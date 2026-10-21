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    21 октября 2026, 09:32 • Новости дня

    Поток горной воды засыпал троллейбусный парк Ялты грунтом и камнями

    Поток горной воды засыпал камнями и грунтом троллейбусный парк Ялты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями, заявила глава пресс-службы крымского ГУ МЧС Дарья Диюнова.

    «Ночью в троллейбусном парке водой было нанесено большое количество грунта и камней», – сказала Диюнова в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», передает РИА «Новости».

    По ее словам, на месте работают спасатели и инженерная техника. Береговая линия реки Дерекойка оперативно укреплена мешками с песком. В поселке Кореиз, где сложилась самая сложная ситуация, продолжается сбор грунта на улицах и расчистка русла. Всего спасатели возвели семь временных дамб и вывезли 810 кубометров земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ялте перекрыли Южнобережное шоссе из-за разлива реки. Из-за подтоплений власти объявили режим ЧС. В понедельник спасатели эвакуировали пять человек.

    18 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    В базу «Миротворца» внесли четверых участников команды КВН «Союз»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных четверых участников команды КВН «Союз» Айдара Гараева, Елену Гущину, Александра Алымова и Кирилла Коковкина за исполнение песни о Крыме.

    Причиной включения в списки стало исполнение юмористами песни «Просто вернули полуостров» во время выступления в 2014 году, передает РИА «Новости».

    Ресурс обвиняет чемпионов Высшей лиги КВН в публичной поддержке России и якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

    Сайт «Миротворец» известен публикациями личных данных журналистов, ополченцев, несовершеннолетних, а также российских деятелей культуры, которых создатели портала называют «изменниками родины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в базу украинского сайта «Миротворец» внесли музыканта Mr. Credo.

    Список портала пополнила певица Настя Каменских.

    В базу включили дочь Владимира Сальдо.

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    18 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    У побережья Ялты произошло землетрясение

    У побережья Ялты произошло землетрясение магнитудой 3,0

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ Марина Бондарь сообщила, что в Черном море в 18 км от Ялты зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0.

    В Черном море недалеко от Ялты зафиксировали подземные толчки, пишет ТАСС.

    «В 9:57 по местному времени в Черном море в 18 км от станции «Ялта» произошло землетрясение магнитудой 3,0. Землетрясение носит природный характер, не предварялось форшоками и не имеет афтершоков», – заявила Бондарь.

    Она отметила, что сведений об ощутимости сейсмического события на берегу не поступало. По словам Бондарь, с начала 2026 года специалисты зарегистрировали 123 землетрясения природного характера магнитудами от 0,1 до 4,5. При этом большая часть эпицентров располагалась в Севастопольском районе Черного моря, где зафиксировали восемь ощутимых толчков с интенсивностью от 2 до 3,5 балла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце специалисты повысили магнитуду землетрясения в акватории Черного моря в Сочи до 4,2.

    В августе подземные толчки произошли у берегов Севастополя.

    В июне сейсмологи зафиксировали у берегов Крыма серию из 22 землетрясений.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    18 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Землетрясение у берегов Крыма не ощущалось в Ялте

    Сейсмолог Бондарь: Землетрясение у берегов Крыма не могло ощущаться в Ялте

    Tекст: Дарья Григоренко

    Землетрясение, произошедшее в Черном море недалеко от южного берега Крыма, не имело афтершоков и не ощущалось в Ялте, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь.

    «Магнитуда землетрясения составила 3,0, энергетический класс этого толчка – 9,7, а эпицентр землетрясения располагался на глубине 27 км. Афтершоков не зафиксировано. В Ялте оно не могло ощущаться», – цитирует ее РИА «Новости».

    По ее словам, с начала года институтом зафиксировано 123 природных сейсмических события. Их магнитуда варьировалась от 0,1 до 4,5, а энергетический класс – от 3,6 до 12,3. Большинство эпицентров находилось в Черном море в Севастопольском регионе.

    Ощутимыми стали десять землетрясений, восемь из которых произошли в Севастопольском районе, примерно в 15 км от мыса Фиолент. Еще по одному ощутимому толчку зафиксировали в Керченско-Анапском и Азово-Кубанском районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сообщалось о землетрясении у побережья Ялты.

    В прошлом месяце магнитуду землетрясения в акватории Черного моря в Сочи повысили до 4,2.

    В августе землетрясение произошло у берегов Севастополя.

