США прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами.

    Однако боевой путь американца продлился два месяца. В апреле он был задержан российскими военными. В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил фигуранта к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о наемничестве. Свою вину мужчина признал. Наказание он отбывает в колонии общего режима в Мордовии.

    Между тем в среду сотрудники ФСБ задержали гражданина Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии и дезертировал из-за невыплаты обещанного денежного вознаграждения.

    С 2004 по 2010 год задержанный принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. Позднее он участвовал в вооруженных конфликтах на территории Сомали и Сирии. С 2016 по 2018 год иностранец служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны на Украине.

    В ноябре 2025 года наемник вернулся на Украину и подписал трехлетний контракт. Он не получил обещанных денег и дезертировал. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.

    Комментарии (5)
    21 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американского наемника ВСУ
    Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американского наемника ВСУ
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в Петербурге выразил благодарность Владимиру Путину за освобождение американца Стивена Хаббарда, осужденного за участие в боях на стороне ВСУ.

    Встреча проходит в Константиновском дворце в Петербурге. С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    «Господин президент, во-первых, я хотел бы Вас поблагодарить, я хотел бы поблагодарить Вас от лица нашего президента, я благодарю Вас от лица Соединенных Штатов, делаю я это потому, что Российская Федерация освободила Стивена Хаббарда», – сказал Уиткофф.

    Стивен Хаббард – 73-летний уроженец Мичигана, проживавший на Украине с 2014 года. В феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма с окладом не менее тысячи долларов в месяц. В апреле того же года его задержали российские военные.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил американца к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о наемничестве. Свою вину мужчина признал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин начал встречу со Стивом Уиткоффом в Петербурге.

    В переговорах приняли участие Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

    Во вторник президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина освободить американского наемника ВСУ.

    Комментарии (8)
    21 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    Путин заявил о готовности поставлять российские удобрения в США
    Путин заявил о готовности поставлять российские удобрения в США
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможности осуществлять масштабные поставки удобрений американским фермерам.

    «Что касается фермеров, я знаю, президент Трамп даже упоминал об этом в наших телефонных разговорах. Мы могли бы поставлять и удобрения в большом количестве на американский рынок», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию на Украине.

    Во вторник президент США попросил освободить американского наемника ВСУ.

    В воскресенье Министерство энергетики США назвало выгодными поставки дизеля из России.

    Комментарии (6)
    20 октября 2026, 18:48 • Новости дня
    Лавров рассказал о подготовке встреч Путина на саммите АТЭС в Китае

    Лавров: Контакты Путина на ноябрьском саммите АТЭС в Китае прорабатываются

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что контакты президента Владимира Путина на предстоящем саммите АТЭС в Китае сейчас находятся в стадии активной проработки.

    По его словам, контакты главы российского государства на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне находятся в проработке, об их конфигурации будет объявлено своевременно, пишет ТАСС.

    «В ноябре – саммит АТЭС в Шэньчжэне. Президент России Владимир Путин едет туда. Сейчас идут разговоры о конфигурации контактов на высшем уровне. Все это в проработке. В свое время будет об этом объявлено», – заявил Лавров.

    Соответствующее заявление министр иностранных дел сделал в ходе встречи с выпускниками вузов, которые были впервые приняты на дипломатическую службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров анонсировал визит Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС. Китай поприветствовал встречу Путина и Си Цзиньпина в рамках форума.

    Кремль пока не подтвердил возможную встречу Путина и президента США на этом мероприятии.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Путин объявил о скорой отправке первого танкера с российским дизтопливом

    Путин: Россия отправит первый танкер с 40 тыс. тонн дизтоплива через два-три дня

    Путин объявил о скорой отправке первого танкера с российским дизтопливом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом заявил, что первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизельного топлива будет отправлен через два-три дня.

    Переговоры главы государства и американского представителя проходят в Константиновском дворце в Петербурге. В ходе встречи российский лидер отметил, что Москва прямо сейчас готовит отгрузки нескольких судов с дизельным топливом, передает РИА «Новости».

    «Первый танкер уйдет через 2-3 дня, 40 тыс. тонн, и пойдут один за другим», – сообщил Путин.

