Поток горной воды засыпал троллейбусный парк Ялты грунтом и камнями

Поток горной воды засыпал камнями и грунтом троллейбусный парк Ялты

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Ночью в троллейбусном парке водой было нанесено большое количество грунта и камней», – сказала Диюнова в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», передает РИА «Новости».

По ее словам, на месте работают спасатели и инженерная техника. Береговая линия реки Дерекойка оперативно укреплена мешками с песком. В поселке Кореиз, где сложилась самая сложная ситуация, продолжается сбор грунта на улицах и расчистка русла. Всего спасатели возвели семь временных дамб и вывезли 810 кубометров земли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ялте перекрыли Южнобережное шоссе из-за разлива реки. Из-за подтоплений власти объявили режим ЧС. В понедельник спасатели эвакуировали пять человек.