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    18 октября 2026, 14:44 • Новости дня
    Число жертв наводнений в Стамбуле возросло до шести человек

    Число жертв наводнений в Стамбуле достигло шести человек

    Tекст: Вера Басилая

    В заливе Золотой Рог обнаружено тело пропавшего без вести гражданина Туркменистана Мурата Бабаджонова, в результате чего число погибших при наводнениях в Стамбуле достигло шести человек.

    В Стамбуле нашли тело иностранца, в результате чего число погибших из-за мощных ливней увеличилось до шести человек, передает РИА «Новости».

    Тело гражданина Туркменистана Мурата Бабаджонова, пропавшего без вести в районе Аязага на севере города, обнаружили в заливе Золотой Рог.

    Ранее губернатор провинции Давут Гюль заявлял о пяти пропавших без вести. В среду в Стамбуле выпал рекордный в современной истории объем осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр. Из-за ливней оказались затоплены улицы и целые кварталы, было парализовано движение автомобилей и нарушена работа общественного транспорта.

    На воскресенье синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в азиатской части Стамбула, в европейской катаклизмов не предвидится. В управлении по стихийным бедствиям при мэрии Стамбула (AKOM) сообщили, что в ближайшие пять дней осадков не ожидается, а со вторника температура воздуха приблизится к 20 градусам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу число погибших при наводнениях в Стамбуле выросло до пяти.

    В четверг число жертв рекордных осадков в городе достигло четырех. В тот же день подросток в Стамбуле погиб от удара током в луже во время ливня.

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    19 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Минэнерго анонсировало появление накопителей энергии в Подмосковье и Крыму

    Минэнерго: Накопители энергии появятся в Московском регионе и Крыму

    Tекст: Вера Басилая

    Власти России планируют реализовать новые проекты по строительству систем накопления энергии в Московском регионе и Крыму, заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

    «Мы переходим к большим проектам по накопителям электрической энергии», – заявил Цивилев в Госдуме.

    Он отметил, что первый такой проект был реализован в этом году в Краснодарском крае компаниями «Россети» и «Росатом», передает ТАСС.

    Министр добавил, что проект работает уже четвертый месяц и показывает большую эффективность.

    Также принято решение установить накопители мощностью 250 МВт на Дальнем Востоке, чем также будут заниматься «Россети». На очереди – Московский регион и Крым.

    Ранее сообщалось, что компания «Россети» запланировала строительство на Дальнем Востоке накопителей энергии.

    До этого Росатом договорился о сборке накопителей энергии в Египте.

    В декабре прошлого года в Калининградской области была введена первая российская гигафабрика накопителей энергии.

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    19 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Из-за подтоплений в Ялте эвакуированы пять человек

    МЧС: Из-за подтоплений в Ялте эвакуированы пять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ялте открыли пункт временного размещения для пострадавших от подтоплений из-за непогоды, эвакуированы пять человек, сообщили в МЧС России.

    Пункт временного размещения (ПВР) в Ялте открыли в превентивных целях из-за непогоды, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. ПВР развернули в гостинице «Авангард».

    «Всего эвакуировано пять граждан, из них два человека – в ПВР», – сказали в министерстве. В ведомстве добавили, что среди эвакуированных была 11-летняя девочка, которую переправили с помощью веревок.

    Как сообщило ГУ МЧС по Республике Крым, в ликвидации последствий непогоды участвуют более 160 человек и 20 единиц техники. Спасатели ликвидируют подтопления на трех участках, перенаправляя русло реки и возводя дамбу.

    Работу спасателей осложняют дождь и ветер до 21 м/с. Координирует ликвидацию последствий непогоды начальник регионального МЧС Аркадий Ожигин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ялте произошло аварийное отключение электричества.

    В июле грязевой поток заблокировал трассу между Ялтой и Севастополем.

    В феврале 2025 года в Крыму более 18 тыс. человек остались без света из-за непогоды.

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    20 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Южнобережное шоссе в Ялте перекрыли из-за разлива реки

    МЧС: Южнобережное шоссе в Ялте перекрыли из-за разлива реки Гувы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по Южнобережному шоссе в Ялте в связи с разливом реки Гувы, сообщило ГУ МЧС России по Республике Крым.

    «В районе Южнобережного шоссе на территории троллейбусного парка и в русле реки Гувы ведутся аварийно-восстановительные работы. Сотрудниками Госавтоинспекции перекрыто движение и выставлен пост безопасности», – сообщает ведомство в Max.

    Выше по течению реки Гувы возводятся дамбы из бетонных плит, принимаются меры по обеспечению безопасности людей и транспорта. Укрепляется береговая линия реки Дерекойки мешками с песком, а русло реки и территория троллейбусного парка расчищаются тракторами от наносного грунта и камней.