    Также Путин добавил, что после объявления о поставках дизеля в США цены на мировых рынках на этот вид топлива упали сразу на 5-6%. Прямо сейчас Россия готовит отгрузку сразу нескольких танкеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за решение об экспорте дизеля.

    Президент России выразил признательность американскому коллеге за внимание к урегулированию на Украине.

    Представители США потребовали от Киева прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России.

    Комментарии (2)
    21 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Путин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге

    Путин начал встречу с Уиткоффом в Константиновском дворце

    Путин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин начал встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Петербурге.

    Переговоры российского лидера с американским дипломатом начались в Константиновском дворце, передает РИА «Новости».

    С российской стороны во встрече принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков отметил, что ситуация на Украине станет частью повестки встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа.

    Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду на скорую беседу политиков.

    Спецпосланник президента США запланировал проведение переговоров в России.

    Комментарии (2)
    21 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Уиткофф сообщил Путину о прогрессе на переговорах в Осло

    Уиткофф рассказал Путину о прогрессе на переговорах в Осло

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге заявил, что завершившиеся в Норвегии переговоры оказались продуктивными.

    «Я проинформирую вас о результатах переговоров, которые прошли в Осло. Я считаю, что переговоры были продуктивными, и хотел бы сказать, что есть подвижки вперед – я проинформирую вас о них», – цитирует Уиткоффа РИА «Новости».

    Во вторник в норвежской столице завершились многосторонние переговоры по украинскому урегулированию. В них приняли участие Владимир Зеленский, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и Стив Уиткофф, а также по видеосвязи подключился зять американского лидера Джаред Кушнер.

    Президент Владимир Путин начал встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Петербурге.

    Владимир Путин спросил спецпосланника США Стива Уиткоффа об итогах переговоров в Норвегии.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков отмечал, что ситуация на Украине станет частью повестки встречи Путина и Уиткоффа.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что России нужен мир, а не перемирие.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт назвал книги, которые откроют российским школьникам Китай

    Китаист Маслов предложил знакомить российских школьников с творчеством Конфуция

    Эксперт назвал книги, которые откроют российским школьникам Китай
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Познакомить российских школьников с Китаем помогут изречения Конфуция, притчи Чжуан-цзы, роман «Путешествие на Запад» о царе обезьян Сунь Укуне, классическая поэзия Ли Бо и Ду Фу, а также современная фантастика Лю Цысиня, сказал газете ВЗГЛЯД китаист, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, комментируя идею взаимно расширить перечень российских и китайских книг в программах общего образования двух стран.

    Вице-премьер Татьяна Голикова предложила рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования. По ее словам, этот шаг направлен на дальнейшее укрепление двусторонних связей.

    «Вопрос о том, какие произведения китайских авторов стоит включить в школьную программу для российских школьников, не так прост. Дело в том, что многие, даже блестящие произведения китайских писателей глубоко интегрированы в китайскую культуру. Но есть произведения, которые понятны на любом языке и в любом контексте. Прежде всего имеет смысл включить выдержки из классического произведения «Лунь юй», или «Беседы и суждения», в котором собраны изречения Конфуция. Достаточно, например, 20–30 коротких высказываний, чтобы понять глубинные мысли, на которых держится весь Китай», – говорит Маслов.

    По словам эксперта, Китай оставил колоссально интересное наследие из коротких философских произведений и мифологии, которое будет интересно ученикам 5–8-х классов. В их числе отрывки из книги «Горы и моря», древние рассказы о чудесных существах, необычных землях и устройстве мира. Школьникам могут понравиться и короткие притчи одного из классиков даосизма Чжуан-цзы, в том числе знаменитая притча о сне и бабочке. Для 9–11-х классов собеседник советует поэму Цюй Юаня «Ли Сао» («Скорбь отверженного»), которую можно изучать через темы верности своим убеждениям, конфликта личности и власти, нравственной ответственности и одиночества человека, не принятого обществом.