    За последние трое суток в районе горы Ай-Петри выпало шесть месячных норм осадков. В реках муниципального округа Ялта ожидается половодье. Фиксируются подтопления в Ялтинском крокодиляриуме, однако собственник откачивает воду своими силами, животным ничего не угрожает. Спасатели просят жителей убрать транспорт на возвышенности.

    Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 200 человек и свыше 35 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Ялты объявили режим ЧС из-за подтоплений.

    В понедельник из зоны подтопления эвакуировали пять человек.

    В тот же день в городе произошло аварийное отключение электричества.

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    20 октября 2026, 18:03 • Новости дня
    Ураганный ветер сорвал крышу с колледжа в Свердловской области

    Штормовой ветер повредил кровлю колледжа и обесточил два поселка на Урале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В свердловском Качканаре сильный ветер сорвал незакрепленные листы с крыши ремонтируемого колледжа, пострадавших нет, сообщило региональное управление МЧС.

    В результате порывов ветра в городе Качканаре обрушилась часть кровли здания колледжа, в котором проводился капитальный ремонт, сообщили РИА «Новости» в ГУ МЧС по Свердловской области.

    В ведомстве уточнили, что ветер сорвал незакрепленные листы кровельного покрытия. Пострадавших в результате происшествия нет.

    Кроме того, из-за непогоды в Качканаре и соседнем поселке Валериановск было нарушено электроснабжение. По данным администрации муниципалитета, к настоящему времени подача электричества восстановлена, продолжается ликвидация последствий сильного ветра.

    Ранее в регионе прогнозировались порывы ветра скоростью до 21 метра в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал число поврежденных ураганом домов. Тогда же штормовой ветер обесточил 44 населенных пункта в Алтайском крае.

    Ранее из-за ураганного ветра в Иркутской области загорелись дома.

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    20 октября 2026, 07:53 • Новости дня
    В Крыму заявили о наличии на Украине сил для смены власти

    Константинов: На Украине сформировались реальные силы для смены власти

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на Украине появились силы, способные сменить режим Владимира Зеленского.

    «На Украине сформировались реальные силы, способные сменить власть. Зеленский не сможет честно победить на выборах, а сфальсифицировать их результаты ему не дадут, прежде всего в США», – заявил Константинов РИА «Новости».

    По его мнению, нет гарантий того, что на смену Зеленскому придет политик, настроенный на конструктивные отношения с Россией.

    Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Ранее президент США Дональд Трамп называл Зеленского «диктатором без выборов» и отмечал, что его рейтинг упал до 4%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский ответил на вопросы о выборах и уходе с поста президента. Также отставка главы Минцифры Украины Михаила Федорова нанесла удар по легитимности Зеленского. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина о сомнительной легитимности Зеленского.

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    20 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    На юге Крыма началась эвакуация из-за сильных дождей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В южной части Крымского полуострова из-за последствий сильных дождей проводится эвакуация жителей, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

    В пунктах временного размещения находятся три человека, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    Обстановка оценивается как сложная. Наиболее критическая ситуация сложилась в поселке Кореиз. Там разрушены две подпорные стены, а река Узень-Чешме вышла из берегов.

    Кроме того, в Ялте на территории троллейбусного парка разрушилась подпорная стена, уровень воды достигает 50 см. Возводятся временные дамбы. Также зафиксированы падения деревьев и подтопления в Алуште, Судаке, Феодосии и Бахчисарайском районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ялте объявили режим ЧС из-за подтоплений. В понедельник из-за последствий непогоды в городе эвакуировали пять человек. Там произошло аварийное отключение электричества.

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    19 октября 2026, 10:11 • Новости дня
    Задержанная в Крыму женщина призналась в работе на украинские спецслужбы

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержанная по подозрению в государственной измене жительница Крыма дала признательные показания о работе на спецслужбы Украины, передав им фотографии бывшего винзавода, где находились российские военнослужащие.

    Об этом стало известно из видео ее допроса, распространенного Центром общественных связей ФСБ России, пишет ТАСС.

    По словам задержанной, она познакомилась в интернете с неким Юрием, с которым общалась в мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Собеседник интересовался настроениями жителей Крыма, в частности, количеством пророссийски и проукраински настроенных граждан.

    «Затем его стал интересовать вопрос по поводу бывшего винзавода, который находился на территории Крыма. Я проезжала мимо на машине и сделала фотографии этого объекта. Там были военнослужащие, посредством мессенджера WhatsApp передала ему эти фотографии», – заявила она на видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд приговорил агента украинских спецслужб к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену.

    На прошлой неделе ФСБ задержала в Воронеже россиянку, готовившую террористическую атаку на военный аэродром.