    «В школьную программу для 5–9-х классов имеет смысл включить и некоторые отрывки из классических китайских романов, например «Путешествие на Запад» У Чэнъэня. Многие сюжеты этого произведения российские школьники знают по различным фильмам и мультфильмам о Сунь Укуне, царе обезьян. Это, пожалуй, наиболее естественная точка входа в классическую китайскую прозу для младших школьников. Интересно также «Троецарствие» Ло Гуанчжуна. Эпизоды о героях позволяют обсуждать верность, политический расчет, легитимность власти и цену идеализма», – рассказывает китаист.

    По мнению Маслова, внимания заслуживает и роман Ши Найаня «Речные заводи» – история людей, вступивших в конфликт с несправедливым порядком. Произведение ставит вопрос о границах между сопротивлением несправедливости, верностью товарищам и насилием. К лучшим китайским произведениям относится и «Сон в красном тереме» Цао Сюэциня. Через жизнь большой семьи в нем раскрываются устройство традиционного общества, семейные обязанности, положение женщин, значение образования и постепенный распад старого мира.

    «Нельзя обойтись без классической китайской поэзии – это Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэй, Су Ши. Перед российским школьником откроется целый мир стихов о луне, одиночестве, дружбе, странствиях и свободе. Китай XX века, то есть период человека и общества в эпоху перемен, может быть представлен произведениями Лу Синя «Истинная история А-Кью», «Записки сумасшедшего», «Родное село», Лао Шэ «Рикша», Ба Цзиня «Семья», Шэнь Цунвэня «Пограничный город», Юй Хуа «Жить!». Последнее показывает судьбу одной семьи на фоне потрясений китайской истории XX века. Этот роман помогает обсудить историческую память, выживание, семейную солидарность и цену политических перемен», – отмечает собеседник.

    Эксперт обращает внимание, что Лу Синя можно сопоставить с Гоголем и Салтыковым-Щедриным в изображении общественных пороков, Лао Шэ – с русской прозой о маленьком человеке, а поэзию Ду Фу – с поэзией о войне и народных страданиях. Китай XXI века лучше всего раскрывается через современных писателей.

    «Самый известный для российских читателей наверняка Лю Цысинь. Его знаменитая «Задача трех тел» представляет собой научную фантастику, в которой встречаются физика, история Китая, проблемы контакта с неземным разумом и вопросы выживания цивилизации. Безусловно, имеет смысл порекомендовать произведения лауреата Нобелевской премии Мо Яня. Если говорить о современной детской литературе для средней школы (5–9-х классов), то это произведения китайской писательницы Бин Синь, одной из основоположниц детской литературы», – добавляет эксперт.

    Также, по словам китаиста, стоит обратить внимание на современных авторов, пишущих о проблемах школьников, чьи книги стали бестселлерами с миллионными тиражами. Это Цинь Вэньцзюнь, Хуан Бэйцзя и Ян Хунъин.

    «Роман Хао Цзиньфана «Складывающийся Пекин» описывает фантастический Пекин, пространство которого разделено между социальными группами. Это произведение особенно удобно для разговора о городском развитии, социальном неравенстве, доступе к образованию и технологиям. Интересны и национальные авторы – например, фрагменты романа «Красные маки» тибетца Алая», – заключил Маслов.

    В понедельник в Москве прошло 30-е заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, в котором с российской стороны участвовал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил, что практическое сотрудничество двух стран демонстрирует хорошую динамику: двусторонняя торговля продолжает расти, ключевые проекты последовательно реализуются, а промышленное взаимодействие непрерывно углубляется. Он также отметил, что Москва и Пекин сохраняют тесные контакты и обмены визитами.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Глава Минфина США ушел от ответа на вопрос о визите Путина на саммит G20

    Глава Минфина США Бессент ушел от ответа на вопрос о визите Путина на саммит G20

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр финансов США Скотт Бессент ушел от ответа на вопрос о визите президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

    «Я пока не видел от него ответа на приглашение – ни подтверждения, ни отказа», – заявил Бессент, отвечая на вопрос об ожиданиях относительно участия Путина в G20. Его слова приводит РИА «Новости».

    Саммит G20 пройдет в Майами 14-15 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Кремле сообщили, что решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами пока не принято.

    Ранее шерпа России назвал условие участия Путина в саммите G20.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о неопределенности с визитом Путина на G20.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 16:03 • Новости дня
    Китай создал госкомпанию для развития искусственного интеллекта

    В Китае создали госкомпанию National Data Group для развития ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учреждена государственная компания National Data Group, которая займется использованием информационных ресурсов для развития сферы искусственного интеллекта.

    Новая структура сосредоточится на разработке и применении массивов данных, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Работа предприятия призвана раскрыть потенциал информации как фактора производства, поддержать развитие технологий искусственного интеллекта и сформировать экосистему индустрии данных.

    National Data Group также поручено укреплять координацию между центральными и местными органами власти, углублять взаимодействие в отрасли и способствовать обмену опытом. Создание такой госкомпании должно усилить позиции Пекина в глобальной конкуренции за информационные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek.

    В начале месяца министр финансов США исключил передачу Китаю технологий искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце разведка США испугалась кражи Пекином технологий истребителей F-35 в Саудовской Аравии.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    Рубио указал на необходимость диалога России, США и Китая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что лидерам трех наиболее могущественных ядерных держав – России, Соединенных Штатов и Китая – необходимо вести диалог друг с другом.

    Американский госсекретарь прокомментировал возможность проведения трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

    «Нет причин удивляться, что лидерам трех наиболее могущественных ядерных держав мира необходимо разговаривать друг с другом. <…> Это – возможность, и президент [Трамп] показал свою готовность к тому, чтобы США, Россия и Китай на уровне лидеров провели предметный разговор, например, по вопросу контроля над вооружениями. Для мира это было бы очень позитивным делом», – заявил Рубио.

    Отмечается, что госсекретарь США общался с журналистами во время своего визита в Индию. Трансляцию беседы вел американский телеканал Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о готовности к встрече с российским и китайским лидерами.

    Он назвал денуклеаризацию главной темой возможных переговоров.

    На прошлой неделе Кремль не подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Мишустин и премьер Китая осмотрели дворцы Царского Села

    Мишустин и Ли Цян посетили Царское Село в преддверии переговоров в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян осмотрели Екатерининский и Александровский дворцы в музее-заповеднике «Царское Село» в Петербурге.

    Главы правительств прибыли в Северную столицу из Душанбе, где утром во вторник участвовали в заседании Совета премьеров Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». В среду в Петербурге состоится регулярная встреча руководителей кабминов двух стран.

    В осмотре достопримечательностей вместе с премьерами участвовала первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, ранее выдвинутая на пост заместителя председателя правительства – руководителя аппарата кабмина. Она прилетела в Петербург специально для знакомства с будущим китайским коллегой.

    «Это наш кандидат в вице-премьеры, завтра у нее утверждение в Государственной думе», – сказал Мишустин Ли Цяну.

    После встречи Окладникова направится в Москву для участия в мероприятиях Госдумы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель правительства прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая.

    Москва заявила о готовности наращивать агроэкспорт в страны ШОС.

    В понедельник Пекин объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Норвегия объявила о возвращении Уиткоффа в Осло после встречи с Путиным

    Премьер Норвегии: Уиткофф вернется в Осло после переговоров с Путиным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге вернется в Осло для продолжения переговоров по Украине.

    Американский чиновник намерен и дальше обсуждать урегулирование украинского кризиса в норвежской столице, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NRK.

    «Думаю, нас ждет еще одна встреча в аэропорту. Ожидается некоторая обратная связь», – отметил Стере.

    Во вторник в Осло завершились многосторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба, Стере и Уиткоффа. К ним дистанционно подключился зять американского лидера Джаред Кушнер. В среду в Константиновском дворце в Петербурге спецпосланника примет Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что ситуация на Украине войдет в повестку встречи с Уиткоффом.

    Агентство Reuters рассказало о планах спецпосланника доложить о прогрессе в переговорах с Зеленским.

    Стере поделился подробностями прошедшего в Осло обсуждения.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили запорожские Червоный Яр и Юльевку
    Польша направила корейские танки к Калининградской области
    НАТО усилило присутствие в Черном море из-за атак на суда
    Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии
    Туск счел самоубийственным решение Львова объявить 2027 год годом УПА
    Узбекистан перешел на обновленный латинский алфавит
    Банки получили новое основание отклонять денежные переводы