    В прошлом месяце украинец получил 19 лет лишения свободы за шпионаж в Белгородской области.

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    19 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Сильные дожди вызвали наводнения в Эквадоре

    Сильные дожди вызвали наводнения на юго-западе Эквадора

    Tекст: Вера Басилая

    В юго-западной части Эквадора из-за сильных дождей начались наводнения, что привело к приостановке занятий в школах нескольких округов, сообщила министр образования страны Хильда Альсивар.

    Альсивар заявила, что министерство образования Эквадора отменило очные занятия в школах Гуаякиля и Самборондона, передает РИА «Новости». По словам Альсивар, отмена занятий осуществляется в рамках протокола действий в условиях ЧС в сфере образования из-за стихийного бедствия, вызванного климатическим феноменом Эль-Ниньо.

    Как сообщил местный новостной портал, самый населенный город Эквадора, Гуаякиль, утром оказался затоплен в разных районах из-за сильных дождей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в ООН предупредили об угрозе глобальных засух и наводнений из-за Эль-Ниньо.

    В начале месяца ЮНИСЕФ предупредил об угрозе Эль-Ниньо для 347 млн детей.

    В прошлом месяце Гидрометцентр сообщил, что это явление принесло рекордные тайфуны и наводнения.

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    20 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Нехватка воды возникла на Бали из-за затянувшейся засухи

    На Бали началась раздача чистой воды населению из-за засухи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти индонезийского острова Бали совместно с Красным Крестом организовали доставку воды населению в связи с засухой и задержкой сезона дождей.

    «Мы совместно с Красным Крестом Индонезии и профильным ведомством доставили в ряд округов в общей сложности 177,5 тыс. литров чистой воды», – заявил руководитель регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Геде Теджа Бхусана. Его цитирует РИА «Новости» со ссылкой на агентство ANTARA.

    По словам Бхусаны, в этом году начало сезона дождей сдвинулось на ноябрь из-за климатического явления Эль-Ниньо. В прошлом году дожди начались уже в октябре. Затянувшийся сухой сезон привел к нехватке воды, природным пожарам и учащению случаев засухи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в ООН предупредили об угрозе глобальных засух и наводнений из-за Эль-Ниньо.

    Ранее климатологи спрогнозировали удорожание кофе и какао в мире из-за этого явления.

    Австралии предрекли волну пожаров и засух из-за Эль-Ниньо.

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    21 октября 2026, 07:08 • Новости дня
    Спасателей Камчатки перевели в режим повышенной готовности из-за циклона

    МЧС: Спасатели Камчатки переведены в режим повышенной готовности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спасатели на Камчатке переведены в режим повышенной готовности в связи с приближением тихоокеанского циклона, который обрушится на регион 22 и 23 октября.

    «В связи с подходом циклона Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения переводятся в режим повышенной готовности», – сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

    По данным Камчатского УГМС, 22 октября в Петропавловске-Камчатском и нескольких округах ожидаются сильные дожди и снег, передает РИА «Новости». В горных районах прогнозируется гололедица и налипание мокрого снега на провода. Ночью 23 октября осадки сохранятся в Усть-Камчатском округе и распространятся на Карагинский район.

    Ветер днем 22 октября может достигать 30 метров в секунду, а в некоторых округах – до 38 метров в секунду. Спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности, воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, а туристы и охотники призываются не выходить на маршруты в отдаленные районы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее метеорологи предупреждали, что Камчатке грозит тропический шторм «Лала».

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    20 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Число жертв наводнений на западе Турции достигло девяти человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество погибших из-за наводнений в Стамбуле и Коджаэли на западе Турции достигло девяти человек, сообщили власти провинции Стамбул во вторник.

    «Тело пропавшего без вести из-за наводнений гражданина обнаружено в заливе Золотой Рог, число жертв стихии возросло до семи. Поисково-спасательная операция завершена», – заявили РИА «Новости» власти провинции.

    Кроме того, в районах Гебзе и Пендик на восточной окраине Стамбула в понедельник были обнаружены тела двоих граждан. Автомобиль с ними в субботу унесло селевым потоком из соседней провинции Коджаэли.

    В среду в Стамбуле выпало рекордное в современной истории города количество осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр, сообщил губернатор провинции Давут Гюль. Были затоплены улицы и целые кварталы в ряде районов, парализовано движение, общественный транспорт работал с перебоями.

    На прошлой неделе число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло четырех человек. Позднее их количество возросло до шести. В понедельник сообщалось, что жертвами наводнений на западе Турции стали восемь человек.

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